Transfer-Coup perfekt! Erik Engelhardt stürmt wieder für Energie Cottbus

In Osnabrück war Torjäger Erik Engelhardt (26) zuletzt nicht mehr glücklich.

Am Ende ging alles doch schneller als gedacht: Erik Engelhardt verlässt den VfL Osnabrück mit sofortiger Wirkung und wechselt zu Ex-Klub Energie Cottbus!

Damit bekommen alle Seiten ihren Wunsch: Engelhardt ist zurück bei seinem Herzensklub, Energie hat einen weiteren Topstürmer für die 3. Liga und Osnabrück kassiert eine Ablöse für einen am Ende nicht mehr wirklich glücklichen Stürmer.

An dem Deal hatten alle Seiten über Wochen im Hintergrund gearbeitet, die Rückholaktion Engelhardts galt in Cottbus als das am besten gehütete Geheimnis der Weihnachtszeit.

Nur als am Silvestermorgen die Pläne den Weg an die Öffentlichkeit fanden, geriet der Transfer kurz ins Wanken. Die Konkurrenz bekam Wind von der Nummer, Nebenbuhler meldeten sich.

Doch Engelhardt und Energie blieben standhaft und Osnabrück willigte dem Angebot der Cottbuser ein. Genau rechtzeitig vor dem heutigen Trainingsauftakt des VfL, zu dem mehrere Neuzugänge aufdribbeln sollen.

Engelhardt wird nicht mehr dabei sein und könnte stattdessen zum Cottbuser Start am Freitag aufschlagen. Dort wird er unter anderem auf seinen Trauzeugen Jonas Hofmann (27) und Ziehvater Claus-Dieter Wollitz (59) treffen.