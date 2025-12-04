Energie Cottbus vergibt Ausputzer-Job für Spitzenspiel - mit Aufstiegschancen

Cottbus - Um diesen Aushilfsjob kloppen sich alle! Vor dem Spitzenspiel gegen den MSV Duisburg (Samstag: 14.03 Uhr) s ucht Cottbus -Coach Pele Wollitz (60) händeringend einen Ausputzer für die Innenverteidigung.

Pele Wollitz (60) sucht für das Topspiel gegen Duisburg einen Innenverteidiger-Ersatz. © Robert Michael/dpa

Denn ausgerechnet für das Duell des Zweiten gegen den Ersten fallen sowohl der verletzte King Manu (22, Sprunggelenk) als auch der gesperrte Nyamekye Awortwie-Grant (25, fünfte Gelbe) aus.

Deshalb heizt Wollitz vor dem Abschlusstraining am Freitag den Konkurrenzkampf noch einmal an: "Der Spieler, der da kommt, hat eine Riesen-Chance, auf sich aufmerksam zu machen."

Heißt übersetzt: Mit einer guten Leistung könnte die Aushilfskraft zur Stammkraft aufsteigen!

Derzeit ist nur Tim Campulka (26) in der Innenverteidigung (etwas überraschend) gesetzt. Der anfangs hochgelobte Awortwie-Grant befindet sich nicht mehr in dem Fluss wie zu Saisonbeginn.

Und auch wenn sich der Fraktur-Verdacht bei Manu zum Glück nicht bestätigte, dürfte Energies bis dato bester Innenverteidiger noch ein paar Wochen ausfallen.

Deshalb winkt dem Kurzzeit-Vertreter sogar ein Startelf-Platz bis mindestens Weihnachten!