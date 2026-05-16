Cottbuser Aufstiegsparty live: Energie-Fans singen "Bulic auf die Vier", Biankadi gibt den Busfahrer

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Marius Funk hält Elfmeter!

90. Minute +4: Gehalten! Marius Funk pariert den Elfer von Florian Dietz.

90. Minute +4: Elfmeter für Regensburg! Pehlivan kommt zu spät.

90. Minute +1: Was für eine Rettungstat! Awortwie-Grant verhindert den späten Ausgleich auf der Linie für seinen geschlagenen Keeper Marius Funk - und die Fans flippen aus.

90. Minute: Vier Minuten gibt es noch obendrauf. Vier Minuten trennen Cottbus vom Aufstieg in die 2. Bundesliga.

89. Minute: Der Jahn drängt hier noch auf den Ausgleich, aber selbst der würde - Stand jetzt - nichts am direkten Cottbuser Aufstieg ändern.

Auch der Energie-Präsident Sebastian Lemke ist mit Sohn und Tochter in regensburg dabei. © privat

83. Minute: Der Aufstieg rückt für Cottbus immer näher, denn aktuell müsste noch einiges passieren, damit Energie nicht direkt hochgeht. Ein Platzsturm wurde von Regensburger Seite vor dem Spiel übrigens untersagt. Ob das klappt, ist fraglich, denn schon jetzt hält es niemanden mehr auf den Sitzen.

80. Minute: Die Sicherheitskräfte im Jahnstadion bringen sich schon in Position für die Aufstiegsfeier der Lausitzer, der Stadionsprecher entschärft die Situation mit aufkommenden Pfiffen zügig: "Liebe Energie-Fans, es ist nichts passiert."

MSV Duisburg gleicht aus und springt auf Relegationsplatz

79. Minute: Duisburg gleicht gegen die Viktoria aus, Joshua Bitter trifft (76.). Damit springen die Zebras durch das bessere Torverhältnis vorbei an RWE auf den Relegationsplatz.

77. Minute: Kapitän Borgmann und Hannemann gehen runter, Lucoqui und Biankadi sollen den Aufstieg sichern.

73. Minute: Das Publikum aus der Lausitz singt sich jetzt unaufhörlich für die Aufstiegsparty warm, es gibt keine Pause für die Stimmbänder mehr. Ein Tackling von King Manu wird lautstark gefeiert.

72. Minute: Florian Dietz kommt nach einer Flanke zum Kopfball - Funk packt zu.

70. Minute: Tolcay Cigerci setzt sich auf rechts durch und bedient Engelhardt in der Mitte, der es aber etwas zu schön machen will und nicht genügend Druck hinter seinen Hackentrick bekommt.

69. Minute: Auf dem Rasen plätschert die Partie im Moment jedoch eher vor sich hin. Pele Wollitz und seinen Mannen dürfte das aber ganz recht sein. Bleibt es so, können sich Duisburg und Essen ins Zeug legen, wie sie wollen, Energie würde trotzdem direkt raufgehen.

66. Minute: Mit Posselt und Dietz für Kühlwetter und Ex-Cottbuser Hottmann kommen zwei frische Stürmer für den Jahn aufs Feld, Sascha Hildmann will es dem FCE ganz offenbar nicht zu einfach machen.

64. Minute: Der Stadionsprecher ermahnt die mitgereisten Zuschauer aus der Lausitz jetzt auch und weist auf das Pyro-Verbot hin.

63. Minute: Michelbrink sieht für ein taktisches Foul die Gelbe Karte, der anschließende Freistoß wird von einem Pfeifkonzert inklusive Sirene begleitet. Im Energie-Block leuchtet auch wieder eine Fackel, man kann nur hoffen, dass hier alles im Rahmen bleibt. Kurz darauf kommt Tolga Cigerci für den Torschützen Boziaris und geht auf die Sechs, Michelbrink rückt vor auf die Zehnerposition.

60. Minute: Cigerci dribbelt sich in den Jahn-Sechzehner, wird dann aber von drei Regensburgern mit vereinten Kräften gestoppt. Derweil macht sich sein Bruder zur Einwechslung bereit.

58. Minute: Boziaris erobert den Ball im Mittelfeld und schickt sofort Engelhardt auf die Reise, der dann aber im Laufduell den Kürzeren zieht.

MSV Duisburg liegt überraschend zurück

52. Minute: Viktoria Köln trifft in Duisburg! Taylan Duman (50.) spuckt dem MSV in die Suppe, damit ist jetzt wirklich alles angerichtet für Energie, denn die Zebras müssten auch noch Tore aufholen, wenn sie das Spiel denn überhaupt drehen und Cottbus gleichzeitig noch den Sieg herschenkt.

49. Minute: Erik Engelhardt sieht die Gelbe Karte, es ist seine fünfte - damit würde er in einer Relegation zunächst fehlen.

47. Minute: Der Ball liegt im Energie-Kasten, aber zuvor ertönte bereits der Abseitspfiff. Puh! Derweil singen die mitgereisten Anhänger aus der Lausitz "Wir sind die Fans von Energie", selbst auf den Sitzplätzen gehen die Schals hoch.

Aufstiegs-Endspurt! Die zweite Halbzeit ist unterwegs

46. Minute: Weiter geht's in Regensburg, 45 Minuten trennen Energie Cottbus - Stand jetzt - von der großen Aufstiegsparty.

Halbzeit: Energie gibt sich in Regensburg bislang keine Blöße und belohnt sich per Traumtor von Boziaris. Sollte es so bleiben, wird der Knaller des 23-Jährigen in die Geschichtsbücher eingehen und sicher noch auf Jahre hin für Gesprächsstoff in der Lausitz sorgen. Aber die Ereignisse in Ulm zeigen, dass heute wirklich alles möglich ist. Inzwischen ist auch in der Domstadt Pause, es steht 2:2.

Halbzeit: Auch in Duisburg ist der Halbzeitpfiff ertönt, dort steht es weiterhin 0:0. Die Partie zwischen Ulm und Essen hat etwas später begonnen.

Halbzeit: Pause in Regensburg! Energie führt hochverdient mit 1:0 ist ist somit auf Kurs 2. Bundesliga.

Rot-Weiss Essen gleicht in Ulm aus

43. Minute: In Essen geht es weiter rund, die Rot-Weissen gleichen zum 2:2 aus. Wieder ist es Torben Müsel (40.), der RWE die Hoffnung zurückgibt. Energie darf sich also keineswegs zurücklehnen.

41. Minute: Das muss doch das 2:0 sein! Boziaris wird hervorragend von Engelhardt bedient und steht plötzlich frei vor Gebhardt, allerdings wirft sich Strauss mit allem, was er hat, noch in den Schuss - und klärt damit zur Ecke.

SSV Ulm dreht Spiel und führt gegen Rot-Weiss Essen

37. Minute: Ulm führt! Die Spatzen drehen das Spiel gegen Essen, Dennis Chessa (35.) netzt ein. Dadurch fällt RWE im Live-Ranking auf Platz fünf hinter Hansa Rostock ab.

35. Minute: Und die nächste Jahn-Chance hinterher. Ein Flachschuss von Kühlwetter aus der Distanz rauscht haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

33. Minute: Fast der Ausgleich! Gleich beim eigentlich ersten guten Angriff der Hausherren wird es richtig gefährlich, denn Schönfelder lauert bei einer Hereingabe am langen Pfosten. Funk reagiert aber stark und verhindert den Einschlag.

31. Minute: Und gleich die nächste gute Nachricht für Energie - Ulm hat nämlich gegen RWE ausgeglichen. Lucas Röser trifft nach Foul von Tobias Kraulich per Elfmeter. Zwei Ex-Dynamos unter sich, der FCE freut sich.

Energie freut sich über den wichtigen Führungstreffer! © Jens Niering/dpa

Energie Cottbus geht mit Traumtor in Führung!

28. Minute: TOOOOOOOR für Energie - und was für eins! Jannis Boziaris nagelt das Leder ansatzlos aus rund 18 Metern unter die Latte in den Knick, ein traumhafter Treffer. Der Auswärtsblock rastet komplett aus, skandiert "Auswärtssieg, Auswärtssieg!" - und zündet dabei auch Pyro.

26. Minute: Michelbrink treibt den Ball nach vorn, verpasst dann in der Gefahrenzone aber den richtigen Moment fürs Abspiel. Da war mehr drin.

25. Minute: Nach der großen Doppelchance schnauft die Wollitz-Truppe etwas durch, nimmt das Tempo vorerst raus.

Energie-Kapitän Axel Borgmann trifft das Lattenkreuz!

20. Minute: Pech für Energie! Nach einer Ecke von rechts setzt Borgmann das Leder zunächst per Volley-Aufsetzer ans Lattenkreuz, anschließend kommt auch Hannemann noch ran, aber SSV-Torwart Gebhardt ist zur Stelle.

16. Minute: Energie erhöht hier minütlich die Schlagzahl, der Jahn kann sich kaum noch befreien. Die Lausitzer wollen heute feiern, das sieht man. Aktuell könnten sie das auch, denn durch das bessere Torverhältnis bleiben sie punktgleich vor Essen. Doch ein Patzer hinten würde das sofort ändern.

13. Minute: Michelbrink setzt sich auf der linken Seite stark durch und befördert den Ball an die Strafraumkante, dort wird es aber zu eng, ehe Schiri Tobias Reichel ein Cottbuser Foul sieht und abpfeift.

10. Minute: Die Wollitz-Elf nimmt das Heft des Handelns jetzt immer mehr in die Hand und setzt sich zwischenzeitlich in der Regensburger Hälfte fest, allerdings noch ohne die entscheidende Durchschlagskraft.

Die Energie-Fans peitschen ihr Team in Regensburg nicht erst seit Anpfiff lautstark an. © Jens Niering/dpa

Rot-Weiss Essen geht in Führung

5. Minute: Derweil ist auf den anderen Plätzen schon was passiert: Essen führt in Ulm und legt vor, Torben Müsel trifft früh für RWE.

5. Minute: Durchatmen bei Energie! Marius Funk verschätzt sich bei einem Abschlag, der dadurch abgeblockt werden kann. Anschließend fliegt die Kugel aber zum Glück nur ins Toraus.

3. Minute: Erster Vorstoß der Lausitzer, aber Engelhardt steht im Abseits.

Steigt Energie Cottbus jetzt in die 2. Bundesliga auf?

1. Minute: Der Ball rollt in Regensburg, auf geht's!