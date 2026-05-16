Cottbuser Aufstiegsparty live: Wollitz gibt den Feier-Befehl, will aber nicht nach Mallorca

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MSV Duisburg gleicht aus und springt auf Relegationsplatz

79. Minute: Duisburg gleicht gegen die Viktoria aus, Joshua Bitter trifft (76.). Damit springen die Zebras durch das bessere Torverhältnis vorbei an RWE auf den Relegationsplatz.

77. Minute: Kapitän Borgmann und Hannemann gehen runter, Lucoqui und Biankadi sollen den Aufstieg sichern.

73. Minute: Das Publikum aus der Lausitz singt sich jetzt unaufhörlich für die Aufstiegsparty warm, es gibt keine Pause für die Stimmbänder mehr. Ein Tackling von King Manu wird lautstark gefeiert.

72. Minute: Florian Dietz kommt nach einer Flanke zum Kopfball - Funk packt zu.

70. Minute: Tolcay Cigerci setzt sich auf rechts durch und bedient Engelhardt in der Mitte, der es aber etwas zu schön machen will und nicht genügend Druck hinter seinen Hackentrick bekommt.

69. Minute: Auf dem Rasen plätschert die Partie im Moment jedoch eher vor sich hin. Pele Wollitz und seinen Mannen dürfte das aber ganz recht sein. Bleibt es so, können sich Duisburg und Essen ins Zeug legen, wie sie wollen, Energie würde trotzdem direkt raufgehen.

66. Minute: Mit Posselt und Dietz für Kühlwetter und Ex-Cottbuser Hottmann kommen zwei frische Stürmer für den Jahn aufs Feld, Sascha Hildmann will es dem FCE ganz offenbar nicht zu einfach machen.

64. Minute: Der Stadionsprecher ermahnt die mitgereisten Zuschauer aus der Lausitz jetzt auch und weist auf das Pyro-Verbot hin.

63. Minute: Michelbrink sieht für ein taktisches Foul die Gelbe Karte, der anschließende Freistoß wird von einem Pfeifkonzert inklusive Sirene begleitet. Im Energie-Block leuchtet auch wieder eine Fackel, man kann nur hoffen, dass hier alles im Rahmen bleibt. Kurz darauf kommt Tolga Cigerci für den Torschützen Boziaris und geht auf die Sechs, Michelbrink rückt vor auf die Zehnerposition.

60. Minute: Cigerci dribbelt sich in den Jahn-Sechzehner, wird dann aber von drei Regensburgern mit vereinten Kräften gestoppt. Derweil macht sich sein Bruder zur Einwechslung bereit.

58. Minute: Boziaris erobert den Ball im Mittelfeld und schickt sofort Engelhardt auf die Reise, der dann aber im Laufduell den Kürzeren zieht.

MSV Duisburg liegt überraschend zurück

52. Minute: Viktoria Köln trifft in Duisburg! Taylan Duman (50.) spuckt dem MSV in die Suppe, damit ist jetzt wirklich alles angerichtet für Energie, denn die Zebras müssten auch noch Tore aufholen, wenn sie das Spiel denn überhaupt drehen und Cottbus gleichzeitig noch den Sieg herschenkt.

49. Minute: Erik Engelhardt sieht die Gelbe Karte, es ist seine fünfte - damit würde er in einer Relegation zunächst fehlen.

47. Minute: Der Ball liegt im Energie-Kasten, aber zuvor ertönte bereits der Abseitspfiff. Puh! Derweil singen die mitgereisten Anhänger aus der Lausitz "Wir sind die Fans von Energie", selbst auf den Sitzplätzen gehen die Schals hoch.

Aufstiegs-Endspurt! Die zweite Halbzeit ist unterwegs

46. Minute: Weiter geht's in Regensburg, 45 Minuten trennen Energie Cottbus - Stand jetzt - von der großen Aufstiegsparty.

Halbzeit: Energie gibt sich in Regensburg bislang keine Blöße und belohnt sich per Traumtor von Boziaris. Sollte es so bleiben, wird der Knaller des 23-Jährigen in die Geschichtsbücher eingehen und sicher noch auf Jahre hin für Gesprächsstoff in der Lausitz sorgen. Aber die Ereignisse in Ulm zeigen, dass heute wirklich alles möglich ist. Inzwischen ist auch in der Domstadt Pause, es steht 2:2.

Halbzeit: Auch in Duisburg ist der Halbzeitpfiff ertönt, dort steht es weiterhin 0:0. Die Partie zwischen Ulm und Essen hat etwas später begonnen.

Halbzeit: Pause in Regensburg! Energie führt hochverdient mit 1:0 ist ist somit auf Kurs 2. Bundesliga.

Rot-Weiss Essen gleicht in Ulm aus

43. Minute: In Essen geht es weiter rund, die Rot-Weissen gleichen zum 2:2 aus. Wieder ist es Torben Müsel (40.), der RWE die Hoffnung zurückgibt. Energie darf sich also keineswegs zurücklehnen.

41. Minute: Das muss doch das 2:0 sein! Boziaris wird hervorragend von Engelhardt bedient und steht plötzlich frei vor Gebhardt, allerdings wirft sich Strauss mit allem, was er hat, noch in den Schuss - und klärt damit zur Ecke.

SSV Ulm dreht Spiel und führt gegen Rot-Weiss Essen

37. Minute: Ulm führt! Die Spatzen drehen das Spiel gegen Essen, Dennis Chessa (35.) netzt ein. Dadurch fällt RWE im Live-Ranking auf Platz fünf hinter Hansa Rostock ab.

35. Minute: Und die nächste Jahn-Chance hinterher. Ein Flachschuss von Kühlwetter aus der Distanz rauscht haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

33. Minute: Fast der Ausgleich! Gleich beim eigentlich ersten guten Angriff der Hausherren wird es richtig gefährlich, denn Schönfelder lauert bei einer Hereingabe am langen Pfosten. Funk reagiert aber stark und verhindert den Einschlag.

31. Minute: Und gleich die nächste gute Nachricht für Energie - Ulm hat nämlich gegen RWE ausgeglichen. Lucas Röser trifft nach Foul von Tobias Kraulich per Elfmeter. Zwei Ex-Dynamos unter sich, der FCE freut sich.

Energie freut sich über den wichtigen Führungstreffer! © Jens Niering/dpa

Energie Cottbus geht mit Traumtor in Führung!

28. Minute: TOOOOOOOR für Energie - und was für eins! Jannis Boziaris nagelt das Leder ansatzlos aus rund 18 Metern unter die Latte in den Knick, ein traumhafter Treffer. Der Auswärtsblock rastet komplett aus, skandiert "Auswärtssieg, Auswärtssieg!" - und zündet dabei auch Pyro.

26. Minute: Michelbrink treibt den Ball nach vorn, verpasst dann in der Gefahrenzone aber den richtigen Moment fürs Abspiel. Da war mehr drin.

25. Minute: Nach der großen Doppelchance schnauft die Wollitz-Truppe etwas durch, nimmt das Tempo vorerst raus.

Energie-Kapitän Axel Borgmann trifft das Lattenkreuz!

20. Minute: Pech für Energie! Nach einer Ecke von rechts setzt Borgmann das Leder zunächst per Volley-Aufsetzer ans Lattenkreuz, anschließend kommt auch Hannemann noch ran, aber SSV-Torwart Gebhardt ist zur Stelle.

16. Minute: Energie erhöht hier minütlich die Schlagzahl, der Jahn kann sich kaum noch befreien. Die Lausitzer wollen heute feiern, das sieht man. Aktuell könnten sie das auch, denn durch das bessere Torverhältnis bleiben sie punktgleich vor Essen. Doch ein Patzer hinten würde das sofort ändern.

13. Minute: Michelbrink setzt sich auf der linken Seite stark durch und befördert den Ball an die Strafraumkante, dort wird es aber zu eng, ehe Schiri Tobias Reichel ein Cottbuser Foul sieht und abpfeift.

10. Minute: Die Wollitz-Elf nimmt das Heft des Handelns jetzt immer mehr in die Hand und setzt sich zwischenzeitlich in der Regensburger Hälfte fest, allerdings noch ohne die entscheidende Durchschlagskraft.

Die Energie-Fans peitschen ihr Team in Regensburg nicht erst seit Anpfiff lautstark an. © Jens Niering/dpa

Rot-Weiss Essen geht in Führung

5. Minute: Derweil ist auf den anderen Plätzen schon was passiert: Essen führt in Ulm und legt vor, Torben Müsel trifft früh für RWE.

5. Minute: Durchatmen bei Energie! Marius Funk verschätzt sich bei einem Abschlag, der dadurch abgeblockt werden kann. Anschließend fliegt die Kugel aber zum Glück nur ins Toraus.

3. Minute: Erster Vorstoß der Lausitzer, aber Engelhardt steht im Abseits.

Steigt Energie Cottbus jetzt in die 2. Bundesliga auf?

1. Minute: Der Ball rollt in Regensburg, auf geht's!

16. Mai, 13.15 Uhr: Energie-Fans stimmen Team ein

Was für eine Lautstärke vor Anpfiff: Energies Anhänger verabschieden ihr Team mit bester Stimmung in die Kabinen. Die ganze Stehplatz-Tribüne und Teile des Sitzplatzbereiches sind voll mit Cottbus-Fans.

Die Spannung in Regensburg steigt. © TAG24/Lukas Schulze

16. Mai, 12.50 Uhr: Ohne Tolga, aber mit Tolcay Cigerci - so geht Energie ins Endspiel

Die Aufstellungen sind da und wie erwartet Kapitän Axel Borgmann und Spielmacher Tolcay Cigerci zurück in der Startelf. Dagegen sitzt Wiesbaden-Matchwinner Toga Cigerci zunächst auf der Bank und soll hintenraus das Spiel lenken. TAG24 vermutet folgende Formation: Funk - Straudi, Manu, Awortwie-Grant, Borgmann - Pelivan, Michelbrink - Cigerci, Boziaris, Hannemann - Engelhardt. Trainer: Wollitz

So geht Energie ins letzte Saisonspiel. © TAG24/Lukas Schulze

Wiesbaden-Matchwinner Tolga Cigerci nimmt zunächst auf der Bank Platz. © Frank Hammerschmidt/dpa

16. Mai, 12.10 Uhr: Cottbus ist da, Energie-Fans feiern ihr Team

Größe Bühne für den Energie-Bus: Zahlreiche Fans empfangen ihr Team lautstark vor dem Stadion, feiern ihre Helden als hätten sie den Aufstieg in der Tasche. Wir entdecken auch FCE-Boss Sebastian Lemke, Ex-Präsident Wolfgang Neubert und Bürgermeister Tobias Schick.

Viele Fans empfangen frenetisch ihr Team. © TAG24/Lukas Schulze

Energies Spieler steigen aus dem Bus. © TAG24/Lukas Schulze

16. Mai, 11:45 Uhr: Einlass hat begonnen

Die Stadiontore öffnen, die Fans strömen geordnet ein.

Der Einlass hat begonnen. © TAG24/Lukas Schulze

16. Mai, 11.30 Uhr: Konferenz bei MagentaSport, Übertragung im RBB

Für alle Fans zu Hause kommt hier der TV-Hinweis: Die Partie wird im Einzelspiel als auch in der Konferenz bei MagentaSport übertragen. Zudem zeigt der rbb die Partie im Hauptprogramm und im Live- und im Audiostream ab 13.25 Uhr.

Die Partie wird nicht nur bei MagentaSport übertragen. © Lutz Hentschel

16. Mai, 11.15 Uhr: Zuversicht und Anspannung unter den Energie-Anhängern

Kurzer Stimmungscheck auf dem immer voller werdenden Parkplatz: Es herrscht Zuversicht und Glaube unter den Energie-Anhängern, aber eine gewisse Anspannung. Der Respekt vor Regensburg und der Konkurrenz ist groß. Die Situation ist nicht vergleichbar mit Aufstieg 2018 oder 2024, als Energie mit einem enormen Selbstverständnis in Erscheinung trat. Ab 11.30 Uhr öffnen die Stadiontore, bisher ist alles ruhig, friedlich und geordnet. Die ersten Tröten und Trommeln werden jetzt angestimmt.

Der Gäste-Parkplatz füllt sich immer mehr. © TAG24/Lukas Schulze

16. Mai, 10.30 Uhr: Cottbuser Fan-Invasion nimmt ihren Lauf

Es ist unfassbar, was in Regensburg heute Vormittag los ist: Auf dem Weg zum Stadion begegnen uns unzählige Lausitzer Kennzeichen und Autos mit Cottbuser Fahnen und Wimpeln. Die ersten Fans erreichen wie TAG24 schon drei Stunden vor Anpfiff das Stadion. Unter ihnen Ex-Keeper Karl Pischon, der 2024 mit Energie aus der Regionalliga in die 3. Liga aufstieg und heute beim VFC Plauen kickt. Vereinzelt ertönen vom Parkplatz erste Schlachtrufe.

Die Polizei ist bereit, die ersten Energie-Fans treffen ein. © TAG24/Lukas Schulze

Auch die ersten Reisebusse sind angekommen. © TAG24/Lukas Schulze

16. Mai, 9.45 Uhr: Energie spielt voll auf Sieg, Wollitz kündigt "Spektakel" an

Trotz genannter Statistik ist die Konstellation ein Stück weit gefährlich für Cottbus, speziell, wenn Duisburg hoch gewinnen sollte. Doch taktiert wird nicht - Wollitz kündigt volle Attacke an. Auf der Pressekonferenz meinte Wollitz, dass es heute gar keine Alternative zum typischen Cottbuser Fußball gäbe: "Wir sind keine Mannschaft, die passiv spielen kann. Im Gegenteil. Egal in welchem Zeitfenster. Ich möchte Aufstieg mit Spektakel." Außerdem erneuerte der erfahrene Trainer gegenüber seinen Spielern die mentale Herangehensweise: "Ein Spieler sollte sich davon befreien, dass er etwas verlieren könnte. Sondern er sollte so in das Spiel reingehen: 'Heute gewinne ich alles.'"

Pele Wollitz will auch im letzten Spiel nicht taktieren, sondern Spektakel. © Frank Hammerschmidt/dpa

16. Mai, 9 Uhr: Energie-Fans radeln 500 Kilometer für guten Zweck zum Aufstiegsspiel

Eine besondere Aktion haben sich Jörn und drei weitere Energie-Fans zum Saisonfinale einfallen lassen: Sie radelten seit Dienstag stolze 500 Kilometer von Werder/Potsdam nach Wittenberg ins westsächsische Fichtelgebirge und weiter nach Regensburg. Die Tour ist nicht nur zum Spaß, sondern als Spendenaktion für das Cottbuser Frauenhaus gedacht, um dort eine Yogaecke für Mütter, Kinder und Mitarbeitende einzurichten. Bis heute Morgen waren schon fast 3000 Euro gesammelt und die Energie-Fans sind inzwischen in Regensburg angekommen.

Die Radtour führte über 500 Kilometer zum guten Zweck von Brandenburg bis nach Regensburg. © gofundme.com/f/energiefans-auf-der-radtour-regensburg-helfen-dem-frauenhaus

16. Mai, 8.30 Uhr: Alle im Trikot nach Regensburg

Kleine Dresscode-Erinnerung an alle Anhänger, die schon in Regensburg sind und das hier lesen: Die Fanszene hat heute aufgerufen, alle im Trikot zu kommen. Energie hat die Blöcke N1 bis N4 des Stadions in seiner Hand. Viele Fans haben sich zudem in neutralen Bereichen eingekauft.