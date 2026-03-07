Derby-Knaller zwischen Cottbus und Rostock live: Pfiffe für Krauß und Ampelkarte, aber keine Tore

Energie Cottbus gegen Hansa Rostock im Liveticker: Der Ostkracher geht in die Schlussphase, wer schießt beim Stand von 0:0 das goldene Tor?

Von Lukas Schulze

Cottbus - Keine Vorentscheidung im Drittliga-Aufstiegskampf! Der Ostkracher zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock hatte einiges zu bieten - außer Tore. Trotz des 0:0 übernehmen die Cottbuser aber zumindest vorübergehend die Tabellenspitze.

Beide Mannschaften starteten intensiv, besonders Rostocks Maxi Krauß war gegen seinen Ex-Klub hochmotiviert. Während die erste Hälfte eher den Hausherren gehörte, drehten die Gäste nach der Pause auf, doch der Ball wollte den Weg nicht ins Tor finden. Kurz vor dem Abpfiff holte sich Energies Lukas Michelbrink noch seine zweite Gelbe Karte ab, die kurzzeitige Überzahl konnte Rostock aber nicht mehr für den Lucky Punch nutzen. Durch den Punktgewinn springt Energie Cottbus zumindest bis zum frühen Abend auf Platz eins, überholt den VfL Osnabrück, der am Nachmittag bei Jahn Regensburg zu Gast ist. Doch auch Hansa Rostock ist noch nicht raus aus dem Aufstiegsrennen, auch wenn die Kogge auf Platz sechs abrutscht. Endstand: Energie Cottbus - Hansa Rostock 0:0 (0:0) Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Lukas Michelbrink (90.+2, wiederholtes Foulspiel)

16.20 Uhr: Maximilian Krauß freut sich über Rückkehr nach Cottbus

Rostocks Maximilian Krauß überrascht bei Magenta mit seiner Sicht auf die Rückkehr nach Cottbus. "Ich weiß, das klingt jetzt blöd, das wird kein Cottbus-Fan verstehen, aber ich habe mich sehr gefreut", sagte der Stürmer nach Abpfiff: "Es ist ein tolles Stadion hier, wo ich super schöne Momente hatte, und ich habe mich gefreut und habe immer gesagt, uch respektiere das, wenn es andersrum nicht so ist, aber ich habe mich gefreut." Auch er sah das Unentschieden am Ende als gerecht an: "Prinzipiell ja, Cottbus hatte seine Momente, wir hatten unsere Momente. Ich denke, dass wir die etwas besseren, hochkarätigeren Chancen hatten, aber es geht schon so in Ordnung", analysierte Krauß. Zu seinem eigenen Hochkaräter in der 34. Minute machte er klar, dass er sich anders hätte entscheiden müssen: "Im Nachhinein muss ich den Abschluss suchen aufs lange Eck, der Winkel war etwas spitz, deshalb habe ich mich entschieden, vorbeizulaufen am Torwart. Es war dann natürlich ärgerlich, dass der Verteidiger da noch reinkommt in den Laufweg, deshalb muss man im Nachhinein sagen 'Sehr sehr schade', denn ich hätte schießen müssen."

16.10 Uhr: Axel Borgmann sieht gute erste Hälfte bei Energie Cottbus

Cottbus-Kapitän Axel Borgmann attestierte seiner Mannschaft am MagentaSport-Mikrofon eine gute erste Hälfte. "Es war sehr, sehr anstrengend, auch wenn es nicht so viele Strafraumszenen gab, aber für den Kopf, keiner wollte den entscheidenden Fehler machen. Ich fand auch, dass wir es in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht haben, wie wir es wollten, haben kaum etwas zugelassen. Aber in der zweiten Halbzeit hat uns so ein bisschen die Power nach vorne gefehlt", analysierte Borgmann die Partie. "Beide Mannschaften haben vorsichtig gespielt, da haben sich nicht so viele Räume geboten für uns. Das müssen wir versuchen, noch ein bisschen besser zu spielen, aber mit dem Punkt können wir ganz gut leben", erklärte der 31-Jährige. Der Punkt sei leistungsgerecht.

Abpfiff: Kein Sieger im Ostderby!

Auch dieser verpufft, danach ist Schluss. Leistungsgerecht gibt es keinen Sieger nach diesem intensiven Duell. Vor den Toren waren beide Teams heute zu schwach. Gleich liefern wir die wichtigsten Stimmen.

90.+4 Minute: Viele Fouls hinten raus

Jetzt wird das Derby doch schmutziger. Viele Fouls gibt es hinten raus und zerstören den Spielfluss. Nochmal Freistoß Hansa hinter der Mittellinie.

90.+2 Minute: Michelbrink fliegt mit Gelbrot!

Michelbrink stoppt Bergh und sieht Gelb. Das ist seine zweite und macht Gelbrot. Cottbus für die letzten zwei Minuten zu zehnt.

90. Minute: Vier Minuten für ein Tor

Vier Minuten Nachspielzeit gibt es on top. Fällt noch ein Tor? Hansa schickt Kunze, doch der Ball ist zu lang.

88. Minute: Butler fällt im Strafraum, kein Elfmeter

Der eingewechselte Justin Butler mit seiner ersten wirklichen Aktion. Nach einem zu langen Flankenball von rechts fällt er im Rückwärtslaufen. Während das Stadion Elfer fordert, zeigen die Bilder: Da war gar nichts. Danach foult Lucoqui. Freistoß Rostock.

86. Minute: Passiert hier noch was?

Das Stadion ist weiter auf Betriebstemperatur, den Teams scheint ein wenig der Glaube an ein Tor zu fehlen.

83. Minute: Großchance Rostock, Kinsombi zu überrascht

Hansa verlagert clever auf die rechte Seite, von der Mejdr flankt. Den abgefälschten Ball klärt Manu ungenügend vor die Füße Kinsombis, der aus fünf Metern völlig überrascht die Kugel nicht richtig trifft. Was für eine Chance!

81. Minute: Engelhardt aus der Distanz ohne Power und Präzision

Engelhardt probiert es aus 20 Metern. Seinem Schuss fehlen Power und Präzision, der Ball läuft am Tor vorbei.