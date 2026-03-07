Derby-Knaller zwischen Cottbus und Rostock live: Zehn Jahre ohne Sieg! Bricht Hansa heute den Bann?

Zehn Jahre liegt der letzte Erfolg von Hansa in einem Ostderby gegen Energie zurück. Seitdem gewann Cottbus alle fünf Duelle. Bricht heute der Bann?

Von Lukas Schulze

Cottbus - Fällt in diesem Ostderby die Vorentscheidung für den Aufstieg? Energie Cottbus kann am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) mit einem Sieg Hansa Rostocks Aufstiegshoffnungen nahezu eliminieren.

Mit einem Sieg würden die Lausitzer den Rostockern um neun Punkte davonziehen. Für Hansa ist das Hass-Duell nahezu die letzte Chance, nochmal zu den Cottbusern aufzuschließen. TAG24 berichtet vom Ostderby vor, während und nach der Partie live aus dem LEAG Energie Stadion.

10 Uhr: Bricht Hansa Rostock heute den zehn Jahre alten Bann?

Zehn Jahre liegt der letzte Erfolg von Hansa in einem Ostderby gegen Energie zurück. Am 27. Februar 2016 gewann die Kogge in Cottbus dank eines Tores von Stephan Andrist und machte einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt. Im Gegensatz zu 2016 kämpfen beide Klubs heute um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Die letzten fünf Duelle seitdem entschied alle Cottbus für sich.

Stephan Andrist (Nr. 37) dreht zum Jubel ab. Es war das goldene Tor zum letzten Hansa-Sieg gegen Cottbus vor gut zehn Jahren. (Archivbild) © IMAGO / Aswendt

