09.05.2026 10:15 Cottbus-Showdown live: Energie muss heute diesen Fluch brechen!

Energie Cottbus kämpft gegen Wiesbaden nicht nur um drei Zähler, sondern gegen den eigenen Aberglauben. Das Motto "Alle in Weiß" steht unter Fluchverdacht.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Der MSV Duisburg ist in Aue gestolpert, kann Energie Cottbus den Patzer nutzen? Mit einem Heimsieg gegen Wehen Wiesbaden (Anstoß: 14.03 Uhr) können die Lausitzer einen riesigen Schritt Richtung Aufstieg schaffen.

Mit einem Dreier würde Energie den Duisburgern um zwei Zähler davon ziehen und hätte darüber hinaus das bessere Torverhältnis auf seiner Seite. Allerdings muss Energie den sogenannten "Motto-Fluch" brechen. TAG24 berichtet vom 37. Spieltag rund um die Partie live aus Cottbus.

9. Mai, 10.15 Uhr: Aue leistet Schützenhilfe-Ost, Duisburg patzt

Viele Energie-Fans verfolgten am Freitagabend mit Hochspannung den Auftakt des Spieltags in Aue. Und dürfte ausnahmsweise dem den Ost-Rivalen die Daumen gedrückt haben. Das klappte - Aue leistete Schützenhilfe-Ost. Durch das 0:0 zog Duisburg zwar an den Lausitzer vorbei, ließ aber zwei wichtige Zähler im Aufstiegsrennen liegen.

Marcel Bär (l.) und Erzgebirge Aue knöpften Duisburg ein Remis ab, hatten in der Schlussminute sogar die Riesen.Chance auf den Siegtreffer. © Picture Point / Sven Sonntag

9. Mai, 10 Uhr: Cottbus will heute Motto-Fluch brechen!

Guten Morgen aus der Lausitz! Energie Cottbus kämpft heute gegen Wiesbaden nicht nur um drei Zähler, sondern auch gegen den eigenen Aberglauben. Das von der Fanszene ausgerufene Motto "Alle in Weiß" steht unter gehörigem Fluchverdacht. In den beiden Vorjahren schaffte Energie im letzten Heimsieg der Saison keinen Sieg, 2023 wurde mit weißen Tribünen im Rücken zwar das letzte Spiel gewonnen, das Relegationsdrama gegen Unterhaching ging aber in weißen Trikots gründlich in die Hose. Deswegen liefen in den sozialen Netzwerken einige Anhänger gegen das Motto Sturm.

Für viele Fans sind die weißen Cottbus-Trikots ein Symbol des Scheiterns - wie hier 2023 in den Aufstiegsspielen gegen Unterhaching. (Archivfoto) © Angelika Warmuth/dpa