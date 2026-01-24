Cottbus hat wieder Hunger und verputzt die Schnüdel!
Cottbus - Der Erfolgshunger der Hinrunde ist zurück! Im Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt zeigt Energie Cottbus wieder Biss und verputzt die Schnüdel mit 2:1 (2:1).
Wollitz begann mit den zuletzt Grippe-geschwächten Cigerci und Pelivan. Schweinfurt, das in den ersten Minuten mutig auftrat, mauerte sich nach zehn Zeigerumdrehungen ein.
Cottbus spielbestimmend, doch ein langer Ball reichte aus, um die Cottbuser Abwehr auszuhebeln, Böhnlein legte quer auf Shuranov, der zur Gästeführung vollendete (19.).
Energie zeigte sich wenig geschockt, spielte weiter seinen Stiefel und belohnte sich kurz darauf: Engelhardt machte im Strafraum den Ball fest und steckt auf Hannemann durch, der aus wenigen Metern zum 1:1 einschob (23.). Kurz darauf hätte Campulka nach kluger Eckball-Variante nachlegen können (26.).
Energie schnürte ab da Schweinfurt ein, Engelhardt zielte aus der Drehung wuchtig, aber etwas zu hoch (36.). Die Gastgeber blieben am Drücker und belohnten sich: Torjäger Engelhardt flankte auf den eingelaufenen Verteidiger Borgmann, der zum 2:1 einnickte (44.). Doch damit war nicht Halbzeit!
Awortwie-Grant foulte Endres, Schiri Ballweg verlegte die Situation vor den Strafraum - eine Fehlentscheidung (45.+3). Geis hämmerte den Freistoß aufs Tor, Funk parierte und Cottbus ging mit der Führung in die Pause.
Energie Cottbus holt den ersten Dreier seit vier Spielen und ist wieder auf Aufstiegskurs
Ohne Wechsel ging es in Halbzeit zwei, in der Böhnlein sofort Funk per Kopf prüfte (55.), auf der Gegenseite verpasste Thiele hauchzart seinen ersten Saisontreffer (56.).
Energie agierte fortan etwas fahrig und ließ Schweinfurt zurück ins Spiel kommen. Das hätte sich fast gerächt, doch Trslic zielte frei stehend auf Funk (65.).
Danach plätscherte das Spiel etwas vor sich hin, bis Hannemann plötzlich frei aufs Schweinfurter Tor zulief, aber statt des Abschlusses den Pass suchte und die Entscheidung vergab (78.).
So kam Schweinfurt immer wieder zu Abschlüssen im Strafraum, Celebi fand erneut den Meister in Funk (82.). Engelhardt verpasste für Cottbus genauso, den Sack zuzumachen (90., 90.+1) wie Boziaris (90.+3).
Deshalb musste Energie in Eiseskälte bis zum Schluss bibbern, ehe der erste Dreier seit vier Partien und die vorläufige Spitzenposition der 3. Liga perfekt war.
Statistik zum Drittliga-Spiel zwischen Energie Cottbus und dem 1. FC Schweinfurt
3. Liga, 21. Spieltag
FC Energie Cottbus - 1. FC Schweinfurt 2:1 (2:1)
Aufstellung Cottbus: Funk - Rorig (67. Straudi), Awortwie-Grant, Campulka, Borgmann - Pelivan - Cigerci (85. Manu), Hannemann (79. Butler), Michelbrink (79. Guwara) - Thiele (67. Boziaris), Engelhardt. Trainer: Wollitz.
Aufstellung Schweinfurt: Weisbäcker - Trslic (79. Zeller), Geis, Krätschmer - Langhans, Böhnlein (64. Latteier), Angleberger (84. Fery), Celebi - Forkel (84. Grimbs), Shuranov (84. Dellinger), Endres. Trainer: Kleinhenz.
Schiedsrichter: Ballweg
Tore: 0:1 Shuranov (19.), 1:1 Hannemann (23.), 2:1 Borgmann (44.)
Gelbe Karten: Awortwie-Grant / Celebi
Zuschauer: 8673
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer