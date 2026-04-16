Fan-Ansturm in Cottbus vor dem Schicksalsspiel

Cottbus - Fällt in diesem Spiel die Vorentscheidung um den Aufstieg? Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen duellieren sich am Sonntag (Anstoß: 13.30 Uhr) um Platz zwei. Schon jetzt ist klar: Dieses Kräftemessen elektrisiert die Massen!

Energie-Fans pilgern zum Stadion. Gegen Essen könnte die Hütte voll werden. (Archivfoto) © TAG24/Lukas Schulze

Am Mittwoch waren schon über 15.000 Tickets für das Duell Dritter gegen Zweiter verkauft. Allein aus Essen sollen bis zu 2000 Fans mitreisen, berichten örtliche Medien.

Auch der Heimbereich könnte in diesem Schicksalsspiel diesmal aus allen Nähten platzen - Energies Fans wissen um die Bedeutung der Partie.

Ein Blick aufs Restprogramm und die Konkurrenz zeigt: Nur ein Sieg dürfte helfen, wenn Cottbus weiter direkt aufsteigen will. Im Falle einer Niederlage würde Essen um sieben Zähler von dannen ziehen.

Umso wichtiger könnten die Fans im Rücken sein. Beim jüngsten Heimspiel gegen 1860 München waren 16.273 Fans ins Stadion gepilgert, diese Marke könnte jetzt übertroffen werden. Insgesamt passen knapp 20.000 Fans ins Stadion.

Gegen die Löwen (3:0) hatten die FCE-Anhänger auf den Rängen eindrucksvoll ihre Power demonstriert, die sich aufs Feld übertragen hatte - Cottbus überrollte förmlich die Gäste.

Ob das gegen Essen, das zuletzt siebenmal in Folge gewann, auch möglich sein wird?