Cottbus kurios! Siegtorschütze trifft mit erstem Ballkontakt - dabei sollte er gar nicht spielen

Cottbus - Cooles Geständnis von Pele Wollitz (60): Auf der Pressekonferenz nach dem furiosen 3:2-Sieg über Viktoria Köln ließ er durchblicken, dass es nicht geplant war, dass Energies Siegtorschütze Anderson Lucoqui (28) spielt.

Anderson Lucoqui (28, 2.v.l.) trifft zum ersten Mal für Energie Cottbus, und das 38 Sekunden nach seiner Einwechslung. © IMAGO / Fotostand

"Andy Lucoqui, gehört auch zur Wahrheit, sollte gar nicht gewechselt werden", so der Trainer auf der PK nach dem Spiel.

Allerdings hatte Tim Campulka (26) angezeigt, dass er nach dem nächsten Sprint Krämpfe bekommen dürfte. Deshalb kam Lucoqui nach 84 Minuten in die Partie und sorgte exakt 38 Sekunden später für kollektiven Freudentaumel in der Lausitz.

Tolcay Cigerci (30) hatte sich im Strafraum durchgesetzt und an die Strafraumkante zurückgelegt, wo Lucoqui angerauscht kam und die Pille zum 3:2 ins Netz donnerte.

Danach rastete ganz Cottbus aus, Energie hatte wieder einmal im eigenen Haus einen Rückstand in einen Sieg gedreht.

Nach dem Spiel konnte sich der Matchwinner vor Interview-Terminen gar nicht retten und stellte gut 45 Minuten nach Abpfiff glückselig in der Mixed-Zone fest: "Der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten."