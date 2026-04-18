"Do or die" gegen Essen: Plötzlich steht für Cottbus alles Spitz auf Knopf

Cottbus - Auf einmal steht die Saison Spitz oder Knopf! Nach dem großen Rundumschlag von Pele Wollitz (60) muss sein Team am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen liefern, sonst verbrennt sich auch der Trainer die Finger.

Pele Wollitz (60) hatte am Freitag zum großen Rundumschlag ausgeholt. © Frank Hammerschmidt/dpa

"Der Druck ist jetzt da. Und da braucht man auch nicht drum herum reden, kann man auch nicht kleinerreden. Wenn man dranbleiben will, brauchen wir einen Sieg", stellt Wollitz ohne Wenn und Aber klar.

Was Energies Trainer nicht direkt ausspricht, aber jeder rund um den Klub weiß: In dieser Partie gilt "do or die"!

Verliert Energie, sind Essen und Platz zwei weg. Doch nicht nur das: Sollten Duisburg und Rostock am Samstag gewinnen, ziehen auch sie an Cottbus vorbei.

Daneben wäre eine Heimpleite emotional ein richtiger Tiefpunkt, weil die Truppe bis dato eine nicht für möglich gehaltene Saison spielte.

Jedoch: Mit einem Sieg wäre Energie dicker im Geschäft denn je und würde nebenbei Essens Super-Serie von sieben Siegen in Folge brechen.