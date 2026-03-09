Zwei Nullnummern zu Hause - Schenkt Cottbus seinen Heimvorteil her?

Cottbus - Das gab's bei Energie unter Pele Wollitz (60) noch nie! Cottbus spielt zwei Wochenenden hintereinander zu Hause 0:0. Viele Fans fragen sich: Wurde der Heimvorteil hergeschenkt?

Cottbus-Trainer Pele Wollitz (60) zeigte sich nach der nächsten Nullnummer überaus selbstkritisch. (Archivfoto) © Julius Frick/dpa

Wie gegen Verl in der Vorwoche wies die Anzeigetafel gegen Rostock keine Tore aus. Zweifellos: Keine der Nullnummern waren Fußball zum Abgewöhnen oder ein Beinbruch vom Ergebnis. Zudem hielt sich Energie die Konkurrenten tabellarisch vom Hals.

Dennoch blieb das Gefühl: Energie hat aus den Spitzenspielen nicht das Maximum herausgeholt.

Ein einfaches Rechenspiel zeigt, dass Cottbus mit einem Sieg in einem der direkten Duelle schon sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz hätte haben können.

Besonders ärgerlich war, dass Energie den Doppel-Vorteil der Heimspiele mit vollem Stadion, vielen Fans und weniger Reisestress nicht nutzen konnte.

Wollitz auf der Pressekonferenz nach Rostock ehrlich: "Diese Wucht, die dieses Stadion bringen kann, gab es nicht. Aber dafür waren wir verantwortlich."