Bethke und ein anderer Energie-Akteur vor dem Absprung, Cigerci weiterhin Thema

Cottbus - Elias Bethke (22) befindet sich vor dem Absprung zu Dynamo Dresden . Er dürfte neben dem zu Altglienicke gewechselten Erik Tallig (26) nicht der einzige Akteur bleiben, der Energie Cottbus in der Winterpause verlässt.

Bei Elias Bethke (22) steht noch der Medizin-Check aus, ehe er am Dienstag in Dresden vorgestellt werden könnte. © Julius Frick/dpa

Nach TAG24-Informationen deutet sich auch ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit mit Dennis Duah (22) an.

Die Dynamo-Leihgabe spielt in den Planungen von Pele Wollitz (60) nur noch eine Nebenrolle. Das wurde spätestens beim Testspiel gegen Altglienicke (2:2) offensichtlich, als Duah für den Gegner auflief.

Dem Innenverteidiger wurden in der Partie gleich fünf Spieler auf seiner Position vorgezogen. Ein klares Zeichen, wie es um seine Perspektiven steht.

Duah, der in Mannschaft und Verein menschlich als überaus beliebt gilt, ist auch Opfer der Transferpolitik.

Ende August öffnete sich für Energie die Gelegenheit, King Manu (22) von Fortuna Düsseldorf auszuleihen, der sich in Windeseile als Verteidiger Nummer eins etablierte. Duah rutschte in der Hackordnung fortan auf Position Nummer vier.

Bei seinen jüngsten Einsätzen wie in der Schlussphase des Spitzenspiels gegen Duisburg (3:2) wusste er nicht so recht zu überzeugen. Auch mangels Spielpraxis, die ihm Energie nicht bieten kann, wird die robuste Abwehrkante ihr Glück künftig anderswo suchen.

