Gefeiert, gefallen, veralbert, vergöttert: Cottbus' Aufstieg ist Wollitz' Meisterstück

Cottbus/Regensburg - Energie Cottbus ist zurück in der 2. Bundesliga - daran war vor wenigen Jahren nicht zu denken. Der Baumeister des Lausitzer Erfolgs heißt Pele Wollitz (60)! Er hat sich in seiner dritten Amtszeit seine eigene Statue erschaffen.

Das Herz am rechten Fleck. Wollitz verließ zweimal Energie - und führte Cottbus dorthin zurück, wo er einst die Lausitzer übernommen hatte. (Archivfoto) © IMAGO / Fotostand

Er emotionalisiert, er polarisiert, er schießt übers Ziel hinaus. Er wurde selbst in Cottbus als "Ahnungsloser" abgestempelt und wollte es allen noch mal zeigen.

Seit Jahren arbeitete Wollitz insgeheim an diesem Traum, noch einmal in die 2. Liga zurückzukehren, Energie im Jahr des 60. Geburtstages zu beschenken. Der Aufstieg ist nicht nur ein neues Kapitel des Lausitzer Fußball-Wunders, es ist Wollitz' Meisterstück.

Laut dem Trainer sei Cottbus auf Rang 16 in der Etat-Tabelle. Energie schafft es immer wieder, unbekannte Namen oder Spieler an Tiefpunkten ihrer Karriere zu Höchstleistungen zu entwickeln.

Ein Verdienst, der zu großen Teilen Wollitz anzurechnen ist, der mit seinen Methoden oft aneckt, aber im Sinne der Sache handelt.

Und er ist einer der letzten überlebenden Trainer seiner Generation, der sich treu blieb und sich dennoch den Zeichen der Zeit anpasste.