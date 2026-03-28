Baby-Alarm für Cottbus-Gegner! Ehefrau verfolgt Pokalspiel live und erwartet Nachwuchs
Blankenfelde-Mahlow - Drittligist Energie Cottbus hat das Halbfinale des Landespokals Brandenburg gegen den BSC Preußen 07 wie erwartet für sich entschieden. Am Samstag gewannen die Lausitzer beim drei Klasse niedriger spielenden Klub aus Blankenfelde-Mahlow klar mit 5:0 (3:0). Für noch mehr Aufsehen sorgte allerdings ein Amateur-Kicker mit tollen Baby-News.
Kurz vor dem Anpfiff gewährte Timo Rehfeldt (28) im Gespräch mit RBB-Moderator Uri Zahavi (36) persönliche Einblicke und verriet, dass bei ihm und seiner Ehefrau die Geburt ihres ersten Kindes unmittelbar bevorsteht.
"Letzten Tage und Wochen schon bereit, dass es in jedem Moment losgehen kann", sagte er und machte damit die Schwangerschaft seiner Partnerin öffentlich. Diese wurde vor der Partie hochschwanger auf einem Stuhl direkt am Spielfeldrand von den Kameras eingefangen.
"Heute Vormittag waren wir noch bei einer Untersuchung, dabei war alles soweit in Ordnung", so der 28-Jährige. "Wir werden sehen, ob es zum Spiel passiert."
Baby im Anflug: Besonderes Pokal-Duell für Timo Rehfeldt
Auch wenn der Mittelfeld-Akteur selbst nicht daran glaubt, sei es für ihn ein besonderer Moment, beides: "Das Spiel plus die Schwangerschaft."
Kommentator Jan Ole Behrens griff die erfreulichen Baby-News kurz vor dem Anpfiff ebenfalls noch einmal auf und erklärte, dass der Entbindungstermin eigentlich bereits vor wenigen Tagen gewesen sei, ehe sich der Fokus dann aber voll und ganz auf das Match richtete.
Energie-Doppelpacker Tattermusch stellt die Weichen früh auf Sieg
Schon nach wenigen Minuten zeigte der haushohe Favorit, wer die Partie dominieren würde: Ted Tattermusch traf doppelt (14./26. Minute) und brachte sein Team damit schon früh klar auf Kurs. Erik Engelhardt erhöhte kurz vor der Pause auf 3:0 (45.).
Und auch nach dem Seitenwechsel ließen die Mannen von Chefcoach Pele Wollitz (60) nicht locker: Jannis Boziaris (49.) und Merveille Biankadi per Strafstoß (71.) machten am Ende den Fünf-Tore-Sieg perfekt.
Erstmeldung von 16.09 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.52 Uhr
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