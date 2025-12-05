In seiner Freizeit ist er Musiker: Fußball-Profi traf, nachdem Klub seinen Song im Stadion spielte

Cottbus - Hilft Energie Cottbus ein Aberglaube im Spitzenspiel? Wenn am Samstag (Anstoß: 14.03 Uhr) die Lausitzer den MSV Duisburg zum Topspiel empfangen, darf ein Lied im Vorlauf nicht fehlen.

Anderson Lucoqui traf in seinem 15. Pflichtspiel zum ersten Mal für Energie Cottbus, nachdem der Klub beim Aufwärmen seinen Sing gespielt hatte. © Robert Michael/dpa

In der Vorwoche hatte der Drittligist den selbst geschriebenen Song "Long Nights" von Anderson Lucoqui (28, Künstlername "Luco") beim Aufwärmprogramm über die Stadion-Lautsprecher abgespielt …

Zur großen Überraschung des Verteidigers, der in dem Spiel gegen Viktoria Köln (3:2) zunächst auf der Bank gesessen hatte. Fans hatten zuvor in dem Talk-Format "Rotweiss" Lucoquis Lied in die Stadioncharts gewählt.

Im TAG24-Interview ein paar Tage später lässt Lucoqui durchblicken: "Krasser Zufall, ich hab mich natürlich riesig gefreut über die Geste, da merke ich einfach die Liebe, die ich von der Mannschaft, dem Verein kriege. Das ist halt nicht selbstverständlich."

Der September-Neuzugang bedankte sich auf seine Weise: 38 Sekunden nach seiner Einwechslung knipste der Joker Energie mit seinem ersten Ballkontakt zum Sieg.

Das 3:2 war nicht nur das Premierentor Lucoquis, sondern auch der Siegtreffer in einem irren Spiel. Lucoqui: "Ich hoffe mal, dass ich das Vertrauen mit dem Tor zurückgegeben habe."