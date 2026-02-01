Cottbus baggert an Kapitän von Liga-Konkurrent!
Cottbus - Was passiert bei Energie Cottbus Montag am Deadline Day? Auf der Suche nach Verstärkungen ist der Kapitän eines Liga-Konkurrenten ein ganz heißes Thema.
Am Samstag konnte sich Valentin Lässig (22) in Cottbus von den Bedingungen und der Atmosphäre überzeugen. Lässig führte FCE-Gegner Hoffenheim II aufs Feld und hielt so lange wie möglich den Laden hinten zusammen, konnte aber nicht die 1:3-Pleite verhindern
Bis auf zwei Ausnahmen spielte der 1,78 Meter große Defensivakteur diese Saison jede Partie von Anfang bis Ende für die TSG-Bubis, gilt als Rudelführer des Hoffenheimer Nachwuchses.
Aufgeboten wurde Lässig stets als Innenverteidiger - eine Position, auf der Cottbus Bedarf sieht. Gelernt hat der in Bruchsal (20 Kilometer nördlich von Karlsruhe) Geborene ursprünglich Sechser.
Auch auf der Position sucht Energie nach Verstärkung und könnte mit einer Verpflichtung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Nach TAG24-Beobachtungen soll unter anderem am Rande des Samstagsspiels ein Austausch stattgefunden haben.
Valentin Lässig führte die U23 der TSG Hoffenheim zum Aufstieg in die 3. Liga
Mit dem früheren U-Nationalspieler Deutschlands würde Cottbus einen echten Anführer und Mentalitätsspieler bekommen:
Lässig trägt seit 2014 das TSG-Trikot, biss sich in Hoffenheim in jeder Altersklasse durch. In der U19 war er Kapitän und ist es in der U23 seit drei Saisons wieder.
Selbst eine schwere Knieverletzung 2024 konnte ihn nicht stoppen. Lässig kämpfte sich nach fünf Monaten Pause zurück und führte Hoffenheim II zum erstmaligen Aufstieg in Liga drei.
Was den Defensivspieler außerdem interessant macht: Lässig ist Linksfuß und könnte den Spielaufbau aus dem Zentrum, den bisher ausschließlich Rechtsbeiner erledigen, variabler gestalten.
Allerdings wäre zuvor die Zustimmung von Lässigs Noch-Verein nötig. In Hoffenheim besitzt der 22-Jährige, der kommende Saison aus der U23-Regel fällt, einen Kontrakt bis 2027. Die Uhr tickt: Bis Montagabend müssten sich alle Parteien auf einen Wechsel verständigen.
