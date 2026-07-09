09.07.2026 17:00 Energie-Cottbus-Blog: FCE legt XXL-Test vor dem Trainingslager ein

Energie-Cottbus-Blog: Vor dem Trainingslager soll sich die Wollitz-Elf richtig auspowern: Der Test gegen den Halleschen FC wurde auf 120 Minuten angesetzt.

Von Ivan Simovic, Lukas Schulze

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt. Seit über einer Woche schuftet die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) in der Vorbereitung. In den ersten beiden Bewährungsproben gegen die Regionalligisten Altglienicke (1:1) und Herthas U23 (3:1) klemmte noch ein wenig die Säge. Der nächste Test steht am 11. Juli gegen den Halleschen FC (in Finsterwalde, 13 Uhr) an, ehe es im Anschluss ins Trainingslager geht. In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.

9. Juli, 17 Uhr: Energie legt XXL-Test gegen Halleschen FC vor Trainingslager ein

Bei Energie laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf die Abreise am Samstag ins Trainingslager. Zuvor sollen sich die Wollitz-Elf noch einmal richtig auspowern: Der Test gegen den Halleschen FC am Samstag (13 Uhr) wurde auf 120 Minuten angesetzt. Der wahrscheinliche Plan lautet, dass alle Spieler 60 Minuten bekommen sollen, ehe am Sonntag im Trainingscamp in Österreich regeneriert wird. Für den XXL-Test in Finsterwalde sind bereits alle Sitzplatztickets weg, Restkarten für Stehplätze sind online verfügbar.

Justin Butler (25, v.) und Kollegen müssen vor der Abreise ins Trainingslager am Samstag noch einmal richtig schwitzen. © Frank Hammerschmidt/dpa

8. Juli, 11.30 Uhr Uhr: Energie Cottbus verlängert mit Erik Engelhardt

Weichenstellung für die Zukunft: Wie TAG24 vorab berichtete, bleibt Erik Engelhardt (28) Energie Cottbus erhalten. Der Torjäger verlängerte seinen Vertrag "langfristig", wie der Zweitliga-Aufsteiger am Mittwochvormittag bekannt gab. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre zum Ende der neuen Spielzeit ausgelaufen. "Er ist ein Spieler, der ein homogenes und harmonisches Umfeld braucht, in dem er sich wohlfühlen kann. Dieses Umfeld bieten wir ihm hier mit unserer vollen Unterstützung. Wir wissen, welche Qualitäten 'Panzer' hat und welchen Mehrwert er unserem Spiel gibt. Deshalb wollten wir ihn unbedingt längerfristig an uns binden. Schön, dass wir das so früh realisieren konnten und es nun Klarheit gibt", freut sich FCE-Chefcoach Claus-Dieter Wollitz (60) über die Vertragsverlängerung. Seit seiner Rückkehr vom VfL Osnabrück im Januar 2025 ist der 28-Jährige aus dem Team der Lausitzer nicht mehr wegzudenken. In der vergangenen Saison absolvierte er alle 38 Drittligaspiele, hatte mit 22 Toren sowie sechs Vorlagen maßgeblichen Anteil am Aufstieg.

Erik Engelhardt (28) läuft auch künftig für den FCE auf. © FC Energie

7. Juli, 11.05 Uhr: Spieltermin klar - Cottbus startet an einem Sonntag in die 2. Liga

Mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 startet Energie Cottbus in die 2. Liga. Das war schon klar. Jetzt wurde auch der Spieltermin bekannt: Der FCE bestreitet sein Auftaktspiel am Sonntag, dem 9. August (13.30 Uhr). Auch am 2. Spieltag ist Energie am Sonntag um 13.30 Uhr gefordert. Dann geht es zu Arminia Bielefeld. Die weiteren Spieltermine bis zur langen Länderspielpause im September sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Am 9. August hat das Warten ein Ende - dann starten Wollitz und Cottbus endlich in die 2. Liga. © Jens Niering/dpa

6. Juli, 10 Uhr: FCE muss vor dem Trainingslager richtig ranklotzen

Nach dem freien Sonntag geht es rein in die Woche vor dem Trainingslager: Energie trainiert ausnahmslos täglich um 11 Uhr im Eliaspark oder in der Parzellenstraße. Dienstag gibt es eine Doppeleinheit, um 16 Uhr wird zusätzlich im Kraftraum geackert. Am Samstag folgt der Test gegen den Halleschen FC in Finsterwalde, wohl über zweimal 60 Minuten. Sämtliche Sitzplätze für die Partie sind bereits ausverkauft, Stehplatztickets gibt es noch. Insgesamt sind dies knackige sieben Einheiten, ehe es nach dem HFC-Test Samstagnachmittag mit dem Bus nach Oberndorf ins österreichische Tirol weitergeht.

4. Juli, 15.52 Uhr: Abpfiff! Energie Cottbus bezwingt Hertha II

Nun ist Schluss! Der FCE entscheidet das Testspiel gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC an diesem Samstagnachmittag mit 3:1 (0:1) für sich. Die Lausitzer spielten dabei zwei unterschiedliche Halbzeiten. Zur Pause stand nach dem Treffer von Traore (42. Minute) ein Rückstand, im zweiten Durchgang folgte jedoch eine deutliche Leistungssteigerung, die Boziaris (53.), Rorig (82.) und Hannemann (87.) mit ihren Treffern in einen Sieg ummünzten.

4. Juli, 15.48 Uhr: Hannemann schraubt FCE-Führung nach oben

Cottbus' Hannemann stellt mit einem Schuss von der Sechzehnerlinie auf 3:1 (87. Minute). Der Stadionsprecher nennt jedoch Bittencourt als Torschützen. Ein Fehler, der den Besten passieren kann.

4. Juli, 15.44 Uhr: Rorig-Traumtor zur Führung

Was für ein Ding in der 82. Minute! Aus etwa 17 Metern zentraler Position übernimmt Cottbus' Rorig den Freistoß, setzt das Leder mit viel, viel Gefühl ins linke obere Eck zur 2:1-Führung. Traumtor-Alarm in Peitz.

4. Juli, 15.12 Uhr: Boziaris trifft für Energie Cottbus

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel gelingt Energie der Ausgleich! Bittencourt setzt Boziaris perfekt ein, der in die Box einläuft, ruhig bleibt und den Ball ganz entspannt über den herauskommenden Hertha-Keeper zum 1:1 chippt (53. Minute).

4. Juli, 15.03 Uhr: Start der zweiten Hälfte

Die 15-minütige Pause ist vorüber. FCE-Chefcoach Wollitz wechselt personell zur Pause nahezu komplett durch, schickt ein komplett frisches Team in die zweite Hälfte.

Cottbus' Julian Guttau (26, hinten) lief im ersten Durchgang für Team eins auf. © IMAGO / Fotostand

4. Juli, 14.49 Uhr: Energie Cottbus liegt zur Pause zurück

So hatte man sich das aus Sicht der Lausitzer bestimmt nicht vorgestellt. Zur Pause liegt der FCE im Test gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC mit 0:1 hinten, obwohl sich die Partie im ersten Durchgang arm an Chancen gezeigt hatte. Bis dahin ließen die Lausitzer nur wenig zu, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug Berlins Traore in der 41. Minute zu, bestrafte dabei das zu passive Verteidigen der Cottbuser.