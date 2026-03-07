Derby-Knaller zwischen Cottbus und Rostock live: Fanmarsch zum Stadion läuft - aber stumm

Energie Cottbus gegen Hansa Rostock im Liveticker: Die verspätet angekommenen Fans von Hansa Rostock starten ihren Marsch zum Stadion - aber ohne Gesänge.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Fällt in diesem Ostderby die Vorentscheidung für den Aufstieg? Energie Cottbus kann am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) mit einem Sieg Hansa Rostocks Aufstiegshoffnungen nahezu eliminieren.

Mit einem Sieg würden die Lausitzer den Rostockern um neun Punkte davonziehen. Für Hansa ist das Hass-Duell nahezu die letzte Chance, nochmal zu den Cottbusern aufzuschließen. TAG24 berichtet vom Ostderby vor, während und nach der Partie live aus dem LEAG Energie Stadion.

11.53 Uhr: Fanmarsch zum Stadion läuft - aber ohne Gesänge

Der Fan-Mob bewegt sich jetzt Richtung Stadion - bislang gänzlich ohne Gesänge. Etwas unglücklich wirkt die Ansage des Polizeiführers, der darauf hinweist, dass das Stadion und die Versorgungsstände bereits geöffnet seien und sich die Hansa-Fans dort Bier ziehen könnten. Das gibt es - wie wir wissen - heute nur als alkoholfreie Variante.

Die Fans von Hansa Rostock machen sich auf den Weg ins Stadion. © TAG24/Lukas Schulze

11.43 Uhr: Fanzug von Hansa Rostock ist da, gleich beginnt der Marsch in Richtung Stadion

Mit 35 Minuten Verspätung ist der Hansa-Fanzug da. Bisher ist alles ruhig, friedlich und geordnet, die Polizei ist vorbereitet und kommuniziert per Mikrofon mit den Gästefans. Gleich geht der Marsch Richtung Stadion los.

Die Fans von Hansa Rostock sind in Cottbus angekommen. © TAG24/Lukas Schulze

Gleich beginnt der Fanmarsch in Richtung Stadion. © TAG24/Lukas Schulze

11.15 Uhr: Fans von Hansa Rostock verspäten sich

Stand kurz nach 11 Uhr ist der Bahnhof gut gefüllt und alles ruhig. Nach TAG24-Infos hat der Zug mit einem großen Teil der Hansa-Fans Verspätung. Die Polizei hat sich samt sechs Pferden und zig Mannschaftswagen in Position gebracht.

Noch ist alles ruhig am Cottbuser Bahnhof. © TAG24/Lukas Schulze

Die Polizei bringt sich mit zig Mannschaftswagen ... © TAG24/Lukas Schulze

... und einer Pferdestaffel in Stellung. © TAG24/Lukas Schulze

10.55 Uhr: Großaufgebot der Polizei, Wasserwerfer, keine Glasflaschen und Alkoholverbot im Gästeblock

Das Hochrisikospiel zwingt alle Seiten zu weitreichenden Vorkehrungen: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort sein, auch Wasserwerfer stehen bereit. Selbst Polizeipferde könnten zum Einsatz kommen. Der Stadtring ist zum Zweck der Fantrennung bis 18 Uhr gesperrt. Um einen entspannten Einlass zu gewährleisten, öffnen die Stadiontore ab 11.30 Uhr. Aus Gründen der Prävention herrscht ein explizites Glasflaschenverbot rund um dem kompletten Stadion. Im Gästebereich wird nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt, im Heimbereich alkoholreduziertes Radler.

Glasflaschen sind heute rund um das Stadion explizit verboten. © Tobias Hase/dpa

10.30 Uhr: Beide Teams könnten mit einem Sieg in der Tabelle klettern

Beide Teams gehen mit dem Rückenwind einer bis dato erfolgreichen Englischen Woche ins heiße Duell, das richtungsweisend für die kommenden Wochen sein könnte. Mit einem Sieg wäre Cottbus den Rostockern um neun Punkte enteilt und könnte Spitzenreiter Osnabrück, die erst 16.30 Uhr in Regensburg spielen, unter Druck setzen. Hansa könnte mit einem Dreier Energie noch einmal drei Punkte auf die Pelle rücken. Mit einem Sieg würde die Kogge für eine Nacht sogar Platz drei einnehmen. Allerdings hat Rostock Spielplan-Pech, musste vor dem Spiel einen kleinen Roadtrip bestreiten.

10 Uhr: Bricht Hansa Rostock heute den zehn Jahre alten Bann?

Zehn Jahre liegt der letzte Erfolg von Hansa in einem Ostderby gegen Energie zurück. Am 27. Februar 2016 gewann die Kogge in Cottbus dank eines Tores von Stephan Andrist und machte einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt. Im Gegensatz zu 2016 kämpfen beide Klubs heute um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Die letzten fünf Duelle seitdem entschied alle Cottbus für sich.

Stephan Andrist (Nr. 37) dreht zum Jubel ab. Es war das goldene Tor zum letzten Hansa-Sieg gegen Cottbus vor gut zehn Jahren. (Archivbild) © IMAGO / Aswendt

TAG24 begleitet Ostderby zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock per Liveticker