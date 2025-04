Wird er Frankfurts Rekord-Transfer? Eintracht wohl an Brügge-Star Jashari dran

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt soll in das Rennen um den Schweizer Shootingstar Ardon Jashari eingestiegen sein!

Ardon Jashari (22, l.) gegen Rafael Leao von der AC Mailand am dritten Spieltag der Champions League, das der FC Brügge mit 3:1 verlor. © Antonio Calanni/AP/dpa

Das berichtet das italienische Fußball-Portal "calciomercato.it". Demnach sollen neben der halben Serie A auch die Bundesligisten Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen Interesse an dem 22-Jährigen haben.

Der zehnfache Schweizer U21-Nationalspieler, der auch bereits zwei Kurzeinsätze in der A-Nationalmannschaft der Eidgenossen absolvieren konnte, wechselte im vergangenen Sommer von seinem Ausbildungsverein FC Luzern für eine Ablöse vom sechs Millionen Euro zum belgischen Meister und Champions-League-Teilnehmer FC Brügge.

Mit guten Leistungen - vor allem auch in der europäischen Königsklasse - schaffte es der defensive Mittelfeldspieler in die Notizbücher internationaler Spitzenvereine und ließ seinen Marktwert geradezu explodieren.

Konnte Jashari laut "Transfermarkt.de" Ende des vergangenen Jahres diesen bereits auf 11 Millionen Euro steigern, so sind es drei Monate später schon 25 Millionen Euro!

Groß aufspielen und sich in den Blickpunkt der Scouts rücken konnte sich Jashari dabei natürlich in den Play-offs der Champions League, in denen Brügge das italienische Top-Team Atalanta Bergamo ausschaltete.