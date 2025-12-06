Cottbus rastet aus! Energie schießt sich in letzter Minute auf Platz eins

Cottbus - Machtwechsel an der Spitze! In wahrlich letzter Minute ballert sich Energie Cottbus gegen den MSV Duisburg zum 3:2-Sieg in einem Achterbahnspiel und an den Platz der Sonne der 3. Liga !

Energie feiert die frühe Führung im Topspiel der 3. Liga. © Julius Frick/dpa

Schon nach zwölf Minuten jubelte Energie das erste Mal: Tolcay Cigerci gewann in der Duisburger Hälfte den Ball, Merveille Biankadi schmiss den Turbo an und legte für Erik Engelhardt auf, der aus spitzem Winkel den Ball ins kurze Eck donnerte. Energie früh vorne und wieder Tabellenführer!

Auch in der Folge dominierte Energie das Topspiel, wurde immer gefährlich, wenn sie mit viel Tempo in die Spitze spielten.

Borgmann hatte nach 22 Minuten die nächste gute Chance auf das zweite Tor, zielte aber zu hoch. Für den MSV setzte Göckan den ersten Abschluss klar am Tor vorbei (25.).

Insgesamt waren die Hausherren in allen Belangen überlegen, traten wie ein Spitzenreiter im ersten Durchgang auf. Die Gäste zeigten sich vor allem im Spielaufbau viel zu fahrig für ein Topspiel.

Erst gegen Ende der ersten Hälfte befreiten sich die Zebras aus der Cottbuser Umklammerung. Energie musste sich eigentlich nur vorwerfen lassen, nicht zielstrebiger das zweite Tor erzwungen zu haben.