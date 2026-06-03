DEL-Traum der Dresdner Eislöwen endgültig geplatzt? Krefeld erhält die Lizenz

Dresden/Krefeld - Ist der DEL-Traum für die Dresdner Eislöwen endgültig geplatzt? Da der sportliche Aufsteiger, die Krefeld Pinguine, am Mittwoch offiziell die Lizenz für die höchste deutsche Spielklasse im Eishockey erhielt, sind die Chancen für den Klassenerhalt trotz sportlichen Abstiegs für die Sachsen auf ein absolutes Minimum gesunken.

Die Dresdner Eislöwen spielen in der kommenden Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit in der DEL2, auch wenn die Lizenzprüfung in der DEL noch nicht abgeschlossen ist. © Robert Michael/dpa

Der Abstieg der Eislöwen nach der ersten Saison in der DEL stand bereits sportlich im März fest, allerdings gab es noch Hoffnung, da die Pinguine sich finanziell in einer schwierigen Situation befinden. Lange Zeit war unklar, ob der Meister der DEL2 auch die Spielgenehmigung für die DEL beantragen und am Ende auch erhalten würde.

Am Mittwoch trudelte nun der positive Lizenzbescheid ein. "Die Krefeld Pinguine haben die Lizenz für die Saison 2026/27 in der Deutschen Eishockey Liga erhalten. Das ist das Ergebnis der Lizenzprüfung des sportlichen Aufsteigers aus der DEL2. Damit kehrt der deutsche Meister von 2003 wieder in die PENNY DEL zurück, aus der er 2022 abgestiegen war", teilte die DEL mit.

"Die heutige Entscheidung sorgt für mehr Planungssicherheit. Auch wenn die Lizenzierungsverfahren in der PENNY DEL und DEL2 insgesamt noch nicht abgeschlossen sind", sagte Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf (38) auf TAG24-Anfrage und fügte an:

"Unabhängig davon habe ich immer die Auffassung vertreten, dass der Meister der DEL2 auch in der PENNY DEL spielen sollte. Wer sich über eine komplette Saison sportlich durchsetzt und die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt, hat sich den Aufstieg verdient. Das ist wichtig für die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs und die Attraktivität unseres Sports."