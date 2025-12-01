Cottbus im Glück: Schiri-Experte überrascht zweimal mit Urteil, Wollitz fordert VAR

Drei Elfmeter, einmal Rot und eine irre Aufholjagd von Energie Cottbus! Doch die hätte es in der Form gar nicht geben dürfen, meint Schiri-Experte Babak Rafati.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Drei Elfmeter, einmal Rot und eine irre Aufholjagd von Energie Cottbus beim 3:2 über Viktoria Köln! Doch die hätte es in der Form gar nicht geben dürfen, meint Schiedsrichter-Experte Babak Rafati (55) in seiner Kolumne bei liga3-online.de.

Ex-FIFA-Schiedsrichter Babak Rafati bewertet jeden Montag die strittigen Szenen der 3. Liga. © Thomas Eisenhuth/dpa Speziell der erste Elfmeter für Köln war in den Augen vieler Heimfans ein Witz und bescherte dem Unparteiischen Timon Schulz (29) beim Gang in die Kabine "Schieber"-Rufe.

Unberechtigt aus Sicht von Ex-FIFA-Schiedsrichter Rafati, der die Rechtmäßigkeit des Strafstoßes betont:

"Im Zweikampf steigt Hannemann zwar unbeabsichtigt auf den Fuß von Gegenspieler Handle, aber die Absicht ist beim Foulspiel irrelevant, sodass dieses sogenannte 'Stempeln' ein Foulspiel darstellt und folglich eine richtige Entscheidung vorliegt, einen Elfmeter zu geben." Energie Cottbus Drei Elfer, Rot, zweimal Rückstand: Energie macht Wahnsinn gegen Köln perfekt! Kurios: Selbst Rafati unterläuft in der Urteilsbegründung ein Verwechslungsfehler, denn Simon Handle (32) hatte die Flanke geschlagen, gestempelt wurde Kölns David Otto (26). Den Elfmeter versenkte Viktoria-Goalgetter Lex-Tyger Lobinger (24.).

Babak Rafati sieht kein Foulspiel von Viktoria Köln und keinen zweiten Elfmeter für Energie Cottbus

Unter anderem diese Szene erregt die Gemüter: Timon Schulz (in Schwarz) entscheidet zum zweiten Mal auf Elfmeter für Cottbus und Rot für Kölns Engelhardt. © IMAGO / Fotostand Für mindestens ebenso viel Diskussionsstoff sorgte im zweiten Abschnitt der zweite Elfmeter-Pfiff für Cottbus, der den roten Karton für Kölns Florian Engelhardt (57.) nach sich zog. Energie-MVP Tolcay Cigerci (30) trat an und verwandelte nach seinem Fehlschuss im ersten Durchgang diesmal souverän zum 1:1. Doch Rafati meint: Weder Rot noch Elfmeter hätte es geben dürfen! "Engelhardt bearbeitet seinen Gegenspieler Hannemann von hinten, aber ein strafwürdiges Vergehen ist nicht zweifelsfrei auszumachen. Hannemann will anscheinend zum Ball und dreht sich ein wenig, um seinen Gegenspieler vom Ball wegzuhalten, arbeitet hierbei wie sein Gegenspieler auch mit den Armen. Dabei tritt er auch ein wenig in den Boden und verliert dadurch ein wenig die Bodenhaftung. Für mich eine Fehlentscheidung, auf Foulspiel zu entscheiden." Energie Cottbus Minuskulisse der Saison für Energie Cottbus: Warum will den Spitzenreiter keiner sehen? Rafati führt aus, dass das Zweikampfverhalten "fußballtypisch" sei. Sah Schiri Schulz anders, der das Halten als strafwürdig wertete und aufgrund der "gegnerorientierten Aktion" auf Rot entschied.

Cottbus-Coach Pele Wollitz fordert seit Längerem einen VAR für die 3. Liga. © TAG24/Lukas Schulze

Glück für Cottbus, das kurz darauf den zweiten Gegentreffer fing und laut Wollitz (60) an diesem Tage bei einem 0:2-Rückstand nicht zurückgekommen wäre. Vielmehr machte der Energie-Trainer sich auf der anschließenden PK grundsätzlich Luft: "Ich habe das mehrmals gesagt: Es ist nicht mehr passend, wie die 3. Liga begleitet wird [...] Schiedsrichter in der 1. Liga machen auch Fehler und die gehören auch dazu. Nur sie haben eine andere Bedeutung, weil es da die Möglichkeit gibt, zumindest durch den VAR noch mal draufzugucken." In der 3. Profiliga würde ein VAR hier und da der Sache ebenso guttun.