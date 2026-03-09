Zwei Nullnummern zu Hause - Schenkt Cottbus seinen Heimvorteil her?
Cottbus - Das gab's bei Energie unter Pele Wollitz (60) noch nie! Cottbus spielt zwei Wochenenden hintereinander zu Hause 0:0. Viele Fans fragen sich: Wurde der Heimvorteil hergeschenkt?
Wie gegen Verl in der Vorwoche wies die Anzeigetafel gegen Rostock keine Tore aus. Zweifellos: Keine der Nullnummern waren Fußball zum Abgewöhnen oder ein Beinbruch vom Ergebnis. Zudem hielt sich Energie die Konkurrenten tabellarisch vom Hals.
Dennoch blieb das Gefühl: Energie hat aus den Spitzenspielen nicht das Maximum herausgeholt.
Ein einfaches Rechenspiel zeigt, dass Cottbus mit einem Sieg in einem der direkten Duelle schon sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz hätte haben können.
Besonders ärgerlich war, dass Energie den Doppel-Vorteil der Heimspiele mit vollem Stadion, vielen Fans und weniger Reisestress nicht nutzen konnte.
Wollitz auf der Pressekonferenz nach Rostock ehrlich: "Diese Wucht, die dieses Stadion bringen kann, gab es nicht. Aber dafür waren wir verantwortlich."
Energie Cottbus fehlt der Mut zum Risiko, Wollitz stellt Änderungen in Aussicht
Ein Grund, weshalb es jeweils nur zu einem Remis reichte, ist die neue Defensiv-Devise von Wollitz. Zudem ließ Wollitz Wechsel liegen:
"In der zweiten Halbzeit war es so, dass ich nicht gut war. Ich war einfach zu mutlos. Ich hätte eher wechseln müssen. [...] Wir müssen das aufarbeiten, dass wir gerade in den Heimspielen zu mehr Chancen und Torraum-Situationen kommen."
Unter anderem ließ Wollitz lange Erik Engelhardt (27) und Tolcay Cigerci (31) komplett auf dem Platz, obwohl beide Topspieler keinen guten Tag erwischten.
Müssen Cottbus und Wollitz im Saisonfinale mehr Risiko gehen? Energies Trainer führt aus:
"Wenn ich so aufstelle wie am Dienstag gegen Stuttgart II, dann können wir über Risiko sprechen. Wenn ich so aufstelle wie gegen Hansa Rostock, dann ist das das Erwartete. Das liegt auch ein Stück am Staff, wie der aufstellt. Das wird jetzt dementsprechend intern zu behandeln sein. Ich bin sicher, dass wir da was verändern können."
Titelfoto: Julius Frick/dpa