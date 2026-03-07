Cottbus-Kapitän macht Aufstiegs-Ansage: "Die sechs Punkte muss Hansa erstmal aufholen"

Für Energie Cottbus und Kapitän Axel Borgmann (31) war es vor allem wichtig, Rostock in der Tabelle nicht rankommen zu lassen. (Archivbild) © Julius Frick/dpa

"Das Wichtigste war ein Stück weit, dieses Spiel nicht zu verlieren. Rostock muss erstmal in den nächsten zehn Spielen diese sechs Punkte aufholen, weil ich mir sicher bin, dass wir auch noch Spiele gewinnen werden."

Mit anderen Worten: Der Energie-Kapitän ist überzeugt, dass Energie am Ende der Saison vor dem Aufstiegskonkurrenten steht.

Durch das Remis bleibt Energie sechs Zähler vor der Kogge und zementiert Rang zwei. Energie ging am Ende nicht All-In, tat Hansa nicht den Gefallen, Tür und Tor zu öffnen.

"Schweren Herzens akzeptierst du, dass du das 0:0 mitnimmst, anstatt du nachher Räume anbietest. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir uns speziell in der zweiten Halbzeit nicht von der Auswärtsmannschaft auskontern lassen", gab Borgmann den Matchplan wieder.