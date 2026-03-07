Cottbus-Kapitän macht Aufstiegs-Ansage: "Die sechs Punkte muss Hansa erstmal aufholen"
Cottbus - Kein Sieger im Ostderby, keine Bigpoints für Energie Cottbus und Hansa Rostock. Dennoch macht FCE-Kapitän Axel Borgmann (31) dem Ostrivalen eine Aufstiegs-Ansage.
"Das Wichtigste war ein Stück weit, dieses Spiel nicht zu verlieren. Rostock muss erstmal in den nächsten zehn Spielen diese sechs Punkte aufholen, weil ich mir sicher bin, dass wir auch noch Spiele gewinnen werden."
Mit anderen Worten: Der Energie-Kapitän ist überzeugt, dass Energie am Ende der Saison vor dem Aufstiegskonkurrenten steht.
Durch das Remis bleibt Energie sechs Zähler vor der Kogge und zementiert Rang zwei. Energie ging am Ende nicht All-In, tat Hansa nicht den Gefallen, Tür und Tor zu öffnen.
"Schweren Herzens akzeptierst du, dass du das 0:0 mitnimmst, anstatt du nachher Räume anbietest. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir uns speziell in der zweiten Halbzeit nicht von der Auswärtsmannschaft auskontern lassen", gab Borgmann den Matchplan wieder.
Hansa Rostock verpasst "den Gegner zu killen"
Der 31-Jährige ist für Cottbus der Mann der Rückrunde, markierte schon dreimal den Siegtreffer.
Gegen die Kogge vergab er aus halblinker Position in Minute 69. Dennoch könnte die Punkteteilung zehn Spieltage vor Schluss entscheidend sein:
"Man muss es manchmal auch so akzeptieren. Klar, ginge aber noch mehr. Ich bin trotzdem eigentlich mit der Mannschaft zufrieden. [...] Ich denke mal, dass die Fans das auch gut einschätzen können und mit dem Punkt genauso zufrieden sind wie wir", schloss der FCE-Kapitän seine Analyse.
Dieser Punkt dürfte den Lausitzern deutlich besser schmecken als den Hanseaten, die mit einem Dreier dem Ostrivalen drei Punkte auf die Pelle hätten rücken können.
Umso mehr trauerte Hansa-Trainer Daniel Brinkmann (40) auf der Pressekonferenz den ausgelassenen Chancen nach: "Wir müssen uns vorwerfen lassen: Von vier Situationen schießen wir nur einmal aufs Tor. [...] Da musst du Gegner einfach killen, wenn du so ein Topspiel gewinnen möchtest."
Stattdessen zogen durch ihre Siege Rot-Weiß Essen und 1860 München an der Kogge vorbei.
Titelfoto: Julius Frick/dpa