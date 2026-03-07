Derby-Knaller zwischen Cottbus und Rostock live: Krauß extrem auffällig und ausgepfiffen
Cottbus - Fällt in diesem Ostderby die Vorentscheidung für den Aufstieg? Energie Cottbus kann am Samstag mit einem Sieg Hansa Rostocks Aufstiegshoffnungen nahezu eliminieren.
Mit einem Sieg würden die Lausitzer den Rostockern um neun Punkte davonziehen. Für Hansa ist das Hass-Duell nahezu die letzte Chance, nochmal zu den Cottbusern aufzuschließen.
Spielstand: Energie Cottbus - Hansa Rostock 0:0
Halbzeitfazit: Energie überlegen, aber ungefährlich - Hansa stabil und aktiv über Konter
Zeit für Halbzeitfazit: Beide Teams legten los wie die Feuerwehr und kamen zu Chancen in den ersten Minuten. Ein Tor fiel nicht. Danach hatte Energie mehr Ballbesitz und Hansa die Spielkontrolle.
Während Cottbus im letzten Drittel zu unsauber agiert, verlegt sich Hansa aufs Kontern über Krauß, bei dem die letzte Aktion noch nicht sitzt. Gerechtes Ergebnis zur Pause.
Halbzeitstand: Energie Cottbus - Hansa Rostock 0:0
In den zwei Minuten passiert nichts Nennenswertes mehr, weshalb es torlos in die Pause geht.
45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit
Cottbus leistet sich weiter zu viele Fehlpässe, die Hansa konsequent abfängt. Auch wenn inzwischen die Entlastung fehlt, ein Tor deutet sich auf beiden Seiten vor der Pause nicht an.
Zwei Minuten gibt es obendrauf.
42. Minute: Energie-Ecken extrem ineffektiv
Die Energie-Ecken sind viel zu unkreativ und gegen Hansas Abwehrtürme auch ineffektiv.
Wieder klärt Carstens per Kopf.
39. Minute: Ecke Energie, Hansa-Konter über Krauß
Die Szenerie läuft mittlerweile in Dauerschleife. Cottbus rennt an, erarbeitet sich Standards und Durchbrüche über die Flügel. Hansa kontert über Krauß.
Soeben läuft Straudi Rostocks Flitzer ab.
33. Minute: Großchance Hansa, Manu rettet gegen Krauß
Hansa lauert auf Cottbuser Ballverluste, Energie kombiniert und leistet sich immer wieder Fehlpässe.
Nach einem dieser wird Krauß auf die Reise geschickt, schüttelt Cottbus Manu ab, umkurvt Keeper Funk, doch Manu kommt nochmal heran und rettet in höchster Not
30. Minute: Ecke Energie, Uphoff fliegt ins Leere und bekommt das Foul
Wieder eine Ecke für Cottbus, die Tolcay Cigerci auf den kurzen Pfosten zieht.
Hansa Uphoff kommt nicht an die Kugel und bekommt das Foul gepfiffen.
28. Minute: Nächster Angriff Cottbus, doch Rostock ist hinter dem Ball
Wieder schnappt sich Cottbus im Mittelfeld das Leder, danach geht die Post ab.
Doch Rostock ist gut gestaffelt und diszipliniert hinter dem Ball. Biankadis Pass geht ins Leere.
25. Minute: Ballverlust Tolga Cigerci - Cottbus rettet, doch der Routinier muss raus
Tolga Cigerci verliert tief in der eigenen Hälfte den Ball, doch Pelivan und Awortwie-Grant sind zu Stelle und laufen Kunze ab.
Indes bleibt Cigerci nach der Aktion für einen Moment auf dem Rasen liegen - und trabt denn vom Platz. Es geht nicht weiter. Lukas Michelbrink kommt.
22. Minute: Krauß läuft ins Abseits und kassiert auch dafür Pfiffe
Hansa hat sich mehr aufs Kontern verlegt, immer wieder wird Krauß geschickt. Diesmal läuft er ins Abseits.
Auf den Rängen lautet weiter die Devise: Pfeifen.
20. Minute: Cottbus übernimmt das Zepter, Präzision fehlt weiter
Cottbus hat in den letzten zehn Minuten das Zepter übernommen und sich ein optisches Übergewicht und zig Standards erarbeitet.
Die Präzision fehlt weiter.
17. Minute: Wieder Freistoß Energie, wieder kein Ertrag
Energies Pelivan und Tolcay Cigerci beraten sich vor einem weiteren Freistoß aus dem Halbfeld links.
Doch wieder hat Hansa die Lufthoheit.
15. Minute: Kleine Verschnaufpause nach furiosem Auftakt
Drei Minuten gibt es zum Durchschnaufen nach intensiven ersten Minuten.
Energie erarbeitet sich im Ballbesitz eine Ecke, die nichts einbringt.
12. Minute: Großchance Cottbus, Engelhardt verpasst haarscharf
Es geht auf und ab hier, auf der Gegenseite dringt der Ex-Hanseat Biankadi halbrechts in den Strafraum ein.
Engelhardt in der Mitte rutscht haarscharf am Querpass vorbei. Das hätte die FCE-Führung sein können.
9. Minute: Krauß bricht wieder durch, sein Rückpass ist zu ungenau
Wieder Krauß, wieder wird's gefährlich!
Diesmal bricht der Ex-Energieler über Hansa rechte Seite durch, sein Rückass gerät aber in den Rücken Volgsammers, Berghs Schussversuch dahinter wird geblockt.
8. Minute: Halbfeld-Freistoß Cottbus, Rostock klärt
Cottbus setzt sich kurzzeitig in Hansa Hälfte fest und erarbeitet sich einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld, den Hansa klären kann.
6. Minute: Erster Schuss von Cottbus landet am Außennetz
FCE-Kapitän Axel Borgmann ist rechts frei durch, setzt den Ball aus spitzem Winkel aber ans Außennetz.
Beide Abwehrreihen erlauben sich bisher Lücken.
5. Minute: Zweite Ecke Hansa, zweites Mal geklärt
Wieder Hansa nach Cottbus' Ballverlust. Wieder kann Energie die Ecke bereinigen.
Der Einsatz stimmt in den ersten Minuten, die Genauigkeit auf beiden Seiten noch nicht.
1. Minute: Maxi Krauß direkt in Aktion
Maxi Krauß startet direkt durch und holt einen Eckball vor dem Cottbuser Nordwand heraus.
Das bringt ihm erneut ein gellendes Pfeifkonzert ein. Die Ecke faustet Marius Funk weg.
14.03 Uhr Anpfiff im Ostknaller zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock
Auf geht's in ein stimmungsvolles Spiel!
14 Uhr: Power auf den Rängen, gleich geht's los
Das ist Ostderby! Was für eine unglaubliche Power auf den Rängen. Während Cottbus "Hier regiert der FCE" singt, antwortet Hansa "Hurra, die Rostocker sind da."
14.03 Uhr erfolgt aufgrund der Free-TV-Übertragung der Anstoß.
13.50 Uhr: Gellendes Pfeifkonzert für Hansa Rostock und Maxi Krauß
Es liegt etwas in der Luft! Das Knistern ist bis unters Stadiondach zu spüren, beide Fangruppen liefern sich 15 Minuten vor Anpfiff verbal ein Duell ein, Hansas Spieler kassieren beim Gang in die Kabine ein gellendes Pfeifkonzert.
Ex-Energieler Maxi Krauß wird beim Verlesen der Gäste-Aufstellung gnadenlos ausgepfiffen.
13.30 Uhr: Aufwärmungen beginnen, im Stadion läuft "Rausch"
Energie betritt zuerst den Rasen, Hansa folgt kurz darauf.
Während die Aufwärmungen starten, heizt der neue Song "Rausch" von Krom das Stadion schon mal ein. Kurz darauf hüpft die ganze Nordwand das erste Mal. Die Lautstärke ist für vor dem Anpfiff beachtlich.
13.15 Uhr: Aufstellungen da, Cottbus mit dem Cigerci-Double, Rostock mit Dreierkette
Die Aufstellungen sind da und mit ihnen einige Überraschungen:
Bei Cottbus gibt Tolga Cigerci sein Startelf-Debüt. Tolcay Cigerci und Axel Borgmann kehren in die erste Elf im Vergleich zum Dienstagsspiel gegen Stuttgart II zurück. Etwas überraschend bekommt Merveille Biankadi gegen seinen Ex-Verein die Chance von Beginn an. Außerdem ist Timmy Thiele im Kader zurück.
Auch Rostock wechselt munter in der Aufstellung durch. Ahmet Gürleyen darf wieder beginnen, Torjäger Emil Holten und Freigeist Adrien Lebeau sitzen vorerst nur auf der Bank. Maxi Krauß startet gegen seinen früheren Arbeitgeber. Insgesamt gibt es sechs Änderungen.
Vermutete Formation Cottbus: Funk - Straudi, Manu, Awortwie-Grant, Lucoqui - Pelivan, Tolga Cigerci - Biankadi, Tolcay Cigerci, Borgmann - Engelhardt. Trainer: Wollitz.
Vermutete Aufstellung Rostock: Uphoff - Gürleyen, Carstens, Wallner - Neidhart, Schuster, Fatkic, Bergh - Kunze - Voglsammer, Krauß. Trainer: Brinkmann.
13 Uhr: TV-Übertragung bei MagentaSport, aber auch im Free-TV bei rbb/NDR
Bevor gleich die Aufstellungen erscheinen, kommt hier der freundliche Hinweis für alle Fans vor den Bildschirmen zu Hause:
Das Spiel wird sowohl bei Pay-TV-Sender MagentaSport als auch im Free-TV von rbb und NDR übertragen.
Rostock ist da, Cottbus-Fans singen "Hansa-Schweine"
Schluss mit der Friedfertigkeit! Kurz nachdem der Rostock-Bus 90 Minuten vor Anpfiff eingefahren ist, stimmen die Energie-Fans auf der Nordwand "Hansa-Schweine" an.
Spätestens jetzt fängt es hier an zu knistern.
12.32 Uhr: Stadionvorplatz der Heimfans voll
So voll ist es lange nicht fast zwei Stunden vor dem Spiel: Der Stadionvorplatz ("Hajo-Prinz-Platz") der Cottbus-Anhänger ist bei bestem Fußballwetter (17 Grad Celsius) knackevoll.
Die Stimmung ist für ein Derby überaus entspannt, was sicher auch der Tabellensituation liegt.
11.53 Uhr: Fanmarsch zum Stadion läuft - aber ohne Gesänge
Der Fan-Mob bewegt sich jetzt Richtung Stadion - bislang gänzlich ohne Gesänge.
Etwas unglücklich wirkt die Ansage des Polizeiführers, der darauf hinweist, dass das Stadion und die Versorgungsstände bereits geöffnet seien und sich die Hansa-Fans dort Bier ziehen könnten. Das gibt es - wie wir wissen - heute nur als alkoholfreie Variante.
11.43 Uhr: Fanzug von Hansa Rostock ist da, gleich beginnt der Marsch in Richtung Stadion
Mit 35 Minuten Verspätung ist der Hansa-Fanzug da.
Bisher ist alles ruhig, friedlich und geordnet, die Polizei ist vorbereitet und kommuniziert per Mikrofon mit den Gästefans. Gleich geht der Marsch Richtung Stadion los.
11.15 Uhr: Fans von Hansa Rostock verspäten sich
Stand kurz nach 11 Uhr ist der Bahnhof gut gefüllt und alles ruhig.
Nach TAG24-Infos hat der Zug mit einem großen Teil der Hansa-Fans Verspätung. Die Polizei hat sich samt sechs Pferden und zig Mannschaftswagen in Position gebracht.
10.55 Uhr: Großaufgebot der Polizei, Wasserwerfer, keine Glasflaschen und Alkoholverbot im Gästeblock
Das Hochrisikospiel zwingt alle Seiten zu weitreichenden Vorkehrungen: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort sein, auch Wasserwerfer stehen bereit. Selbst Polizeipferde könnten zum Einsatz kommen.
Der Stadtring ist zum Zweck der Fantrennung bis 18 Uhr gesperrt. Um einen entspannten Einlass zu gewährleisten, öffnen die Stadiontore ab 11.30 Uhr.
Aus Gründen der Prävention herrscht ein explizites Glasflaschenverbot rund um dem kompletten Stadion. Im Gästebereich wird nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt, im Heimbereich alkoholreduziertes Radler.
10.30 Uhr: Beide Teams könnten mit einem Sieg in der Tabelle klettern
Beide Teams gehen mit dem Rückenwind einer bis dato erfolgreichen Englischen Woche ins heiße Duell, das richtungsweisend für die kommenden Wochen sein könnte. Mit einem Sieg wäre Cottbus den Rostockern um neun Punkte enteilt und könnte Spitzenreiter Osnabrück, die erst 16.30 Uhr in Regensburg spielen, unter Druck setzen.
Hansa könnte mit einem Dreier Energie noch einmal drei Punkte auf die Pelle rücken. Mit einem Sieg würde die Kogge für eine Nacht sogar Platz drei einnehmen. Allerdings hat Rostock Spielplan-Pech, musste vor dem Spiel einen kleinen Roadtrip bestreiten.
10 Uhr: Bricht Hansa Rostock heute den zehn Jahre alten Bann?
Zehn Jahre liegt der letzte Erfolg von Hansa in einem Ostderby gegen Energie zurück. Am 27. Februar 2016 gewann die Kogge in Cottbus dank eines Tores von Stephan Andrist und machte einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt.
Im Gegensatz zu 2016 kämpfen beide Klubs heute um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Die letzten fünf Duelle seitdem entschied alle Cottbus für sich.
TAG24 begleitet Ostderby zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock per Liveticker
Herzlich willkommen in unserem Liveticker zum Ostderby zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock!
Wir begleiten heute den Ostknaller live aus dem Cottbus und dem LEAG Energie Stadion.
