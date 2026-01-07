Dicke Testspiel-Überraschung: Cottbus-Akteure spielen bei Gegner mit

Cottbus - Noch vor Anpfiff des Testkicks von Energie Cottbus gegen die VSG Altglienicke gibt es die erste dicke Überraschung: Beim FCE-Gegner steht Energie-Akteur Dennis Slamar in der Startelf und sitzt Dennis Duah auf der Bank.

Dennis Slamar (31, M.) und Dennis Duah (22, r.) spielen bei Energie Cottbus nur noch eine Nebenrolle. (Archivbild) © IMAGO / Fotostand

Ist das schon ein Hinweis auf einen Wechsel? Laut FCE-Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht sei dies eine kurzfristig vereinbarte Maßnahme, um den Akteuren Spielpraxis zu geben.

Brisant ist dennoch: Der FCE-Verteidiger kam in der Hinrunde nicht zum Einsatz und gilt als Abgangskandidat. Spielt er heute für seinen neuen Klub vor?

Bei der VSG beginnt zudem der Ex-Energieler Nikos Zografakis, Erik Tallig sitzt zunächst auf der Bank. Beide Offensivkicker haben sich in der Winterpause dem Regionalliga-Klub angeschlossen.

Weder dem FCE- noch dem VSG-Kader gehört Theo Ogbidi an, der nur in zivil im Stadion unterwegs ist und ebenfalls im Winter gehen könnte.

TAG24 bleibt für Euch beim LEAG Energie Stadion am Ball, in dem heute zweimal 60 Minuten gespielt wird.

Erstmeldung: 13.17 Uhr, aktualisiert, 13.25 Uhr