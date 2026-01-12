Bethke und ein anderer Energie-Akteur vor dem Absprung, Cigerci weiterhin Thema
Cottbus - Elias Bethke (22) befindet sich vor dem Absprung zu Dynamo Dresden. Er dürfte neben dem zu Altglienicke gewechselten Erik Tallig (26) nicht der einzige Akteur bleiben, der Energie Cottbus in der Winterpause verlässt.
Nach TAG24-Informationen deutet sich auch ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit mit Dennis Duah (22) an.
Die Dynamo-Leihgabe spielt in den Planungen von Pele Wollitz (60) nur noch eine Nebenrolle. Das wurde spätestens beim Testspiel gegen Altglienicke (2:2) offensichtlich, als Duah für den Gegner auflief.
Dem Innenverteidiger wurden in der Partie gleich fünf Spieler auf seiner Position vorgezogen. Ein klares Zeichen, wie es um seine Perspektiven steht.
Duah, der in Mannschaft und Verein menschlich als überaus beliebt gilt, ist auch Opfer der Transferpolitik.
Ende August öffnete sich für Energie die Gelegenheit, King Manu (22) von Fortuna Düsseldorf auszuleihen, der sich in Windeseile als Verteidiger Nummer eins etablierte. Duah rutschte in der Hackordnung fortan auf Position Nummer vier.
Bei seinen jüngsten Einsätzen wie in der Schlussphase des Spitzenspiels gegen Duisburg (3:2) wusste er nicht so recht zu überzeugen. Auch mangels Spielpraxis, die ihm Energie nicht bieten kann, wird die robuste Abwehrkante ihr Glück künftig anderswo suchen.
Energie Cottbus bekommt eine Ablöse und will noch eine Top-Verstärkung holen - wird es Tolga Cigerci?
Durch die zwei bevorstehenden Abgänge eröffnen sich für den Drittligisten zugleich neue Möglichkeiten: Allein der Bethke-Verkauf soll eine saftige Ablöse in die Kassen spülen.
Cottbus hatte angekündigt, gerne eine Top-Verstärkung verpflichten zu wollen. Der bis dato erste Winter-Zugang Gianluca Pelzer (19) ist als Mann für die Zukunft gedacht.
Im Neujahrs-Interview hatte Energie-Entscheider Wollitz gegenüber TAG24 erklärt: "Sollte was abgehen, würde ich gerne noch einen Spieler dazu nehmen, der vielleicht auch diese Qualität hat, andere Spieler auf ein anderes Niveau zu heben."
Eine Beschreibung, die auf Tolga Cigerci (33) zutrifft. Der ältere Bruder von FCE-Spielmacher Tolcay (30) hinterließ in der Lausitz bleibenden Eindruck, ging während seines zweimonatigen Aufenthalts auch im Training voran. Allerdings liebäugelt der Ex-Bundesliga-Star weiterhin mit einem Wechsel in die türkische Süper Lig.
Gegenüber der Lausitzer Rundschau hatte FCE-Präsident Sebastian Lemke (42) am Wochenende durchblicken lassen: "Wir sind in Gesprächen. Er sieht sich natürlich auch andere Optionen an."
