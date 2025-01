Ablöse, Vertrag, Nummer: Details zum Cottbus-Transfer von Erik Engelhardt aufgetaucht!

Noch im Sommer hätte Osnabrück eine weitaus höhere Summe für einen Verkauf Erik Engelhardts (26) erzielen können. © Tim Rehbein/dpa

Diese Verpflichtung verdient die Bezeichnung "Königstransfer". Erik Engelhardt ist zurück in Cottbus und wird schon zum morgigen Trainingsauftakt in die Energie-Klamotten schlüpfen.

Für den erklärten Wunschspieler hat das Team um FCE-Boss Sebastian Lemke (41) in den letzten Tagen eine wahre Energie-Leistung vollbracht:

Noch am Abend des 30. Dezembers lehnte Osnabrück die Cottbuser Forderungen ab und machte über die Bild-Zeitung öffentlich, dass Engelhardt auf dem Markt sei.

Es meldeten sich erste Nebenbewerber, doch der Angreifer hatte sich gedanklich und vertraglich schon für Cottbus entschieden.

Energie stellte auf stur, Osnabrück lenkte am Silvesterabend ein. Cottbus spielte in die Karten, dass sich der Angreifer gedanklich und vertraglich schon für den FCE entschieden hatte. Und Osnabrück? Saß die Zeit im Nacken! Sie wollten Fakten und das Gehalt des Topverdieners einsparen.

Am Neujahrstag und an diesem 2. Januar ging die Prozedur weiter: In langwierigen Verhandlungen wurde im Transfervertrag mithilfe eines Anwalts nicht nur um "Wortklaubereien" gefeilscht.