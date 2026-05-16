Cottbuser Aufstiegsparty live: Energie-Fans singen "Bulic auf die Vier", Biankadi gibt den Busfahrer

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Energies Anhänger stürmen den Platz, zünden voller Freude Pyrotechnik, liegen sich in den Armen. Die Mannschaft stößt mit Bier an.

Von Florian Mentele, Lukas Schulze

Regensburg/Cottbus - Das Wunder von der Lausitz ist vollbracht! Energie Cottbus gewinnt am letzten Spieltag mit 1:0 beim SSV Jahn Regensburg und steigt als Tabellenzweiter direkt in die 2. Bundesliga auf.

Endergebnisse:

Jahn Regensburg - Energie Cottbus 0:1

SSV Ulm - Rot-Weiss Essen 2:3

MSV Duisburg - Viktoria Köln 1:1

TAG24 berichtet rund um das Aufstiegsfinale der 3. Liga live aus Regensburg und den anderen Plätzen.

17.31 Uhr: Energie-Fans singen "Bulic auf die Vier", Biankadi gibt den Busfahrer

Die Mannschaft ist raus aus der Kabine, aber noch nicht komplett im Bus. Die Rückreise verzögert sich noch. Aktuell sitzt noch Merveille Biankadi am Steuer.

Währenddessen singen die Energie-Fans freudetrunken "Bulic auf die Vier" vor dem Bus.

Damit ist Duisburgs Abräumer angesprochen, der vor zwei Wochen Tolcay Cigerci aufgefressen hatte. Durch das heutige Ergebnis sind die Zebras aus den Aufstiegsrängen gerutscht und auf Platz vier gefallen.

Der Bus steht noch vor dem Stadion. Gleich soll die Kolonne Richtung Lausitz losrollen.
Der Bus steht noch vor dem Stadion. Gleich soll die Kolonne Richtung Lausitz losrollen.  © TAG24/Lukas Schulze

16.22 Uhr: Wollitz gibt den Feier-Befehl, will aber nicht auf Mallorca

Pele Wollitz wirkt erleichtert. Und hat den Party-Plan parat: Es geht heute zurück nach Cottbus, wo auf dem Altmarkt gefeiert werden soll.

Morgen geht es mit der offiziellen Meisterfeier weiter, ehe das Team am Montag nach Mallorca verschwindet. Wollitz wird da aber nicht dabei sein, aus dem Alter sei er raus.

Die obligatorische Bierdusche gibt es zumindest im Presseraum nicht. Regensburg glänzt generell aber als sehr guter Gastgeber.

Ein gut gelaunter Pele Wollitz gibt den Partybefehl.
Ein gut gelaunter Pele Wollitz gibt den Partybefehl.  © TAG24/Lukas Schulze

16.18 Uhr: Wollitz sagt, dass "Champions zusammenhalten"

Wollitz spricht von einer "außergewöhnliche Reise" und dankt den Verantwortlichen für das Vertrauen und sagt mit Blick auf seine Mannschaft: "Champions halten zusammen."

Auch seine Familie ist an diesem besonderen Tag da.

16.15 Uhr: Pressekonferenz mit Aufstiegstrainer Pele Wollitz startet

Viele fragende Blicke im Rund: Wo ist Pele Wollitz? Da ist er!

Energies Aufstiegstrainer betritt den Presseraum, die Pressekonferenz kann beginnen.

16.05 Uhr: Energie stößt mit Bier an

Zunächst einmal wird in Kabine und auf dem Platz gefeiert. Alle liegen sich in den Armen, können nicht aufhören sich zu drücken.

Die Spieler huschen durch die Mixed-Zone, fast alle mit Bier bewaffnet. Außerdem tragen viele Akteure Caps mit einem "P". Steht das für Pele Wollitz?

15.45 Uhr: Geht die Party auf dem Parkplatz weiter?

Der Stadionsprecher erinnert die Energie-Fans daran, dass auf dem Gästeparkplatz genug Platz zum Feiern sei und es Bier gäbe. So langsam lichtet sich der Rasen.

Die Lausitz rastet in Regensburg aus: Fans zünden Pyro auf dem Platz.
Die Lausitz rastet in Regensburg aus: Fans zünden Pyro auf dem Platz.  © Frank Hammerschmidt/dpa

15.36 Uhr: Energie-Party auf dem Platz in vollem Gange

Die Energie-Fans machen mit ihren Helden Selfies auf dem Rasen, zeitweise sind die Profis komplett im Anhänger-Meer verschwunden. Tolcay Cigerci mit Sonnenbrille wird von einem Zuschauer fast voller Glück erdrückt. Für solche Momente schauen wir Fußball, die Emotionen sind hier greifbar.

Aufstieg! Die Energie-Fans stürmen nach Abpfiff aufs Spielfeld.
Aufstieg! Die Energie-Fans stürmen nach Abpfiff aufs Spielfeld.  © TAG24/Lukas Schulze

15.32 Uhr: Drama auf den anderen Plätzen

Während Energie in Regensburg den direkten Aufstieg feiert, fällt in Ulm noch eine späte Entscheidung: Ben Vincent Hüning trifft in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg für RWE und katapultiert die Essener damit doch noch auf den Relegationsplatz, denn in Duisburg bleibt es beim 1:1-unentschieden.

15.30 Uhr: Energie Cottbus feiert Aufstieg in Regensburg friedlich mit den Fans

Vereinzelt explodieren zwar ein paar Böller, aber insgesamt feiern die Lausitzer friedlich auf dem Rasen. Auch von den Anhängern der Hausherren gab es keine Pfiffe oder irgendein Eingreifen, während Polizei und Ordner sich hier entschärfend zurückhalten. Chapeau!

15.28 Uhr: Energie-Fans stürmen den Platz

Die Energie-Fans sind inzwischen über die Absperrungen gesprungen und haben den Platz in Regensburg doch gestürmt, allerdings haben sich die Sicherheitskräfte zurückgezogen. "Wenn alles friedlich bleibt, müssen Einsatzkräfte nicht eingreifen", bekräftigt der Stadionsprecher.

Die Cottbuser Aufstiegsfeier in Regensburg läuft.
Die Cottbuser Aufstiegsfeier in Regensburg läuft.  © TAG24/Lukas Schulze

Abpfiff: Aus! Vorbei! Schluss! Energie Cottbus gewinnt in Regensburg und steigt in die 2. Bundesliga auf!

Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze

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