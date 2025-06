Zäher Transferpoker: Das ist der Knackpunkt beim Burkardt-Wechsel zur Eintracht

Frankfurt am Main/Mainz - Jonathan Burkardt (24) soll sich mit Eintracht Frankfurt über einen Wechsel im Sommer einig sein. Hinzu kommt, dass der Nationalspieler mit seinem jetzigen Verein Mainz 05 eine Ausstiegsklausel über 20 Millionen Euro vereinbart haben soll. Also wo liegt das Problem?

Dann nahm die Geschichte aber eine gänzlich andere Entwicklung. Der Stürmer schoss nach Verletzungsproblemen und keinem Treffer in der Vorrunde acht Tore in der Rückrunde und war maßgeblich am Klassenerhalt der Mainzer beteiligt.

Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel (62) soll mit Burkardt eine mündliche Vereinbarung über die Wechsel-Modalitäten getroffen haben. © Torsten Silz/dpa

In dieser Saison folgten 18 weitere Buden in der Bundesliga. Die Folge: Burkardts Marktwert steigerte sich laut "Transfermarkt.de" von sieben Millionen Ende 2023 auf mittlerweile 35 Millionen Euro!

Das machte nun die Ausstiegsklausel für Heidel und Co. im Nachhinein zu einem Problem. Also soll dann mit Burkardt ein mündlicher Deal ausgemacht worden sein: Alles, was man über die 20 Millionen Euro an Ablösesumme erzielen kann, wird zwischen dem Verein, Burkardt und seinem Berater aufgeteilt - was beim Marktwert des Spielers ziemlich viel Kohle werden könnte.

Eintracht Frankfurt will weder von der Ausstiegsklausel noch von der mündlichen Vereinbarung etwas gewusst haben. Deshalb werde Markus Krösche (44) jetzt ein in seinen Augen angemessenes Angebot vorlegen.

Dies soll laut "Sport Bild" aber keinesfalls über 25 Millionen Euro liegen. Mehr werde der Klub definitiv nicht für Burkardt ausgeben. Die Verhandlungen gehen also in die nächste Runde.