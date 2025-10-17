Bruder-Zauber im Cottbus-Training! Tolga Cigerci spricht über einen "Traum" und seine Zukunft
Cottbus - Alle Augen auf Tolga Cigerci (33)! Der Ex-Bundesliga-Star ist beim Freitagstraining von Energie Cottbus die Attraktion und gefragtes Fotomotiv. Zaubert er bald mit Bruder Tolcay auch in den Pflichtspielen?
"Für mich hat's erstmal wieder Spaß gemacht, ich hab die ganze Zeit alleine trainiert. Hier habe ich ein gutes Niveau, um mich fit zu halten", lässt der ältere Cigerci-Bruder im Interview nach der Einheit wissen.
In Cottbus träumen viele Fans von einem Cigerci-Duo auf dem Platz, bis dahin ist es noch ein weiter Weg, wie Tolga umschreibt:
"Ich hatte ein kurzes Gespräch mit dem Trainer gehabt für die Situation hier. Ich danke ihm, dass er mir das ermöglicht hat. [...] Das ist für mich das Wichtigste. Mehr Gedanken habe ich mir darum nicht gemacht."
Doch dann gesteht der vierfache Nationalspieler der Türkei: "Ich verfolge ja Cottbus schon seit letztes Jahr, natürlich auch durch meinen Bruder. Und bin nicht nur ein Fan von meinem Bruder, sondern von dem ganzen Team, von dem Trainer-Staff [...] das gefällt mir übertrieben für die 3. Liga."
Nanu, geht da doch was?
Tolga Cigerci kickt liebend gerne mit seinem Bruder zusammen und lässt eine Option offen
Eigentlich war der Plan, dass Tolga in der Türkei einen neuen Klub findet, das klappte erst einmal nicht. Ist die Türkei noch Thema?
"Ich bin immer für alles offen. Natürlich, ich habe jetzt elf Jahre in der Türkei gespielt, das ist eine sehr lange Zeit."
Bis dahin will sich Tolga in Cottbus wieder auf "Niveau" bringen, pendelt jetzt täglich von Berlin aus mit seinem Bruder im Schlepptau nach Cottbus.
Das Brüder-Paar, das drei Jahre auseinander liegt, kickte bisher nur in der Freizeit zusammen. In Cottbus zauberten und lachten sie immerhin schon im Training gemeinsam. Allein dies sei für Tolga "wie so ein kleiner Traum".
Und was sagt eigentlich Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) zum Cigerci-Bruder?
"Der hat kein Gramm Fett, der kommt Dienstag und ist topfit und sofort präsent. Und das Allerschönste ist: Er ordnet sich da ein, der macht da nicht irgendwie: Ich bin hier ein Star."
Bleibt die Frage nach einer Verpflichtung offen. Wollitz: "Ich will nichts ausschließen. Wenn das so wäre, würde sich extrem viel in der Mannschaft ändern."
Tolga Cigerci sieht es pragmatisch: "Wie es dann am Ende kommt in zwei Monaten ungefähr, werden wir sehen."
Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze