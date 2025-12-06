Cottbus rastet aus! Energie schießt sich in letzter Minute auf Platz eins
Cottbus - Machtwechsel an der Spitze! In wahrlich letzter Minute ballert sich Energie Cottbus gegen den MSV Duisburg zum 3:2-Sieg in einem Achterbahnspiel und an den Platz der Sonne der 3. Liga!
Schon nach zwölf Minuten jubelte Energie das erste Mal: Tolcay Cigerci gewann in der Duisburger Hälfte den Ball, Merveille Biankadi schmiss den Turbo an und legte für Erik Engelhardt auf, der aus spitzem Winkel den Ball ins kurze Eck donnerte. Energie früh vorne und wieder Tabellenführer!
Auch in der Folge dominierte Energie das Topspiel, wurde immer gefährlich, wenn sie mit viel Tempo in die Spitze spielten.
Borgmann hatte nach 22 Minuten die nächste gute Chance auf das zweite Tor, zielte aber zu hoch. Für den MSV setzte Göckan den ersten Abschluss klar am Tor vorbei (25.).
Insgesamt waren die Hausherren in allen Belangen überlegen, traten wie ein Spitzenreiter im ersten Durchgang auf. Die Gäste zeigten sich vor allem im Spielaufbau viel zu fahrig für ein Topspiel.
Erst gegen Ende der ersten Hälfte befreiten sich die Zebras aus der Cottbuser Umklammerung. Energie musste sich eigentlich nur vorwerfen lassen, nicht zielstrebiger das zweite Tor erzwungen zu haben.
Energie Cottbus gegen MSV Duisburg: Wer darf sich nach dem Gipfeltreffen Tabellenführer nennen?
Duisburg brachte in Töpken einen neuen Stürmer zur Pause, bleib aber hinten weiter fehleranfällig: Biankadi stibitzte Fleckstein den Ball und hatte plötzlich freie Bahn: das 2:0 für die Hausherren (47.), Ekstase auf den Rängen!
Kurz darauf vereitelte Cottbus-Keeper Funk den Anschluss aus kurzer Distanz, Töpken war plötzlich durch (51.). Auf der Gegenseite hätte Biankadi nach Konter das 3:0 nachlegen können, doch Braune parierte im MSV-Tor stark (57.).
Duisburg wechselte erneut, brachte Tim Heike, doch auch dem den Ex-Energie-Goalgetter war nicht das Abschlussglück hold (71.). Gleiches galt für Timmy Thiele, der den Ball alleine vor Braune am Tor vorbeisetzte (76.).
Das rächte sich: Töpken stand nach einer Hereingabe im Rückraum frei und schoss aufs Tor, Energies Straudi fälschte ab, nur noch 2:1!
Der MSV machte weiter Druck und belohnte sich für den Aufwand: Eine Flanke auf den zweiten Pfosten ballerte Dittgen voller Überzeugung in die Maschen, der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleich!
Doch den Schluss-Accord spielte Energies MVP Tolcay Cigerci, der in der 95. Minute der Nachspielzeit den Ball über MSV-Keeper Braune hob (90.+5). Danach gab es kein Halten mehr - Energie springt in letzter Minute auf Platz eins!
Statistik zum Drittliga-Topspiel zwischen Energie Cottbus und dem MSv Duisburg
3. Liga, 17. Spieltag
Energie Cottbus - MSV Duisburg 3:2 (1:0)
Aufstellung Energie Cottbus: Funk - Straudi, Pelivan, Campulka, Guwara (83. Lucoqui) - Michelbrink - Cigerci, Borgmann - Hannemann (67. Butler/88. Tattermusch), Engelhardt (67. Thiele), Biankadi (83. Duah). Trainer: Wollitz
Aufstellung MSV Duisburg: Braune - Göckan (63. Jessen), Fleckstein, Hahn, Coskun - Müller (66. Heike), Bullig - Noß, Viet, Sussek - Meuer. (46. Töpken) Trainer: Hirsch
Schiedsrichter: Bauer (Ludwigshafen)
Tore: 1:0 Engelhardt (12.), 2:0 Biankadi (47.), 2:1 Straudi (80., ET), 2:2 Dittgen (90.), 3:2 Cigerci (90.+5)
Gelbe Karten: Butler, Lucoqui / Noß, Fleckstein, Coskun
Zuschauer: 13.144
