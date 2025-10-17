Bruder-Zauber im Cottbus-Training! Tolga Cigerci spricht über einen "Traum" und seine Zukunft

Cottbus - Alle Augen auf Tolga Cigerci (33)! Der Ex- Bundesliga -Star ist beim Freitagstraining von Energie Cottbus die Attraktion und gefragtes Fotomotiv. Zaubert er bald mit Bruder Tolcay auch in den Pflichtspielen?

Gute Laune am Freitag im Training. Tolga (2.v.r.) und Tolcay Cigerci (4.v.r.) machen Spaß. © TAG24/Lukas Schulze

"Für mich hat's erstmal wieder Spaß gemacht, ich hab die ganze Zeit alleine trainiert. Hier habe ich ein gutes Niveau, um mich fit zu halten", lässt der ältere Cigerci-Bruder im Interview nach der Einheit wissen.

In Cottbus träumen viele Fans von einem Cigerci-Duo auf dem Platz, bis dahin ist es noch ein weiter Weg, wie Tolga umschreibt:

"Ich hatte ein kurzes Gespräch mit dem Trainer gehabt für die Situation hier. Ich danke ihm, dass er mir das ermöglicht hat. [...] Das ist für mich das Wichtigste. Mehr Gedanken habe ich mir darum nicht gemacht."

Doch dann gesteht der vierfache Nationalspieler der Türkei: "Ich verfolge ja Cottbus schon seit letztes Jahr, natürlich auch durch meinen Bruder. Und bin nicht nur ein Fan von meinem Bruder, sondern von dem ganzen Team, von dem Trainer-Staff [...] das gefällt mir übertrieben für die 3. Liga."

Nanu, geht da doch was?