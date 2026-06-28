Energie-Cottbus-Blog: Wegen der Hitze - FCE gewinnt verkürzten Test am Vormittag
Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt.
Seit Tagen schuftet die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) bei hochsommerlichen Temperaturen in der Vorbereitung. Dazu wurden die drei Testspiele gegen Lok Calau (17:0), LSV Bergen (23:0) und die Cottbuser Stadtauswahl (4:0) torreich beschlossen.
Weiter geht es am 3. Juli gegen die VSG Altglienicke (in Cottbus Willmersdorf, 18 Uhr) und am 4. Juli gegen Herthas U23 (in Peitz, 14 Uhr).
In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.
28. Juni, 11.40 Uhr: Wegen der Hitze - Cottbus gewinnt verkürzten Test am Vormittag
Drittes Testspiel am Wochenende für den FC Energie gegen eine Cottbuser Stadtauswahl: Wegen der Hitze spielen beiden Teams nur über zweimal 30 Minuten und schon am Vormittag. Das Thermometer zeigt dennoch 38 Grad.
Während die Stadtauswahl, gespickt mit den besten Amateurkickern aus Cottbus, wacker dagegen hält, fehlt dem Zweitliga-Aufsteiger ein wenige die Frische. Beim 4:0 (1:0) treffen Julian Guttau doppelt sowie Tim Campulka und Ryan Malone.
Auch das geplante Fanfest soll schon um 12 Uhr mit Blick auf die Temperaturen beendet werden.
27. Juni, 19.45 Uhr: Energie trotzt der Hitze und läuft im zweiten Freundschaftsspiel richtig heiß
Zweiter Test, zweites Torfestival von Energie Cottbus: Beim LSV Bergen (8. Liga) gewinnt der Zweitliga-Aufsteiger mit 23:0.
Nach acht Toren zur Pause schaltete Energie im zweiten Abschnitt nochmal einen Gang höher und schraubte das Ergebnis trotz 36 Grad deutlich nach oben. Allein in den letzten zehn Minuten fielen sechs Treffer.
Beste Torschützen waren Erik Engelhardt (5), Ted Tattermusch und Jannis Boziaris (je 4).
27. Juni, 10.30 Uhr: Nachwuchsspieler verkündet Wechsel von Leverkusen nach Cottbus via Instagram
Energie Cottbus hat sich die Dienste eines Talents von Bayer Leverkusen gesichert. Dies verkündete Youngster Adriano Marciano (17) selbst via Instagram.
In dem Post heißt es: "Und nach 4 1/2 Jahren ist es so weit. Es ist Zeit sich von Bayer 04 zu verabschieden und einen großen Teil meiner Fußballkarriere hinter mir zu. [...] Ich freue mich auf die kommende Zeit mit Energie Cottbus Ich danke für ihr Vertrauen in mir und das sie mir die Chance geben weiterhin mein Traum zu verfolgen. Auf eine erfolgreiche Zeit FCE."
Der Deutsch-Italiener ist offensiver Mittelfeldspieler und erzielte diese Saison in 26 Partien der U17-Nachwuchsliga drei Treffer für die Werkself-Junioren.
26. Juni, 20.20 Uhr: Energie hat im ersten Kick richtig Bock und feiert Schützenfest
Dieser Kick hat Laune gemacht! Energie Cottbus ist mit einem 17:0 in die Vorbereitung der neuen Saison gestartet. Geladen hatte Kreisligist SV Lok Calau zum Freundschaftsspiel bei 35 Grad und 1700 Zuschauern.
Nach einem 8:0 zur Pause wechselte Energie bis auf im Tor komplett zur zweiten Hälfte durch und hatte richtig Hunger auf Tore.
Verteidiger King Manu hatten den Torreigen mit einem lupenreinen Hattrick eröffnet, auch Erik Engelhardt, der kurz vor einer Vertragsverlängerung steht, schnürte einen Dreierpack. Jannis Boziaris und Anderson Lucoqui trafen doppelt.
25. Juni, 13.45 Uhr: Energie verliert Nachwuchstalent Maris Schößler an Hertha BSC
Die U23 von Hertha BSC hat die Verpflichtung von FCE-Talent Maris Schößler bekanntgegeben. Der 19-Jährige hatte sechs Jahre die Lausitzer Sportschule besucht.
Der zentrale Mittelfeldspieler zählte zuletzt zu den Schlüsselspielern der U19, sammelte in 28 Partien 18 Torbeteiligungen.
Nach Ende seiner Jugendzeit in der Lausitz wechselt Schößler jetzt ablösefrei an die Spree, sehr um Bedauern von Cheftrainer Pele Wollitz (60), der über ihn am Mittwoch noch sagte: "Sehr interessanter Spieler, hätten wir gerne verlängert. [...] Da sich nicht die Möglichkeit ergeben sich zu einigen, leider."
24. Juni, 19.15 Uhr: DFB terminiert erste Pokalrunde - Cottbus am Samstag gegen Augsburg
Der DFB hat die erste Runde des DFB-Pokals terminiert. Energie Cottbus empfängt am Samstag, dem 22. August Bundesligist FC Augsburg. Anstoß im LEAG Energie Stadion ist 13 Uhr.
Ortsnachbar VfB Krieschow greift einen Tag später gegen Mainz 05 (Anstoß: 15.30 Uhr) ins Geschehen ein.
24. Juni, 16.30 Uhr: Leonardo Bittencourt führt Energie zum Trainingsstart an, Tolcay Cigerci fehlt
Um 13 Uhr versammelte sich heute zum ersten Mal Energies neue Mannschaft. Schon eine Stunde später ging es auf den Trainingsplatz. Leonardo Bittencourt (32) führte die Truppe voller Strahlen an.
Die erste lockere, aber lange Einheit war nach einer Stunde und 45 Minute bei sengender Hitze beendet. Auf dem kernsanierten Trainingsplatz Parzellenstraße fehlte Topspieler Tolcay Cigerci (31) mit Fußproblemen, die ihn noch aus der Vorsaison begleiten. Auch sein Bruder Tolga (34) war - wie vorab durch seinen Berater angekündigt - nicht beim Auftakt zugegen. Kapitän Axel Borgmann (32) absolvierte ein reduziertes Programm wegen anhaltenden Schambeinproblemen.
Dagegen standen sämtliche acht Neuen auf dem Platz, zudem auch der von Hertha BSC erneut ausgeliehene Lukas Michelbrink (21), der bis Anfang Juni bei der Nationalelf weilte.
24. Juni, 12 Uhr: Pressekonferenz läuft eine Stunde - Daniel Ziebig als Co-Trainer der Profis bestätigt
Die Pressekonferenz läuft knapp eine Stunde und nur langsam ist ein Ende in Sicht. Auch wir müssen erst einmal alle Personalien und News ordnen.
Was Wollitz des Weiteren bestätigt: Vereinsikone Daniel Ziebig (43) wird - wie berichtet - neuer Co-Trainer der Profis. Ursprünglich war er als U19-Trainer geplant. Diese Position ist jetzt wieder vakant.
24. Juni, 11.45 Uhr: Leon Guwara soll verlängern, wenn er verletzungsfrei bleibt
Neben der Ausführungen zu den Neuzugängen spricht Wollitz über Leon Guwara (29), dessen Zukunft noch offen ist.
Bis Ende Januar war der Linksverteidiger Stammkraft und Leistungsträger, dann warf ihn eine komplizierte Muskelverletzung aus der Bahn.
Trotz auslaufenden Vertrages darf sich Guwara in der Vorbereitung zeigen. Wollitz erläutert: "Der wird auf jeden Fall die Vorbereitung mitmachen, das ist ein großer Wunsch von mir. Und ich hoffe, dass er gesund bleibt und wir uns so verständigen können, dass er in der kommenden Saison für uns spielen kann."
24. Juni, 11.30 Uhr: Wollitz verkündet auf Pressekonferenz Transfer von Ryan Malone
Die Pressekonferenz startet pünktlich.
Trainer Pele Wollitz (60) gibt sich gut gelaunt und verkündet: Wie von TAG24 berichtet, ist der Transfer Ryan Malones fix.
24. Juni, 10.15 Uhr: Aufstiegsheld Merveille Biankadi bekommt keinen neuen Vertrag
Kurz vor Trainingsstart hat Energie die Trennung von einem weiteren Aufstiegshelden vermeldet: Merveille Biankadi (31) bekommt keinen neuen Kontrakt.
Trainer Pele Wollitz (60) kommentiert: "Uns, und ganz besonders mir persönlich ist es sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Das war nicht einfach, doch wir glauben, dass es richtig so ist. Merv ist ganz toller Mensch und ein Spieler, der sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Ein echter Teamplayer, dem wir alles erdenklich Gute wünschen."
Der Aufstiegs-erprobte Biankadi schlug nach Vereinslosigkeit im September des Vorjahres in der Lausitz auf. Nach einiger Anlaufzeit entwickelte sich der variable Offensivspieler zur erweiterten Stammkraft (19 Ligaspiele, fünf Torbeteiligungen).
24. Juni, 10 Uhr: Neuer Energie-Cottbus-Blog startet
Herzlich willkommen zu unserem neuen Energie-Cottbus-Blog. Hier gibt es ab sofort die volle Dröhnung Energie!
Los geht es mit dem Trainingsstart in die neue Saison am heutigen Mittwoch.
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer