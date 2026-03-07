Derby-Knaller zwischen Cottbus und Rostock live: Krauß extrem auffällig und ausgepfiffen

Energie Cottbus gegen Hansa Rostock im Liveticker: Ex-Energieler Maxi Krauß ist der auffälligste Mann und wird bei jeder Aktion gnadenlos ausgepfiffen.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Fällt in diesem Ostderby die Vorentscheidung für den Aufstieg? Energie Cottbus kann am Samstag mit einem Sieg Hansa Rostocks Aufstiegshoffnungen nahezu eliminieren.

Mit einem Sieg würden die Lausitzer den Rostockern um neun Punkte davonziehen. Für Hansa ist das Hass-Duell nahezu die letzte Chance, nochmal zu den Cottbusern aufzuschließen. Spielstand: Energie Cottbus - Hansa Rostock 0:0

Halbzeitfazit: Energie überlegen, aber ungefährlich - Hansa stabil und aktiv über Konter

Zeit für Halbzeitfazit: Beide Teams legten los wie die Feuerwehr und kamen zu Chancen in den ersten Minuten. Ein Tor fiel nicht. Danach hatte Energie mehr Ballbesitz und Hansa die Spielkontrolle. Während Cottbus im letzten Drittel zu unsauber agiert, verlegt sich Hansa aufs Kontern über Krauß, bei dem die letzte Aktion noch nicht sitzt. Gerechtes Ergebnis zur Pause.

Halbzeitstand: Energie Cottbus - Hansa Rostock 0:0

In den zwei Minuten passiert nichts Nennenswertes mehr, weshalb es torlos in die Pause geht.

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit

Cottbus leistet sich weiter zu viele Fehlpässe, die Hansa konsequent abfängt. Auch wenn inzwischen die Entlastung fehlt, ein Tor deutet sich auf beiden Seiten vor der Pause nicht an. Zwei Minuten gibt es obendrauf.

42. Minute: Energie-Ecken extrem ineffektiv

Die Energie-Ecken sind viel zu unkreativ und gegen Hansas Abwehrtürme auch ineffektiv. Wieder klärt Carstens per Kopf.

39. Minute: Ecke Energie, Hansa-Konter über Krauß

Die Szenerie läuft mittlerweile in Dauerschleife. Cottbus rennt an, erarbeitet sich Standards und Durchbrüche über die Flügel. Hansa kontert über Krauß. Soeben läuft Straudi Rostocks Flitzer ab.

33. Minute: Großchance Hansa, Manu rettet gegen Krauß

Hansa lauert auf Cottbuser Ballverluste, Energie kombiniert und leistet sich immer wieder Fehlpässe. Nach einem dieser wird Krauß auf die Reise geschickt, schüttelt Cottbus Manu ab, umkurvt Keeper Funk, doch Manu kommt nochmal heran und rettet in höchster Not

Dauerduell: Hansa Maxi Krauß (r.) gegen Cottbus' King Manu. © IMAGO / Andy Bünning

30. Minute: Ecke Energie, Uphoff fliegt ins Leere und bekommt das Foul

Wieder eine Ecke für Cottbus, die Tolcay Cigerci auf den kurzen Pfosten zieht. Hansa Uphoff kommt nicht an die Kugel und bekommt das Foul gepfiffen.

28. Minute: Nächster Angriff Cottbus, doch Rostock ist hinter dem Ball

Wieder schnappt sich Cottbus im Mittelfeld das Leder, danach geht die Post ab. Doch Rostock ist gut gestaffelt und diszipliniert hinter dem Ball. Biankadis Pass geht ins Leere.

25. Minute: Ballverlust Tolga Cigerci - Cottbus rettet, doch der Routinier muss raus

Tolga Cigerci verliert tief in der eigenen Hälfte den Ball, doch Pelivan und Awortwie-Grant sind zu Stelle und laufen Kunze ab. Indes bleibt Cigerci nach der Aktion für einen Moment auf dem Rasen liegen - und trabt denn vom Platz. Es geht nicht weiter. Lukas Michelbrink kommt.

22. Minute: Krauß läuft ins Abseits und kassiert auch dafür Pfiffe

Hansa hat sich mehr aufs Kontern verlegt, immer wieder wird Krauß geschickt. Diesmal läuft er ins Abseits. Auf den Rängen lautet weiter die Devise: Pfeifen.