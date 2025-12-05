In seiner Freizeit ist er Musiker: Fußball-Profi traf, nachdem Klub seinen Song im Stadion spielte
Cottbus - Hilft Energie Cottbus ein Aberglaube im Spitzenspiel? Wenn am Samstag (Anstoß: 14.03 Uhr) die Lausitzer den MSV Duisburg zum Topspiel empfangen, darf ein Lied im Vorlauf nicht fehlen.
In der Vorwoche hatte der Drittligist den selbst geschriebenen Song "Long Nights" von Anderson Lucoqui (28, Künstlername "Luco") beim Aufwärmprogramm über die Stadion-Lautsprecher abgespielt …
Zur großen Überraschung des Verteidigers, der in dem Spiel gegen Viktoria Köln (3:2) zunächst auf der Bank gesessen hatte. Fans hatten zuvor in dem Talk-Format "Rotweiss" Lucoquis Lied in die Stadioncharts gewählt.
Im TAG24-Interview ein paar Tage später lässt Lucoqui durchblicken: "Krasser Zufall, ich hab mich natürlich riesig gefreut über die Geste, da merke ich einfach die Liebe, die ich von der Mannschaft, dem Verein kriege. Das ist halt nicht selbstverständlich."
Der September-Neuzugang bedankte sich auf seine Weise: 38 Sekunden nach seiner Einwechslung knipste der Joker Energie mit seinem ersten Ballkontakt zum Sieg.
Das 3:2 war nicht nur das Premierentor Lucoquis, sondern auch der Siegtreffer in einem irren Spiel. Lucoqui: "Ich hoffe mal, dass ich das Vertrauen mit dem Tor zurückgegeben habe."
Anderson Lucoqui tritt beim Cottbuser Weihnachtssingen auf
Doch nicht nur sein Tor ist Musik in den Ohren: Lucoquis Gesangskünste sind im Verein längst kein Geheimnis mehr, weshalb der Hobby-Musiker neben Signore Erik Engelhardt (27) beim Weihnachtssingen der Cottbuser auf der Bühne auftreten wird.
Wie das zustande kam? "Das ist so im Eifer des Gefechts passiert, ich weiß auch nicht, wie ich mich da reinmanövriert habe", lacht Lucoqui.
Dass der Fokus in den kommenden Wochen auf dem Singen, für das schon über 5000 Tickets verkauft sind, liegt, schmunzelt der Verteidiger im weiteren Gespräch weg:
"Wir wollen jetzt die maximale Punkte-Ausbeute holen und wenn wir das geschafft haben, kommt alles Weihnachtliche danach."
Im Wissen seines Tores betont Lucoqui vor dem Duisburg-Hit cool: "Wir sind immer bereit [...] auf dem Papier steht natürlich Spitzenspiel, aber wir gehen jedes Spiel an wie ein Spitzenspiel."
Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa