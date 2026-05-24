Nächster Abschied: Cottbuser Nachwuchsleiter wird Sportchef in der Regionalliga Nordost

Greifswald - Der Greifswalder FC stellt sich nach dem angekündigten Umbruch neu auf. Nach TAG24-Informationen holt der Regionalliga-Klub Energie Cottbus ' scheidenden Nachwuchsleiter Matthias Rahn (36) als neuen Sportdirektor an Bord.

Energie Cottbus' Nachwuchsleiter Matthias Rahn (36) wechselt zum Greifswalder FC. © IMAGO / Fotostand

Wie TAG24 weiß, wird der 36-Jährige noch am Pfingstsonntag offiziell vorgestellt.

Rahn war seit 2020 bei Cottbus tätig, zunächst für zwei Jahre als Spieler, seit 2021 parallel dazu als Leiter der Nachwuchs-Abteilung. Sein Vertrag beim Zweitliga-Aufsteiger läuft allerdings zum Saisonende aus und wurde nicht verlängert.

Bei Greifswald wird der gebürtige Thüringer schon seit einer Weile gehandelt und soll bereits seit Längerem im Hintergrund an Deals für seinen neuen Klub basteln. Der bisherige Sportchef Roland Kroos (66) hatte das Amt im Oktober 2025 interimsweise übernommen, seither sucht der Verein nach einem Nachfolger für den Vater von Weltmeister Toni Kroos (36).

Nach der Saison hatte der Klub aus der Regionalliga Nordost angekündigt, Veränderungen anzustoßen und eine Neuausrichtung mit Fokus auf junge Spieler anzustreben, Rahn passt als langjähriger Nachwuchsleiter perfekt in das gesuchte Profil.