Zittern angesagt? Eintracht-Liebling fällt Zukunftsentscheidung

Frankfurt am Main - Er ist seit 2019 Bestandteil der Eintracht und hat in dieser Zeit etliche Teamkollegen kommen und gehen gesehen. Mittlerweile ist der Brasilianer Tuta (25) trotz seiner jungen Jahre einer der Veteranen der SGE. Eine Entscheidung des Verteidigers könnte das aber schlagartig ändern.

Dass es sich mit dem seit 2020 zu den festen Größen der Frankfurter gehörenden Neu-Papa anders verhalten könnte, ist jedoch ebenfalls durchaus im Bereich des Möglichen. Dafür spricht vor allem die Tatsache, dass sich Tuta selbst erst kürzlich dafür ausgesprochen hatte gerne in der Mainmetropole bleiben zu wollen.

In den vergangenen Jahren musste nicht nur die SGE mitunter schmerzhaft erfahren, dass ein Beraterwechsel oftmals mit einem bevorstehenden Wechsel einhergeht. Ähnlich verhielt es sich beispielsweise mit Superstürmer Randal Kolo Muani (26), der nur wenige Wochen nach dem Beraterwechsel ein wahres Schmierentheater rund um seinen Transfer zu Paris Saint-Germain hinlegte.

Doch was heißt das für die Hessen ?

Denn die seit Monaten laufenden - und immer wieder stagnierenden - Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Tuta dürften angesichts der jüngsten Entwicklungen weitgehend hinfällig sein. Jedoch könnten die neuen Ratgeber an der Seite des Adlerträgers, der mittlerweile 180 Pflichtspiele für die Diva vom Main absolviert hat, auch neue positive Impulse mit sich bringen.

In einem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen von SBSports, die in der Szene noch als unbeschriebenes Blatt gelten, will sich Krösche einen ersten Eindruck verschaffen.