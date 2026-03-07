Kein Sieger im Derby-Knaller zwischen Cottbus und Rostock: Wollitz nimmt zweite Hälfte auf seine Kappe

Energie Cottbus gegen Hansa Rostock im Liveticker: Keine Tore im Ostkracher, aber eine Ampelkarte. FCE-Trainer Wollitz geht mit sich selbst hart ins Gericht.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Keine Vorentscheidung im Drittliga-Aufstiegskampf! Der Ostkracher zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock hatte einiges zu bieten - außer Tore. Trotz des 0:0 übernehmen die Cottbuser aber zumindest vorübergehend die Tabellenspitze.

Beide Mannschaften starteten intensiv, besonders Rostocks Maxi Krauß war gegen seinen Ex-Klub hochmotiviert. Während die erste Hälfte eher den Hausherren gehörte, drehten die Gäste nach der Pause auf, doch der Ball wollte den Weg nicht ins Tor finden. Kurz vor dem Abpfiff holte sich Energies Lukas Michelbrink noch seine zweite Gelbe Karte ab, die kurzzeitige Überzahl konnte Rostock aber nicht mehr für den Lucky Punch nutzen. Durch den Punktgewinn springt Energie Cottbus zumindest bis zum frühen Abend auf Platz eins, überholt den VfL Osnabrück, der am Nachmittag bei Jahn Regensburg zu Gast ist. Doch auch Hansa Rostock ist noch nicht raus aus dem Aufstiegsrennen, auch wenn die Kogge auf Platz sechs abrutscht. Endstand: Energie Cottbus - Hansa Rostock 0:0 (0:0) Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Lukas Michelbrink (90.+2, wiederholtes Foulspiel)

Pele Wollitz ging nach Abpfiff mit sich selbst hart ins Gericht. © IMAGO / Steffen Beyer

17.05 Uhr: Wollitz bemängelt eigene Mutlosigkeit

Pele Wollitz zeigt sich zufrieden mit dem Punkt, geht mit sich selbst aber hart ins Gericht. "Wir wollten keinen Fehler machen. Ich finde, dass wir zumindest in der ersten Hälfte bis zum Übergangsspiel sehr ordentlich waren, aber im letzten Drittel fast immer die falschen Entscheidungen getroffen haben, auch zu statisch waren. [...] Und in der zweiten Halbzeit war es so, dass ich nicht gut war. Einfach zu mutlos, muss eher wechseln, [Jannis] Boziaris bringen, gerade auf der Zehn. Ich hätte mir auch mehr Impact in der Tiefe gewünscht von Justin [Butler]. [...] Deswegen bin ich mit dem Punkt zufrieden."

16.55 Uhr: Brinkmann überzeugt: "Wir müssen den Gegner killen"

Rostocks Trainer Daniel Brinkmann zeigt sich auf der Pressekonferenz nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, jedoch mit der Englischen Woche im Ganzen: "Ich bin der Meinung, dass wir ein intensives, aber nie unfaires Spiel gesehen haben, wo beide Mannschaften - ich formuliere es mal so - kontrolliert gewinnen wollten nicht mit dem letzten Risiko. [...] Ich glaube schon, dass wir dann vielleicht einen Tick die besseren Chancen hatten. Nur müssen wir uns vorwerfen lassen: Von vier Situationen schießen wir nur einmal aufs Tor. [...] Da musst du Gegner einfach killen, wenn du so ein Topspiel gewinnen möchtest. Das ist uns nicht gelungen. In Summe sind wir aber sowohl mit dem Spiel als auch der Woche zufrieden."

Die Pressekonferenz mit den Trainern läuft. © TAG24/Lukas Schulze

16.20 Uhr: Maximilian Krauß freut sich über Rückkehr nach Cottbus

Rostocks Maximilian Krauß überrascht bei MagentaSport mit seiner Sicht auf die Rückkehr nach Cottbus. "Ich weiß, das klingt jetzt blöd, das wird kein Cottbus-Fan verstehen, aber ich habe mich sehr gefreut", sagte der Stürmer nach Abpfiff: "Es ist ein tolles Stadion hier, wo ich super schöne Momente hatte, und ich habe mich gefreut und habe immer gesagt, auch respektiere das, wenn es andersrum nicht so ist, aber ich habe mich gefreut." Auch er sah das Unentschieden am Ende als gerecht an: "Prinzipiell ja, Cottbus hatte seine Momente, wir hatten unsere Momente. Ich denke, dass wir die etwas besseren, hochkarätigeren Chancen hatten, aber es geht schon so in Ordnung", analysierte Krauß. Zu seinem eigenen Hochkaräter in der 34. Minute machte er klar, dass er sich anders hätte entscheiden müssen: "Im Nachhinein muss ich den Abschluss suchen aufs lange Eck, der Winkel war etwas spitz, deshalb habe ich mich entschieden, vorbeizulaufen am Torwart. Es war dann natürlich ärgerlich, dass der Verteidiger da noch reinkommt in den Laufweg, deshalb muss man im Nachhinein sagen 'Sehr, sehr schade', denn ich hätte schießen müssen."

Maxi Krauß hatte sichtlich Spaß an seiner Rückkehr. © Frank Hammerschmidt/dpa

16.10 Uhr: Axel Borgmann sieht gute erste Hälfte bei Energie Cottbus

Cottbus-Kapitän Axel Borgmann attestierte seiner Mannschaft am MagentaSport-Mikrofon eine gute erste Hälfte. "Es war sehr, sehr anstrengend, auch wenn es nicht so viele Strafraumszenen gab, aber für den Kopf, keiner wollte den entscheidenden Fehler machen. Ich fand auch, dass wir es in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht haben, wie wir es wollten, haben kaum etwas zugelassen. Aber in der zweiten Halbzeit hat uns so ein bisschen die Power nach vorne gefehlt", analysierte Borgmann die Partie. "Beide Mannschaften haben vorsichtig gespielt, da haben sich nicht so viele Räume geboten für uns. Das müssen wir versuchen, noch ein bisschen besser zu spielen, aber mit dem Punkt können wir ganz gut leben", erklärte der 31-Jährige. Der Punkt sei leistungsgerecht.

Intensives Spiel beider Teams, aber ohne Sieger. © Frank Hammerschmidt/dpa

Abpfiff: kein Sieger im Ostderby!

Auch dieser verpufft, danach ist Schluss. Leistungsgerecht gibt es keinen Sieger nach diesem intensiven Duell. Vor den Toren waren beide Teams heute zu schwach. Gleich liefern wir die wichtigsten Stimmen.

90.+4 Minute: Viele Fouls hinten raus

Jetzt wird das Derby doch schmutziger. Viele Fouls gibt es hinten raus und zerstören den Spielfluss. Nochmal Freistoß Hansa hinter der Mittellinie.

90.+2 Minute: Michelbrink fliegt mit Gelbrot!

Michelbrink stoppt Bergh und sieht Gelb. Das ist seine zweite und macht Gelbrot. Cottbus für die letzten zwei Minuten zu zehnt.

90. Minute: Vier Minuten für ein Tor

Vier Minuten Nachspielzeit gibt es on top. Fällt noch ein Tor? Hansa schickt Kunze, doch der Ball ist zu lang.

88. Minute: Butler fällt im Strafraum, kein Elfmeter

Der eingewechselte Justin Butler mit seiner ersten wirklichen Aktion. Nach einem zu langen Flankenball von rechts fällt er im Rückwärtslaufen. Während das Stadion Elfer fordert, zeigen die Bilder: Da war gar nichts. Danach foult Lucoqui. Freistoß Rostock.

86. Minute: Passiert hier noch was?

Das Stadion ist weiter auf Betriebstemperatur, den Teams scheint ein wenig der Glaube an ein Tor zu fehlen.