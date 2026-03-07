Derby-Knaller zwischen Cottbus und Rostock live: Wollitz nimmt zweite Hälfte auf seine Kappe
Cottbus - Keine Vorentscheidung im Drittliga-Aufstiegskampf! Der Ostkracher zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock hatte einiges zu bieten - außer Tore. Trotz des 0:0 übernehmen die Cottbuser aber zumindest vorübergehend die Tabellenspitze.
Beide Mannschaften starteten intensiv, besonders Rostocks Maxi Krauß war gegen seinen Ex-Klub hochmotiviert. Während die erste Hälfte eher den Hausherren gehörte, drehten die Gäste nach der Pause auf, doch der Ball wollte den Weg nicht ins Tor finden. Kurz vor dem Abpfiff holte sich Energies Lukas Michelbrink noch seine zweite Gelbe Karte ab, die kurzzeitige Überzahl konnte Rostock aber nicht mehr für den Lucky Punch nutzen.
Durch den Punktgewinn springt Energie Cottbus zumindest bis zum frühen Abend auf Platz eins, überholt den VfL Osnabrück, der am Nachmittag bei Jahn Regensburg zu Gast ist. Doch auch Hansa Rostock ist noch nicht raus aus dem Aufstiegsrennen, auch wenn die Kogge auf Platz sechs abrutscht.
Endstand:
Energie Cottbus - Hansa Rostock 0:0 (0:0)
Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Lukas Michelbrink (90.+2, wiederholtes Foulspiel)
17.05 Uhr: Wollitz bemängelt eigene Mutlosigkeit
Pele Wollitz zeigt sich zufrieden mit dem Punkt, geht mit sich selbst aber hart ins Gericht.
"Wir wollten keinen Fehler machen. Ich finde, dass wir zumindest in der ersten Hälfte bis zum Übergangsspiel sehr ordentlich waren, aber im letzten Drittel fast immer die falschen Entscheidungen getroffen haben, auch zu statisch waren. [...] Und in der zweiten Halbzeit war es so, dass ich nicht gut war. Einfach zu mutlos, muss eher wechseln, [Jannis] Boziaris bringen, gerade auf der Zehn. Ich hätte mir auch mehr Impact in der Tiefe gewünscht von Justin [Butler]. [...] Deswegen bin ich mit dem Punkt zufrieden."
16.55 Uhr: Brinkmann überzeugt: "Wir müssen den Gegner killen"
Rostocks Trainer Daniel Brinkmann zeigt sich auf der Pressekonferenz nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, jedoch mit der Englischen Woche im Ganzen:
"Ich bin der Meinung, dass wir ein intensives, aber nie unfaires Spiel gesehen haben, wo beide Mannschaften - ich formuliere es mal so: Kontrolliert gewinnen wollten nicht mit dem letzten Risiko. [...] Ich glaube schon, dass wir dann vielleicht einen Tick die besseren Chancen hatten. Nur müssen wir uns vorwerfen lassen: Von vier Situationen schießen wir nur einmal aufs Tor. [...] Da musst du Gegner einfach killen, wenn du so ein Topspiel gewinnen möchtest. Das ist uns nicht gelungen. In Summe sind wir aber sowohl mit dem Spiel als auch der Woche zufrieden."
16.20 Uhr: Maximilian Krauß freut sich über Rückkehr nach Cottbus
Rostocks Maximilian Krauß überrascht bei MagentaSport mit seiner Sicht auf die Rückkehr nach Cottbus.
"Ich weiß, das klingt jetzt blöd, das wird kein Cottbus-Fan verstehen, aber ich habe mich sehr gefreut", sagte der Stürmer nach Abpfiff: "Es ist ein tolles Stadion hier, wo ich super schöne Momente hatte, und ich habe mich gefreut und habe immer gesagt, auch respektiere das, wenn es andersrum nicht so ist, aber ich habe mich gefreut."
Auch er sah das Unentschieden am Ende als gerecht an: "Prinzipiell ja, Cottbus hatte seine Momente, wir hatten unsere Momente. Ich denke, dass wir die etwas besseren, hochkarätigeren Chancen hatten, aber es geht schon so in Ordnung", analysierte Krauß.
Zu seinem eigenen Hochkaräter in der 34. Minute machte er klar, dass er sich anders hätte entscheiden müssen: "Im Nachhinein muss ich den Abschluss suchen aufs lange Eck, der Winkel war etwas spitz, deshalb habe ich mich entschieden, vorbeizulaufen am Torwart. Es war dann natürlich ärgerlich, dass der Verteidiger da noch reinkommt in den Laufweg, deshalb muss man im Nachhinein sagen 'Sehr, sehr schade', denn ich hätte schießen müssen."
16.10 Uhr: Axel Borgmann sieht gute erste Hälfte bei Energie Cottbus
Cottbus-Kapitän Axel Borgmann attestierte seiner Mannschaft am MagentaSport-Mikrofon eine gute erste Hälfte.
"Es war sehr, sehr anstrengend, auch wenn es nicht so viele Strafraumszenen gab, aber für den Kopf, keiner wollte den entscheidenden Fehler machen. Ich fand auch, dass wir es in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht haben, wie wir es wollten, haben kaum etwas zugelassen. Aber in der zweiten Halbzeit hat uns so ein bisschen die Power nach vorne gefehlt", analysierte Borgmann die Partie.
"Beide Mannschaften haben vorsichtig gespielt, da haben sich nicht so viele Räume geboten für uns. Das müssen wir versuchen, noch ein bisschen besser zu spielen, aber mit dem Punkt können wir ganz gut leben", erklärte der 31-Jährige. Der Punkt sei leistungsgerecht.
Abpfiff: kein Sieger im Ostderby!
Auch dieser verpufft, danach ist Schluss. Leistungsgerecht gibt es keinen Sieger nach diesem intensiven Duell.
Vor den Toren waren beide Teams heute zu schwach. Gleich liefern wir die wichtigsten Stimmen.
90.+4 Minute: Viele Fouls hinten raus
Jetzt wird das Derby doch schmutziger. Viele Fouls gibt es hinten raus und zerstören den Spielfluss.
Nochmal Freistoß Hansa hinter der Mittellinie.
90.+2 Minute: Michelbrink fliegt mit Gelbrot!
Michelbrink stoppt Bergh und sieht Gelb. Das ist seine zweite und macht Gelbrot. Cottbus für die letzten zwei Minuten zu zehnt.
90. Minute: Vier Minuten für ein Tor
Vier Minuten Nachspielzeit gibt es on top. Fällt noch ein Tor?
Hansa schickt Kunze, doch der Ball ist zu lang.
88. Minute: Butler fällt im Strafraum, kein Elfmeter
Der eingewechselte Justin Butler mit seiner ersten wirklichen Aktion. Nach einem zu langen Flankenball von rechts fällt er im Rückwärtslaufen.
Während das Stadion Elfer fordert, zeigen die Bilder: Da war gar nichts. Danach foult Lucoqui. Freistoß Rostock.
86. Minute: Passiert hier noch was?
Das Stadion ist weiter auf Betriebstemperatur, den Teams scheint ein wenig der Glaube an ein Tor zu fehlen.
83. Minute: Großchance Rostock, Kinsombi zu überrascht
Hansa verlagert clever auf die rechte Seite, von der Mejdr flankt. Den abgefälschten Ball klärt Manu ungenügend vor die Füße Kinsombis, der aus fünf Metern völlig überrascht die Kugel nicht richtig trifft.
Was für eine Chance!
81. Minute: Engelhardt aus der Distanz ohne Power und Präzision
Engelhardt probiert es aus 20 Metern.
Seinem Schuss fehlen Power und Präzision, der Ball läuft am Tor vorbei.
79. Minute: Pelivan muss runter, auch Krauß geht raus
Pelivan muss tatsächlich runter, hält sich die Hüfte. Für ihn kommt seit Langem wieder einmal Timmy Thiele unter tosendem Applaus.
Bei Rostock geht Krauß raus und Kinsombi neu rein.
76. Minute: Pelivan liegt, kurze Spielunterbrechung
Ungewöhnlich für ein Ostderby: Bisher kommt das intensive, aber überaus faire Spiel ohne gelbe Karten aus.
Für den Moment liegt Pelivan, beide Teams eilen kurz an die Bank was trinken und sich neue Anweisungen abholen.
74. Minute: Holten schießt voll auf den Mann
Michelbrink mit einem leichten Fehlpass im Mittelfeld, Hansa setzt Holten in Szene, der einen Verteidiger aussteigen lässt und dann voll auf Funk abschließt.
70. Minute: Beide Teams rennen an, aber die Tore fehlen
Fehlendes Engagement kann man keinem der Teams vorwerfen, fehlende Zielstrebigkeit und Genauigkeit schon.
Ein Tor könnte die Fesseln lösen.
69. Minute: Borgmann zielt zu hoch, Krauß schießt vorbei
Ecke Energie vor der Nordwand. Borgmann kommt im Anschluss an die Kugel, zielt aber mit dem schwächeren rechten Fuß zu hoch.
Den anschließenden Konter schießt Krauß klar neben das Tor.
67. Minute: Zuschauerzahl unter den Erwartungen, Stadion nicht voll
Die Zuschauerzahl wird verkündet. 18.359 Fans sehen diesen Ostkracher.
Ein paar mehr hätten es sein können, das Stadion ist NICHT ausverkauft.
66. Minute: Langer Einwurf Carstens, doch Hansa kriegt die Pille nicht aufs Tor
Carstens schleudert einen Einwurf von rechts vors Tor, Hansa macht die Pille fest, bringt sie aber nicht aufs Tor.
Am Ende foult Fatkic einen Energieler, es gibt Freistoß für die Hausherren.
62. Minute: Funk nur zweiter Sieger bei der Ecke, Gürleyen köpft am Tor vorbei
Der Eckball wird auf den kurzen Pfosten gezogen, Funk kommt raus und nicht ans Leder. Rostocks Gürleyen köpft aber am Tor vorbei.
61. Minute: Manu kocht Krauß ab, das Stadion tobt
Wieder Krauß an der linken Seitenlinie im Duell gegen Manu. Diesmal bleibt der Cottbuser Sieger, das Stadion tobt.
Kurz darauf gibt es Ecke für Hansa. In der Statistik steht es 5:3.
60. Minute: Erster Hansa-Wechsel - Voglsammer raus, Holten rein
Die Kogge wechselt zum ersten Mal. Der emsige, aber ungefährliche Voglsammer geht raus, Sturmkante Holten kommt rein.
59. Minute: Seitfallzieher Cigerci - leichte Beute für Uphoff
Borgmann und Lucoqui spielen sich auf links durch. Die Flanke des Energie-Kapitäns probiert Cigerci artistisch per Fallrückzieher zu verarbeiten.
Leichte Beute für Uphoff.
58. Minute: Krauß zieht an, Manu stoppt ihn - Freistoß Rostock
Während Hansas Anhänger im Block mit einem Spruchband gegen die Cottbuser Ultras pöbeln, tritt Krauß auf Linksaußen an.
Manu stoppt ihn, es gibt Freistoß fast auf Höhe der Eckfahne, der ohne Abschluss versandet.
53. Minute: Rostock spielt direkt in die Spitze, aber legt sich den Ball zu weit vor
Lange Eröffnung von Rostock auf Krauß, der auf Voglsammer querlegt. Der Angreifer setzt Kunze in Szene, doch der legt sich den Ball zu weit vor. Funk kann aufnehmen. Da war mehr drin!
50. Minute: Straudi zielt klar drüber, Bergh verstolpert
Energie gefühlt drei Minuten im Ballbesitz, aber ohne das letzte Risiko. Straudi zielt aus der Distanz klar drüber.
Auf der Gegenseite verstolpert Bergh den Ball, nachdem Kunze über die rechte Seite angetreten war und die Kugel zurückgelegt hatte.
48. Minute: Abtasten nach Wiederbeginn
Abtasten mit Wiederbeginn - beide Teams setzen zunächst auf Ball- und Spielkontrolle.
Anpfiff zur zweiten Hälfte!
Weiter geht's in Halbzeit zwei.
Bei Cottbus gibt es einen Wechsel zur Pause. Merveille Biankadi bliebt in der Kabine, Justin Butler ersetzt ihn positionsgetreu auf Rechtsaußen.
Halbzeitfazit: Energie überlegen, aber ungefährlich - Hansa stabil und aktiv über Konter
Zeit für Halbzeitfazit: Beide Teams legten los wie die Feuerwehr und kamen zu Chancen in den ersten Minuten. Ein Tor fiel nicht. Danach hatte Energie mehr Ballbesitz und Hansa die Spielkontrolle.
Während Cottbus im letzten Drittel zu unsauber agiert, verlegt sich Hansa aufs Kontern über Krauß, bei dem die letzte Aktion noch nicht sitzt. Gerechtes Ergebnis zur Pause.
Halbzeitstand: Energie Cottbus - Hansa Rostock 0:0
In den zwei Minuten passiert nichts Nennenswertes mehr, weshalb es torlos in die Pause geht.
45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit
Cottbus leistet sich weiter zu viele Fehlpässe, die Hansa konsequent abfängt. Auch wenn inzwischen die Entlastung fehlt, ein Tor deutet sich auf beiden Seiten vor der Pause nicht an.
Zwei Minuten gibt es obendrauf.
42. Minute: Energie-Ecken extrem ineffektiv
Die Energie-Ecken sind viel zu unkreativ und gegen Hansas Abwehrtürme auch ineffektiv.
Wieder klärt Carstens per Kopf.
39. Minute: Ecke Energie, Hansa-Konter über Krauß
Die Szenerie läuft mittlerweile in Dauerschleife. Cottbus rennt an, erarbeitet sich Standards und Durchbrüche über die Flügel. Hansa kontert über Krauß.
Soeben läuft Straudi Rostocks Flitzer ab.
33. Minute: Großchance Hansa, Manu rettet gegen Krauß
Hansa lauert auf Cottbuser Ballverluste, Energie kombiniert und leistet sich immer wieder Fehlpässe.
Nach einem dieser wird Krauß auf die Reise geschickt, schüttelt Cottbus Manu ab, umkurvt Keeper Funk, doch Manu kommt nochmal heran und rettet in höchster Not
30. Minute: Ecke Energie, Uphoff fliegt ins Leere und bekommt das Foul
Wieder eine Ecke für Cottbus, die Tolcay Cigerci auf den kurzen Pfosten zieht.
Hansa Uphoff kommt nicht an die Kugel und bekommt das Foul gepfiffen.
28. Minute: Nächster Angriff Cottbus, doch Rostock ist hinter dem Ball
Wieder schnappt sich Cottbus im Mittelfeld das Leder, danach geht die Post ab.
Doch Rostock ist gut gestaffelt und diszipliniert hinter dem Ball. Biankadis Pass geht ins Leere.
25. Minute: Ballverlust Tolga Cigerci - Cottbus rettet, doch der Routinier muss raus
Tolga Cigerci verliert tief in der eigenen Hälfte den Ball, doch Pelivan und Awortwie-Grant sind zu Stelle und laufen Kunze ab.
Indes bleibt Cigerci nach der Aktion für einen Moment auf dem Rasen liegen - und trabt denn vom Platz. Es geht nicht weiter. Lukas Michelbrink kommt.
22. Minute: Krauß läuft ins Abseits und kassiert auch dafür Pfiffe
Hansa hat sich mehr aufs Kontern verlegt, immer wieder wird Krauß geschickt. Diesmal läuft er ins Abseits.
Auf den Rängen lautet weiter die Devise: Pfeifen.
20. Minute: Cottbus übernimmt das Zepter, Präzision fehlt weiter
Cottbus hat in den letzten zehn Minuten das Zepter übernommen und sich ein optisches Übergewicht und zig Standards erarbeitet.
Die Präzision fehlt weiter.
17. Minute: Wieder Freistoß Energie, wieder kein Ertrag
Energies Pelivan und Tolcay Cigerci beraten sich vor einem weiteren Freistoß aus dem Halbfeld links.
Doch wieder hat Hansa die Lufthoheit.
15. Minute: Kleine Verschnaufpause nach furiosem Auftakt
Drei Minuten gibt es zum Durchschnaufen nach intensiven ersten Minuten.
Energie erarbeitet sich im Ballbesitz eine Ecke, die nichts einbringt.
12. Minute: Großchance Cottbus, Engelhardt verpasst haarscharf
Es geht auf und ab hier, auf der Gegenseite dringt der Ex-Hanseat Biankadi halbrechts in den Strafraum ein.
Engelhardt in der Mitte rutscht haarscharf am Querpass vorbei. Das hätte die FCE-Führung sein können.
9. Minute: Krauß bricht wieder durch, sein Rückpass ist zu ungenau
Wieder Krauß, wieder wird's gefährlich!
Diesmal bricht der Ex-Energieler über Hansa rechte Seite durch, sein Rückass gerät aber in den Rücken Volgsammers, Berghs Schussversuch dahinter wird geblockt.
8. Minute: Halbfeld-Freistoß Cottbus, Rostock klärt
Cottbus setzt sich kurzzeitig in Hansa Hälfte fest und erarbeitet sich einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld, den Hansa klären kann.
6. Minute: Erster Schuss von Cottbus landet am Außennetz
FCE-Kapitän Axel Borgmann ist rechts frei durch, setzt den Ball aus spitzem Winkel aber ans Außennetz.
Beide Abwehrreihen erlauben sich bisher Lücken.
5. Minute: Zweite Ecke Hansa, zweites Mal geklärt
Wieder Hansa nach Cottbus' Ballverlust. Wieder kann Energie die Ecke bereinigen.
Der Einsatz stimmt in den ersten Minuten, die Genauigkeit auf beiden Seiten noch nicht.
1. Minute: Maxi Krauß direkt in Aktion
Maxi Krauß startet direkt durch und holt einen Eckball vor dem Cottbuser Nordwand heraus.
Das bringt ihm erneut ein gellendes Pfeifkonzert ein. Die Ecke faustet Marius Funk weg.
14.03 Uhr Anpfiff im Ostknaller zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock
Auf geht's in ein stimmungsvolles Spiel!
14 Uhr: Power auf den Rängen, gleich geht's los
Das ist Ostderby! Was für eine unglaubliche Power auf den Rängen. Während Cottbus "Hier regiert der FCE" singt, antwortet Hansa "Hurra, die Rostocker sind da."
14.03 Uhr erfolgt aufgrund der Free-TV-Übertragung der Anstoß.
13.50 Uhr: Gellendes Pfeifkonzert für Hansa Rostock und Maxi Krauß
Es liegt etwas in der Luft! Das Knistern ist bis unters Stadiondach zu spüren, beide Fangruppen liefern sich 15 Minuten vor Anpfiff verbal ein Duell ein, Hansas Spieler kassieren beim Gang in die Kabine ein gellendes Pfeifkonzert.
Ex-Energieler Maxi Krauß wird beim Verlesen der Gäste-Aufstellung gnadenlos ausgepfiffen.
13.30 Uhr: Aufwärmungen beginnen, im Stadion läuft "Rausch"
Energie betritt zuerst den Rasen, Hansa folgt kurz darauf.
Während die Aufwärmungen starten, heizt der neue Song "Rausch" von Krom das Stadion schon mal ein. Kurz darauf hüpft die ganze Nordwand das erste Mal. Die Lautstärke ist für vor dem Anpfiff beachtlich.
13.15 Uhr: Aufstellungen da, Cottbus mit dem Cigerci-Double, Rostock mit Dreierkette
Die Aufstellungen sind da und mit ihnen einige Überraschungen:
Bei Cottbus gibt Tolga Cigerci sein Startelf-Debüt. Tolcay Cigerci und Axel Borgmann kehren in die erste Elf im Vergleich zum Dienstagsspiel gegen Stuttgart II zurück. Etwas überraschend bekommt Merveille Biankadi gegen seinen Ex-Verein die Chance von Beginn an. Außerdem ist Timmy Thiele im Kader zurück.
Auch Rostock wechselt munter in der Aufstellung durch. Ahmet Gürleyen darf wieder beginnen, Torjäger Emil Holten und Freigeist Adrien Lebeau sitzen vorerst nur auf der Bank. Maxi Krauß startet gegen seinen früheren Arbeitgeber. Insgesamt gibt es sechs Änderungen.
Vermutete Formation Cottbus: Funk - Straudi, Manu, Awortwie-Grant, Lucoqui - Pelivan, Tolga Cigerci - Biankadi, Tolcay Cigerci, Borgmann - Engelhardt. Trainer: Wollitz.
Vermutete Aufstellung Rostock: Uphoff - Gürleyen, Carstens, Wallner - Neidhart, Schuster, Fatkic, Bergh - Kunze - Voglsammer, Krauß. Trainer: Brinkmann.
13 Uhr: TV-Übertragung bei MagentaSport, aber auch im Free-TV bei rbb/NDR
Bevor gleich die Aufstellungen erscheinen, kommt hier der freundliche Hinweis für alle Fans vor den Bildschirmen zu Hause:
Das Spiel wird sowohl bei Pay-TV-Sender MagentaSport als auch im Free-TV von rbb und NDR übertragen.
Rostock ist da, Cottbus-Fans singen "Hansa-Schweine"
Schluss mit der Friedfertigkeit! Kurz nachdem der Rostock-Bus 90 Minuten vor Anpfiff eingefahren ist, stimmen die Energie-Fans auf der Nordwand "Hansa-Schweine" an.
Spätestens jetzt fängt es hier an zu knistern.
12.32 Uhr: Stadionvorplatz der Heimfans voll
So voll ist es lange nicht fast zwei Stunden vor dem Spiel: Der Stadionvorplatz ("Hajo-Prinz-Platz") der Cottbus-Anhänger ist bei bestem Fußballwetter (17 Grad Celsius) knackevoll.
Die Stimmung ist für ein Derby überaus entspannt, was sicher auch der Tabellensituation liegt.
11.53 Uhr: Fanmarsch zum Stadion läuft - aber ohne Gesänge
Der Fan-Mob bewegt sich jetzt Richtung Stadion - bislang gänzlich ohne Gesänge.
Etwas unglücklich wirkt die Ansage des Polizeiführers, der darauf hinweist, dass das Stadion und die Versorgungsstände bereits geöffnet seien und sich die Hansa-Fans dort Bier ziehen könnten. Das gibt es - wie wir wissen - heute nur als alkoholfreie Variante.
11.43 Uhr: Fanzug von Hansa Rostock ist da, gleich beginnt der Marsch in Richtung Stadion
Mit 35 Minuten Verspätung ist der Hansa-Fanzug da.
Bisher ist alles ruhig, friedlich und geordnet, die Polizei ist vorbereitet und kommuniziert per Mikrofon mit den Gästefans. Gleich geht der Marsch Richtung Stadion los.
11.15 Uhr: Fans von Hansa Rostock verspäten sich
Stand kurz nach 11 Uhr ist der Bahnhof gut gefüllt und alles ruhig.
Nach TAG24-Infos hat der Zug mit einem großen Teil der Hansa-Fans Verspätung. Die Polizei hat sich samt sechs Pferden und zig Mannschaftswagen in Position gebracht.
10.55 Uhr: Großaufgebot der Polizei, Wasserwerfer, keine Glasflaschen und Alkoholverbot im Gästeblock
Das Hochrisikospiel zwingt alle Seiten zu weitreichenden Vorkehrungen: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort sein, auch Wasserwerfer stehen bereit. Selbst Polizeipferde könnten zum Einsatz kommen.
Der Stadtring ist zum Zweck der Fantrennung bis 18 Uhr gesperrt. Um einen entspannten Einlass zu gewährleisten, öffnen die Stadiontore ab 11.30 Uhr.
Aus Gründen der Prävention herrscht ein explizites Glasflaschenverbot rund um dem kompletten Stadion. Im Gästebereich wird nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt, im Heimbereich alkoholreduziertes Radler.
10.30 Uhr: Beide Teams könnten mit einem Sieg in der Tabelle klettern
Beide Teams gehen mit dem Rückenwind einer bis dato erfolgreichen Englischen Woche ins heiße Duell, das richtungsweisend für die kommenden Wochen sein könnte. Mit einem Sieg wäre Cottbus den Rostockern um neun Punkte enteilt und könnte Spitzenreiter Osnabrück, die erst 16.30 Uhr in Regensburg spielen, unter Druck setzen.
Hansa könnte mit einem Dreier Energie noch einmal drei Punkte auf die Pelle rücken. Mit einem Sieg würde die Kogge für eine Nacht sogar Platz drei einnehmen. Allerdings hat Rostock Spielplan-Pech, musste vor dem Spiel einen kleinen Roadtrip bestreiten.
10 Uhr: Bricht Hansa Rostock heute den zehn Jahre alten Bann?
Zehn Jahre liegt der letzte Erfolg von Hansa in einem Ostderby gegen Energie zurück. Am 27. Februar 2016 gewann die Kogge in Cottbus dank eines Tores von Stephan Andrist und machte einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt.
Im Gegensatz zu 2016 kämpfen beide Klubs heute um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Die letzten fünf Duelle seitdem entschied alle Cottbus für sich.
TAG24 begleitet Ostderby zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock per Liveticker
Herzlich willkommen in unserem Liveticker zum Ostderby zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock!
Wir begleiten heute den Ostknaller live aus dem Cottbus und dem LEAG Energie Stadion.
