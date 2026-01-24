Cottbus hat wieder Hunger und verputzt die Schnüdel!

Cottbus - Der Erfolgshunger der Hinrunde ist zurück! Im Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt zeigt Energie Cottbus wieder Biss und verputzt die Schnüdel mit 2:1 (2:1).

Torschützen unter sich: Moritz Hannemann (l.) erzielte das erste Cottbuser Tor, Axel Borgmann das zweite. © IMAGO / Steffen Beyer

Wollitz begann mit den zuletzt Grippe-geschwächten Cigerci und Pelivan. Schweinfurt, das in den ersten Minuten mutig auftrat, mauerte sich nach zehn Zeigerumdrehungen ein.

Cottbus spielbestimmend, doch ein langer Ball reichte aus, um die Cottbuser Abwehr auszuhebeln, Böhnlein legte quer auf Shuranov, der zur Gästeführung vollendete (19.).

Energie zeigte sich wenig geschockt, spielte weiter seinen Stiefel und belohnte sich kurz darauf: Engelhardt machte im Strafraum den Ball fest und steckt auf Hannemann durch, der aus wenigen Metern zum 1:1 einschob (23.). Kurz darauf hätte Campulka nach kluger Eckball-Variante nachlegen können (26.).

Energie schnürte ab da Schweinfurt ein, Engelhardt zielte aus der Drehung wuchtig, aber etwas zu hoch (36.). Die Gastgeber blieben am Drücker und belohnten sich: Torjäger Engelhardt flankte auf den eingelaufenen Verteidiger Borgmann, der zum 2:1 einnickte (44.). Doch damit war nicht Halbzeit!

Awortwie-Grant foulte Endres, Schiri Ballweg verlegte die Situation vor den Strafraum - eine Fehlentscheidung (45.+3). Geis hämmerte den Freistoß aufs Tor, Funk parierte und Cottbus ging mit der Führung in die Pause.