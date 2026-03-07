Derby-Knaller zwischen Cottbus und Rostock live: Zehn Jahre ohne Sieg! Bricht Hansa heute den Bann?
Cottbus - Fällt in diesem Ostderby die Vorentscheidung für den Aufstieg? Energie Cottbus kann am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) mit einem Sieg Hansa Rostocks Aufstiegshoffnungen nahezu eliminieren.
Mit einem Sieg würden die Lausitzer den Rostockern um neun Punkte davonziehen. Für Hansa ist das Hass-Duell nahezu die letzte Chance, nochmal zu den Cottbusern aufzuschließen.
TAG24 berichtet vom Ostderby vor, während und nach der Partie live aus dem LEAG Energie Stadion.
10 Uhr: Bricht Hansa Rostock heute den zehn Jahre alten Bann?
Zehn Jahre liegt der letzte Erfolg von Hansa in einem Ostderby gegen Energie zurück. Am 27. Februar 2016 gewann die Kogge in Cottbus dank eines Tores von Stephan Andrist und machte einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt.
Im Gegensatz zu 2016 kämpfen beide Klubs heute um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Die letzten fünf Duelle seitdem entschied alle Cottbus für sich.
TAG24 begleitet Ostderby zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock per Liveticker
Herzlich willkommen in unserem Liveticker zum Ostderby zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock!
Wir begleiten heute den Ostknaller live aus dem Cottbus und dem LEAG Energie Stadion.
