Elfer-Klau im Drittliga-Topspiel? Cottbus jubelt, Duisburg schimpft!

Cottbus - Was für ein Wahnsinn! Energie Cottbus gewinnt zum dritten Mal in Folge 3:2 und grüßt wieder von der Tabellenspitze, während der MSV Duisburg in letzter Minute das Remis wieder hergibt . Nach dem Spiel diskutiert die ganze 3. Liga : Wurden den Gästen zwei Elfmeter geklaut?

Elfmeter? Duisburgs Christian Viet (26) geht zu Boden, Cottbus' Lukas Michelbrink (20, linker Bildrand) sprintet aus der Situation weg. © IMAGO / Nico Herbertz

Tatort Strafraum von Energie Cottbus, 43. Minute: Duisburgs Christian Viet (26) bekam einen hohen Ball an die Schulter und fiel Augenblicke später wie von der Tarantel gestochen. Hinter ihm deutete Cottbus' Lukas Michelbrink (20) "Ball gespielt" an.

Fakt ist: Der Ball war weg und der Duisburger am Boden, die Zebras forderten Elfmeter, Schiri Tom Bauer (29) ließ weiterspielen - aus gutem Grund!

In der 3. Liga gibt es keinen VAR. Zudem zeigte die eigens für dieses Spiel eingesetzte RefCam, dass Bauer nicht optimal stand, seine Sichtachse auf die Situation ist im entscheidenden Moment versperrt wat. Bauer konnte unmöglich auf Elfmeter entscheiden, ohne die Szene im Detail gesehen zu haben.

Dennoch legen die Zeitlupen nahe: Michelbrink hat beim Klärungsversuch eher Viet an der Wade getroffen, als den Ball gespielt.

Pech für die Zebras, das MSV-Trainer Dietmar Hirsch (53) nach dem Spiel bei MagentaSport auf die Palme brahcte: "Wir haben in 17 Spielen nicht einen einzigen Strafstoß bekommen. Heute waren es zwei glasklare. [...] Da brauche ich auch keinen Videobeweis."