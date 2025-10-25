Trotz Platz 1: Pele Wollitz schlägt Alarm!

Cottbus - Dicke Luft im Presseraum! Trotz 4:3-Sieg über Havelse und dem Gipfelsturm von Energie Cottbus geht Pele Wollitz (60) mit seiner Mannschaft vor dem Pokalhit gegen Leipzig hart ins Gericht.

Pele Wollitz (60, l.) zeigte sich trotz Tabellenführung äußerst unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams. © TAG24/Lukas Schulze

"Ich glaube, dass wenn wir da weitermachen am Dienstag, wo wir heute aufgehört haben, dann ist das relativ schnell erledigt das Spiel", grantelte der Cottbus-Coach auf der anschließenden Pressekonferenz.

Während die Fans nach dem Sprung auf Platz 1 der 3. Liga für eine Nacht feiern, war Wollitz alles andere als zufrieden mit dem Auftritt seines Teams, fordert trotz des fünften Siegs in Serie "Haltung".

Dreimal hatte Energie eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben und für Zitterstimmung bis zum Schluss gesorgt.

Wollitz deutlich: "Du darfst gegen keine Mannschaft dieser Liga drei Heimgegentore bekommen."

Deswegen schrillten beim 60-Jährigen kurz nach Abpfiff alle Alarmglocken vor dem Pokalkracher gegen RB Leipzig, das parallel den FC Augsburg beim 6:0-Sieg in alle Einzelteile zerlegte.