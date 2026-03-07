Derby-Knaller zwischen Cottbus und Rostock live: Aufstellungen da - Energie mit Cigerci-Double, Hansa mit Krauß
Cottbus - Fällt in diesem Ostderby die Vorentscheidung für den Aufstieg? Energie Cottbus kann am Samstag (Anstoß: 14.03 Uhr) mit einem Sieg Hansa Rostocks Aufstiegshoffnungen nahezu eliminieren.
Mit einem Sieg würden die Lausitzer den Rostockern um neun Punkte davonziehen. Für Hansa ist das Hass-Duell nahezu die letzte Chance, nochmal zu den Cottbusern aufzuschließen.
13.15 Uhr: Aufstellungen da, Cottbus mit dem Cigerci-Double, Rostock mit Dreierkette
Die Aufstellungen sind da und mit ihnen einige Überraschungen:
Bei Cottbus gibt Tolga Cigerci sein Startelf-Debüt. Tolcay Cigerci und Axel Borgmann kehren in die erste Elf im Vergleich zum Dienstagsspiel gegen Stuttgart II zurück. Etwas überraschend bekommt Merveille Biankadi gegen seinen Ex-Verein die Chance von Beginn an. Außerdem ist Timmy Thiele im Kader zurück.
Auch Rostock wechselt munter in der Aufstellung durch. Ahmet Gürleyen darf wieder beginnen, Torjäher Emil holten und Freigeist Adrien Lebeau sitzen vorerst nur auf der Bank. Maxi Krauß startet gegen seinen früheren Arbeitgeber. Insgesamt gibt es sechs Änderungen.
Vermutete Formation Cottbus: Funk - Straudi, Manu, Awortwie-Grant, Lucoqui - Pelivan, Tolga Cigerci - Biankadi, Tolcay Cigerci, Borgmann - Engelhardt. Trainer: Wollitz.
Vermutete Aufstellung Rostock: Uphoff - Gürleyen, Carstens, Wallner - Neidhart, Schuster, Fatkic, Bergh - Kunze - Voglsammer, Krauß. Trainer: Brinkmann.
13 Uhr: TV-Übertragung bei MagentaSport, aber auch im Free-TV bei rbb/NDR
Bevor gleich die Aufstellungen erscheinen, kommt hier der freundliche Hinweis für alle Fans vor den Bildschirmen zu Hause:
Das Spiel wird sowohl bei Pay-TV-Sender MagentaSport als auch im Free-TV von rbb und NDR übertragen.
Rostock ist da, Cottbus-Fans singen "Hansa-Schweine"
Schluss mit der Friedfertigkeit! Kurz nachdem der Rostock-Bus 90 Minuten vor Anpfiff eingefahren ist, stimmen die Energie-fans auf der Nordwand "Hansa-Schweine" an.
Spätestens jetzt fängt es hier an zu knistern.
12.32 Uhr: Stadionvorplatz der Heimfans voll
So voll ist es lange nicht fast zwei Stunden vor dem Spiel: Der Stadionvorplatz ("Hajo-Prinz-Platz") der Cottbus-Anhänger ist bei bestem Fußballwetter (17 Grad Celsius) knackevoll.
Die Stimmung ist für ein Derby überaus entspannt, was sicher auch der Tabellensituation liegt.
11.53 Uhr: Fanmarsch zum Stadion läuft - aber ohne Gesänge
Der Fan-Mob bewegt sich jetzt Richtung Stadion - bislang gänzlich ohne Gesänge.
Etwas unglücklich wirkt die Ansage des Polizeiführers, der darauf hinweist, dass das Stadion und die Versorgungsstände bereits geöffnet seien und sich die Hansa-Fans dort Bier ziehen könnten. Das gibt es - wie wir wissen - heute nur als alkoholfreie Variante.
11.43 Uhr: Fanzug von Hansa Rostock ist da, gleich beginnt der Marsch in Richtung Stadion
Mit 35 Minuten Verspätung ist der Hansa-Fanzug da.
Bisher ist alles ruhig, friedlich und geordnet, die Polizei ist vorbereitet und kommuniziert per Mikrofon mit den Gästefans. Gleich geht der Marsch Richtung Stadion los.
11.15 Uhr: Fans von Hansa Rostock verspäten sich
Stand kurz nach 11 Uhr ist der Bahnhof gut gefüllt und alles ruhig.
Nach TAG24-Infos hat der Zug mit einem großen Teil der Hansa-Fans Verspätung. Die Polizei hat sich samt sechs Pferden und zig Mannschaftswagen in Position gebracht.
10.55 Uhr: Großaufgebot der Polizei, Wasserwerfer, keine Glasflaschen und Alkoholverbot im Gästeblock
Das Hochrisikospiel zwingt alle Seiten zu weitreichenden Vorkehrungen: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort sein, auch Wasserwerfer stehen bereit. Selbst Polizeipferde könnten zum Einsatz kommen.
Der Stadtring ist zum Zweck der Fantrennung bis 18 Uhr gesperrt. Um einen entspannten Einlass zu gewährleisten, öffnen die Stadiontore ab 11.30 Uhr.
Aus Gründen der Prävention herrscht ein explizites Glasflaschenverbot rund um dem kompletten Stadion. Im Gästebereich wird nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt, im Heimbereich alkoholreduziertes Radler.
10.30 Uhr: Beide Teams könnten mit einem Sieg in der Tabelle klettern
Beide Teams gehen mit dem Rückenwind einer bis dato erfolgreichen Englischen Woche ins heiße Duell, das richtungsweisend für die kommenden Wochen sein könnte. Mit einem Sieg wäre Cottbus den Rostockern um neun Punkte enteilt und könnte Spitzenreiter Osnabrück, die erst 16.30 Uhr in Regensburg spielen, unter Druck setzen.
Hansa könnte mit einem Dreier Energie noch einmal drei Punkte auf die Pelle rücken. Mit einem Sieg würde die Kogge für eine Nacht sogar Platz drei einnehmen. Allerdings hat Rostock Spielplan-Pech, musste vor dem Spiel einen kleinen Roadtrip bestreiten.
10 Uhr: Bricht Hansa Rostock heute den zehn Jahre alten Bann?
Zehn Jahre liegt der letzte Erfolg von Hansa in einem Ostderby gegen Energie zurück. Am 27. Februar 2016 gewann die Kogge in Cottbus dank eines Tores von Stephan Andrist und machte einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt.
Im Gegensatz zu 2016 kämpfen beide Klubs heute um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Die letzten fünf Duelle seitdem entschied alle Cottbus für sich.
