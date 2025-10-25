Trotz Platz 1: Pele Wollitz schlägt Alarm!
Cottbus - Dicke Luft im Presseraum! Trotz 4:3-Sieg über Havelse und dem Gipfelsturm von Energie Cottbus geht Pele Wollitz (60) mit seiner Mannschaft vor dem Pokalhit gegen Leipzig hart ins Gericht.
"Ich glaube, dass wenn wir da weitermachen am Dienstag, wo wir heute aufgehört haben, dann ist das relativ schnell erledigt das Spiel", grantelte der Cottbus-Coach auf der anschließenden Pressekonferenz.
Während die Fans nach dem Sprung auf Platz 1 der 3. Liga für eine Nacht feiern, war Wollitz alles andere als zufrieden mit dem Auftritt seines Teams, fordert trotz des fünften Siegs in Serie "Haltung".
Dreimal hatte Energie eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben und für Zitterstimmung bis zum Schluss gesorgt.
Wollitz deutlich: "Du darfst gegen keine Mannschaft dieser Liga drei Heimgegentore bekommen."
Deswegen schrillten beim 60-Jährigen kurz nach Abpfiff alle Alarmglocken vor dem Pokalkracher gegen RB Leipzig, das parallel den FC Augsburg beim 6:0-Sieg in alle Einzelteile zerlegte.
Energie Cottbus muss im Pokal gegen RB Leipzig defensiv verlässlicher werden
Klar ist: Agiert Energie auch gegen den Bundesligisten hinten so nachlässig, gibt es eine deftige Packung. Das "wird nicht reichen, in keinem Spiel", so Wollitz gnadenlos.
Speziell das Defensivverhalten kanzelte der erfahrene Trainer als "sorglos" und "nicht verlässlich" ab.
"Ohne eine Defensive gegen den Ball kann kein gutes Offensivspiel funktionieren - und ich nehm schon das ein oder andere Gegentor in den Kauf", so der Angriffs-Fanatiker.
Da nützt es auch nichts, dass Cottbus die stärkste Offensive der Liga stellt, nach zwölf Spielen schon 30 Tore erzielt hat. Zumal sich Wollitz überzeugt zeigt: "Ich bin mir absolut sicher, dass wir noch viel mehr Tore erzielen können."
Gegen den Bundesliga-Klub wird das Pokalspiel vornehmlich in der Defensive und im Kopf entschieden.
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer