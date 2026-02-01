Cottbus baggert an Kapitän von Liga-Konkurrent!

Cottbus - Was passiert bei Energie Cottbus Montag am Deadline Day? Auf der Suche nach Verstärkungen ist der Kapitän eines Liga-Konkurrenten ein ganz heißes Thema.

Kapitänsduell am Samstag, Transfer am Montag? Energie-Anführer Axel Borgmann (31, l.) und Hoffenheims Valentin Lässig (22, r.) könnten schon bald Mitspieler werden. © IMAGO / Steffen Beyer

Am Samstag konnte sich Valentin Lässig (22) in Cottbus von den Bedingungen und der Atmosphäre überzeugen. Lässig führte FCE-Gegner Hoffenheim II aufs Feld und hielt so lange wie möglich den Laden hinten zusammen, konnte aber nicht die 1:3-Pleite verhindern

Bis auf zwei Ausnahmen spielte der 1,78 Meter große Defensivakteur diese Saison jede Partie von Anfang bis Ende für die TSG-Bubis, gilt als Rudelführer des Hoffenheimer Nachwuchses.

Aufgeboten wurde Lässig stets als Innenverteidiger - eine Position, auf der Cottbus Bedarf sieht. Gelernt hat der in Bruchsal (20 Kilometer nördlich von Karlsruhe) Geborene ursprünglich Sechser.

Auch auf der Position sucht Energie nach Verstärkung und könnte mit einer Verpflichtung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Nach TAG24-Beobachtungen soll unter anderem am Rande des Samstagsspiels ein Austausch stattgefunden haben.

