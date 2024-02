"Weniger Klassik, mehr Heavy Metal": Eintracht Frankfurt will in Play-offs anderes Gesicht zeigen!

Frankfurt am Main/Brüssel - Vor der Fortsetzung der Europa-Reise von Eintracht Frankfurt richtete Sportvorstand Markus Krösche einen dringlichen Appell an die Spieler und fordert auf dem Platz "weniger Klassik und mehr Heavy Metal".

Sowohl Vorstandssprecher Axel Hellmann (52, l.) als auch Sportvorstand Markus Krösche (43) fordern ein anderes Auftreten der Eintracht-Kicker, als sie dies zuletzt gezeigt haben. © Arne Decdrt/dpa

Soll heißen: Im Playoff-Hinspiel in der Conference League beim belgischen Topteam Union Saint-Gilloise an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) erwartet Krösche von der zuletzt oft enttäuschenden Mannschaft Kampf und Leidenschaft statt Hacke, Spitze, eins, zwei, drei.

"Die Leistungen sind noch zu schwankend. Da haben wir Luft nach oben", räumte der 43-Jährige ein.

Auch Vorstandssprecher Axel Hellmann (52) nahm das Team vor dem Trip nach Brüssel in die Pflicht. "Wir werden mittlerweile nicht mehr nur an den nackten Ergebnissen gemessen, sondern auch an der Art, wie wir Fußball spielen. Und da haben wir in den vergangenen Spielen nicht gerade das gebracht, was wir an Qualität im Kader haben. Das müssen wir verbessern", forderte er.

Gegen den souveränen Tabellenführer der belgischen Jupiler Pro League kann sich das Team von Trainer Dino Toppmöller (43) keine Schwächen leisten, soll das Ticket für das Achtelfinale gelöst werden.

"Es sind extrem wichtige Spiele. Wir wollen in der Conference League so weit kommen wie möglich. Saint-Gilloise hat eine gute Mannschaft, wir müssen auf Toplevel sein", bekräftigte Krösche.