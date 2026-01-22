Cottbus bangt um seinen Topspieler: Fehlt Cigerci an seinem Geburtstag?

Cottbus - Dicke Sorgenfalten auf der Stirn von Pele Wollitz (60): Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt (Samstag, 14 Uhr) bangt Cottbus ' Trainer um den Einsatz von Mittelfeld-Stratege Dominik Pelivan (29) und Spielmacher Tolcay Cigerci (30).

Das Mittelfeld-Duo aus Tolcay Cigerci (30, l.) und Dominik Pelivan (29) droht gegen Schweinfurt auszufallen. (Archivbild) © IMAGO / Steffen Beyer

Demnach laboriere Pelivan an einem grippalen Infekt. Bei Cigerci nannte Wollitz keinen genauen Grund.

Beide fehlten im Donnerstagstraining genauso wie der Langzeitverletzte Janis Juckel (21, Schulter).

Besonders bitter wäre ein Fehlen Cigercis: Der Cottbuser Topspieler wird am Samstag 31 Jahre alt. Muss er seinen Geburtstag zu Hause oder von der kalten Tribüne aus verbringen?



Wollitz wirkte selbst ziemlich matt, als er nüchtern nachschob: "Wir schaffen es, elf Spieler zu benennen."

Eine Entscheidung soll nach dem freitäglichen Abschlusstraining fallen.

Schon zum Dusel-Start in Saarbrücken hatte Lukas Michelbrink (20) anstelle Pelivans auf der Sechs begonnen, während ein Ausfall Cigercis größere Umstellungen nach sich ziehen könnte.