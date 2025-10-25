Cottbus schludert gegen Havelse, ist aber zur Pause Tabellenführer

Cottbus - Kann der TSV Havelse den FCE-Express noch stoppen? Energie Cottbus ist zur Halbzeit mit dem 2:1 Tabellenführer der 3. Liga , wenngleich die Leistung Wünsche offen lässt.

Energie jubelt zur Halbzeit über die Tabellenführung, muss sich aber steigern. © IMAGO / Steffen Beyer

Havelse mit Fünferkette und neun mitgereisten Fans, Energie wie erwartet mit viel Ballbesitz und Michelbrink und Boziaris in der Startelf.

Doch gerade die beiden Jüngsten leisteten sich in der Anfangsphase haarsträubende Fehlpässe im Aufbau, die Havelse aber nicht nutzte.

In Minute 18 hatte Havelse-Akteur Belkahia frei stehend per Kopf die größte Chance aufs erste Tor. Das war der Weckruf für Energie, das ab da ins Rollen kam, sich immer sauberer und direkter durchkombinierte.

Cigerci spielte in Minute 24 den Steckpass auf Boziaris, der aus kurzer Distanz zum 1:0 vollendete.

Die Führung gab Energie mehr Schwung, während auch Havelse mutiger wurde. Doch die Gäste patzten nach einem eigenen Eckball mit einem Stockfehler - Engelhardt hatte freie Bahn und markierte den zweiten Treffer (34.).