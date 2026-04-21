Zweitliga-Knipser kehrt zur Eintracht zurück: Wie geht es dann weiter?

Frankfurt am Main - Wie erwartet! Eintracht Frankfurt hat die Rückkaufklausel für Zweitliga-Knipser Noel Futkeu (23) aktiviert und wird ihn im Sommer zurückholen.

Noel Futkeu (23) wird von der SpVgg Greuther Fürth zur Frankfurter Eintracht zurückkehren. © Daniel Löb/dpa

Zur Saison 2026/27 wird Noel Futkeu von SpVgg Greuther Fürth wieder an den Main wechseln.

Erst im Juli 2024 ging es von Frankfurt nach Fürth, wo ihm der endgültige Durchbruch im Profifußball gelang.

In 65 Pflichtspielen für die Kleeblätter erzielte Futkeu starke 26 Tore und bereite weitere acht Treffer direkt vor.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zur Rückholaktion: "Noel hat in Fürth eine starke Entwicklung genommen. Die regelmäßige Spielpraxis in der 2. Liga hat ihm sichtbar gutgetan – sowohl sportlich als auch persönlich. Wir freuen uns, dass er nach der Saison zu uns zurückkehrt."