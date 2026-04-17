Wollitz holt zum Rundumschlag aus: Osnabrück, Ittrich und die Medien kriegen ihr Fett weg!

Cottbus - Riesen-Unmut bei Pele Wollitz (60)! Vor dem Schicksalsspiel gegen Rot-Weiss Essen (Sonntag, 13.30 Uhr) in der 3. Liga kocht Energies Trainer innerlich vor Wut.

Laut Pele Wollitz (60) sei seinem Team in Osnabrück ein "klarer Elfmeter" verweigert worden. © IMAGO / osnapix

Wollitz erzürnt auch Tage später der Umgang mit ihm und seiner Mannschaft beim VfL Osnabrück: "Ich glaube, dass letzte Woche Sonntag die Grenzen ganz klar überschritten worden sind. [...] Respektloser kann man einem Klub keine Abneigung zeigen", klagte Wollitz auf der Pressekonferenz am Freitag.

Nach seiner Schilderung hätten er und sein Team einen "Spießrutenlauf" mit unzähligen "Beleidigungen" überstehen müssen: "Wenn man aus der Kabine kommt, da an dem Zaun, da stehen Hunderte. Keine Ordner da", so der emotional geladene Trainer.

Auch bei der Anfahrt des Busses und nach dem Spiel hätte es an der Ordner-Präsenz gemangelt.

Doch damit nicht genug - nach seiner Ansicht sei seinem Team "ein klarer Elfmeter" verweigert und im Anschluss durch TV-Partner MagentaSport totgeschwiegen und durch den Moderator "lächerlich" gemacht worden.