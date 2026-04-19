Cottbus flippt völlig aus! Energie dreht Spiel des Jahres und hat wieder alle Aufstiegschancen
Cottbus - Was für ein Wahnsinn in der Lausitz! Energie Cottbus spielt gegen Rot-Weiß Essen "do or die", liegt nach 53 Minuten mit zwei Toren hinten und gewinnt ein wildes Spitzenspiel mit 5:3 (1:2).
Tolcay Cigerci markierte in Hälfte zwei einen lupenreinen Hattrick, versenkte zunächst einen Elfmeter (72.), nachdem der zur Pause eingewechelte Can Moustfa gefoult worden war.
Danach verwandelte der Zauberfuß einen Freistoß direkt (78.) und schloss ein Solo zum furiosen 4:3 ab. Das Stadion flippte völlig aus: Cottbus machte in zehn Minuten aus einem 1:3 ein 4:3!
Den Deckel drauf machte Merveille Biankadi (90.+2), der einen Konter zum 5:3 vollendete.
Zuvor hatte Cottbus, das mit der Siegerelf aus dem letzten Heimspiel gegen 1860 München begann, Glück. Ein Handspiel von Awortwie-Grant im eigenen Strafraum blieb nach 15 Minuten ungeahndet.
Kurz darauf war RWE, das zu Beginn etwas zielstrebiger agierte, durch Ramien Safi in Führung gegangen, nachdem Marek Janssens Schuss von Marius Funk gerade noch so entschärft wurde. Beim Nachschuss war Energies Keeper machtlos (20.).
Danach hatte Awortwie-Grant die erste gute Cottbus-Chance per Kopf (24.), die er genauso liegen ließ wie Engelhardt (29.). Einen Abpraller von Jakob Golz konnte der FCE-Goalgetter aus kurzer Distanz nicht am RWE-Keeper vorbeibringen. Kurz darauf machte er es besser und überwand Golz im kurzen Eck (29.), das Stadion rastete das erste Mal aus!
Energie Cottbus beweist im Hexenkessel gegen Rot-Weis Essen Steherqualitäten
RWE zeigte sich wenig geschockt, spielte weiter nach vorne und belohnte sich mit Torben Müsel nach einer Ecke (39.), während Energie nur zuguckte. Das Momentum kippte wieder zu Gunsten der Gäste.
Bis dann Energie in der Schlussphase mit den Fans im Rücken das Spiel im Lausitzer Hexenkessel komplett auf den Kopf stellte und Essens Super-Serie von sieben Siegen in Serie brach.
Nach diesem wilden Ritt hat Energie nur noch einen Punkt Rückstand auf Essen und im Aufstiegsrennen wieder alle Chancen.
Schon während der Aufwärmung hatten die Heimfans ihr Team lautstark nach vorne gepeitscht, während der Kontrahent nach der Aufwärmung mit einem gellenden Pfeifkonzert begrüßt wurde.
Fakt ist: Diesen irren Sieg hat auch das Stadion errungen.
Erstmeldung: 13.24 Uhr, aktualisiert: 15.29 Uhr
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer