Sitzt der Pokalheld gegen Leipzig nur auf die Bank? Cottbus hat ein Torwart-Dilemma

Cottbus - Mit einem gehaltenen Elfmeter boxte Alexander Sebald (29) Energie Cottbus Mitte August in die zweite DFB-Pokal -Runde. Doch in dieser droht ausgerechnet dem Pokalhelden vom Hannover-Spiel (1:0) die Bank!

Dieses Bild vom 16. August brannte sich ein: Energie-Keeper Alexander Sebald (29) reckt nach dem Pokal-Coup über Hannover die Fäuste. © Robert Michael/dpa

Sebald, der in der ersten Pokalpartie überhaupt erst aufgrund der Verletzung von Stammkeeper Elias Bethke (22) auflief, ist wieder in die zweite Reihe zurückgerutscht.

Anfang September verpflichtete Energie aufgrund des langen Bethke-Ausfalls Marius Funk (29) als Vertreter.

Funk war ab Tag eins präsent, zeigte in den Spielen seine Abgeklärtheit aus über 100 Spielen der 3. Liga - bis zum 4:3 gegen Havelse.

Vor dem 2:1-Anschlusstreffer patzte der Keeper böse. Auch in der Vorwoche in Ulm sah er beim Gegentor unglücklich aus.

Umso mehr ein Grund, im Pokal gegen RB Leipzig wieder auf Sebald zu setzen? "Ich will das nicht zu 100 Prozent ausschließen", sagt Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) vor dem Pokalkracher über einen möglichen Torwartwechsel.

"Die Frage ist: Ist das richtig? Gerade jetzt nach den letzten beiden Spielen", sinniert der erfahrene Trainer, ehe er sich zu einer Tendenz hinreißen lässt: "Aber die Wahrscheinlichkeit würde ich sagen: eher nein."