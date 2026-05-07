Darum altert Wollitz nicht! Cottbus-Coach verrät ewige Erfolgsformel

Cottbus - Wie lange steht Pele Wollitz (60) noch an der (Cottbuser) Seitenlinie? Im Gespräch mit TAG24 erzählt die Trainer-Ikone, was sich in über 20 Jahren als Profi-Trainer verändert hat und was er an sich verändern musste.

Pele Wollitz (60) posiert auf der Nordwand. Seine vielen Stationen haben ihn geprägt. © Norbert Neumann

"Wenn man sich reflektieren und Fehler eingestehen kann, dann gilt es erstmal, bei sich anzufangen. Und da war ich halt früher ein Sturkopf", hält Energies Trainer gar nicht erst hinterm Berg.

Wollitz hat Kaffee organisiert, wirkt sortiert: "Wenn ich was im Kopf hatte, habe ich das Ding durchgezogen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Da bin ich viel gelassener geworden", verrät er.

Der 60-Jährige will das nicht nur auf seine Erfahrung schieben: "Ich habe mal irgendwo gelesen, Charakter kann man nicht verändern. Das stimmt zu 100 Prozent nicht", sagt er voller Überzeugung.

Außerdem sei da eine neue Spielergeneration mit all ihren Eigenheiten: "Früher gab es ein gemeinsames Frühstück. Heute kommt einer um halb 9, der andere um 10 Uhr. So was kontrolliere ich auch gar nicht. Und ich will auch nicht mehr wissen, ob da abends mal welche unterwegs sind."