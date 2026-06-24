24.06.2026 19:15 Energie-Cottbus-Blog: DFB terminiert erste Pokalrunde - dann empfängt der FCE den FC Augsburg

Energie-Cottbus-Blog: Der DFB hat die erste Pokalrunde terminiert - der FCE empfängt den FC Augsburg an einem Samstag-Nachmittag.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt. Ab Mittwoch, dem 24. Juni schuftet die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) in der Vorbereitung für den Ernst der Liga. Am Wochenende zeigt sich das neuformierte Team in den Freundschaftsspielen beim SV Lok Calau (Freitag, 18 Uhr), LSV Bergen (Samstag, 17 Uhr) sowie dem Duell gegen eine Cottbuser Stadtauswahl (Sonntag, 16 Uhr) erstmals so richtig auf dem Rasen. In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.

24. Juni, 19.15 Uhr: DFB terminiert erste Pokalrunde - Cottbus am Samstag gegen Augsburg

Der DFB hat die erste Runde des DFB-Pokals terminiert. Energie Cottbus empfängt am Samstag, dem 22. August Bundesligist FC Augsburg. Anstoß im LEAG Energie Stadion ist 13 Uhr. Ortsnachbar VfB Krieschow greift einen Tag später gegen Mainz 05 (Anstoß: 15.30 Uhr) ins Geschehen ein.

Stürmer Erik Engelhardt (28, v.) und Energie Cottbus kegelten im Vorjahr als Drittligist das Klassen-höhere Hannover raus. © Robert Michael/dpa

24. Juni, 16.30 Uhr: Leonardo Bittencourt führt Energie zum Trainingsstart an, Tolcay Cigerci fehlt

Um 13 Uhr versammelte sich heute zum ersten Mal Energies neue Mannschaft. Schon eine Stunde später ging es auf den Trainingsplatz. Leonardo Bittencourt (32) führte die Truppe voller Strahlen an. Die erste lockere, aber lange Einheit war nach einer Stunde und 45 Minute bei sengender Hitze beendet. Auf dem kernsanierten Trainingsplatz Parzellenstraße fehlte Topspieler Tolcay Cigerci (31) mit Fußproblemen, die ihn noch aus der Vorsaison begleiten. Auch sein Bruder Tolga (34) war - wie vorab durch seinen Berater angekündigt - nicht beim Auftakt zugegen. Kapitän Axel Borgmann (32) absolvierte ein reduziertes Programm wegen anhaltenden Schambeinproblemen. Dagegen standen sämtliche acht Neuen auf dem Platz, zudem auch der von Hertha BSC erneut ausgeliehene Lukas Michelbrink (21), der bis Anfang Juni bei der Nationalelf weilte.

Die erste Einheit auf dem kernsanierten Platz Parzellenstraße hat begonnen. © TAG24/Lukas Schulze

Nach Aktivierung der Sehnen und Gelenke ging es mit Einlaufrunden weiter. © TAG24/Lukas Schulze

Die Ballgewöhnung mit einfachen Passformen folgte. © TAG24/Lukas Schulze

Danach ging es im Zehn-gegen-Zehn plus Zwei weiter. Unter anderem Leo Bittencourt spielte in Gelb. © TAG24/Lukas Schulze

Die Torhüter absolvieren wie gewohnt ihr eigenes Programm. Rechts Probekeeper Julian Pollersbeck (31). © TAG24/Lukas Schulze

24. Juni, 12 Uhr: Pressekonferenz läuft eine Stunde - Daniel Ziebig als Co-Trainer der Profis bestätigt

Die Pressekonferenz läuft knapp eine Stunde und nur langsam ist ein Ende in Sicht. Auch wir müssen erst einmal alle Personalien und News ordnen. Was Wollitz des Weiteren bestätigt: Vereinsikone Daniel Ziebig (43) wird - wie berichtet - neuer Co-Trainer der Profis. Ursprünglich war er als U19-Trainer geplant. Diese Position ist jetzt wieder vakant.

Der Daumen geht nach oben: Daniel Ziebig (43) wird neuer Co-Trainer der Profis. © Picture Point / Sven Sonntag

24. Juni, 11.45 Uhr: Leon Guwara soll verlängern, wenn er verletzungsfrei bleibt

Neben der Ausführungen zu den Neuzugängen spricht Wollitz über Leon Guwara (29), dessen Zukunft noch offen ist. Bis Ende Januar war der Linksverteidiger Stammkraft und Leistungsträger, dann warf ihn eine komplizierte Muskelverletzung aus der Bahn. Trotz auslaufenden Vertrages darf sich Guwara in der Vorbereitung zeigen. Wollitz erläutert: "Der wird auf jeden Fall die Vorbereitung mitmachen, das ist ein großer Wunsch von mir. Und ich hoffe, dass er gesund bleibt und wir uns so verständigen können, dass er in der kommenden Saison für uns spielen kann."

Leon Guwara (29) spielt in der Vorbereitung auf Bewährung, muss gesund bleiben. © Frank Hammerschmidt/dpa

24. Juni, 11.30 Uhr: Wollitz verkündet auf Pressekonferenz Transfer von Ryan Malone

Die Pressekonferenz startet pünktlich. Trainer Pele Wollitz (60) gibt sich gut gelaunt und verkündet: Wie von TAG24 berichtet, ist der Transfer Ryan Malones fix.

Auf der Auftakt-PK gibt Wollitz ausführlich Einblick in zig Personalien. © TAG24/Lukas Schulze

24. Juni, 10.15 Uhr: Aufstiegsheld Merveille Biankadi bekommt keinen neuen Vertrag

Kurz vor Trainingsstart hat Energie die Trennung von einem weiteren Aufstiegshelden vermeldet: Merveille Biankadi (31) bekommt keinen neuen Kontrakt. Trainer Pele Wollitz (60) kommentiert: "Uns, und ganz besonders mir persönlich ist es sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Das war nicht einfach, doch wir glauben, dass es richtig so ist. Merv ist ganz toller Mensch und ein Spieler, der sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Ein echter Teamplayer, dem wir alles erdenklich Gute wünschen." Der Aufstiegs-erprobte Biankadi schlug nach Vereinslosigkeit im September des Vorjahres in der Lausitz auf. Nach einiger Anlaufzeit entwickelte sich der variable Offensivspieler zur erweiterten Stammkraft (19 Ligaspiele, fünf Torbeteiligungen).

Sein wohl wichtigster Treffer: Merveille Biankadi (31) traf in der Hinrunde im Spitzenspiel gegen Duisburg. © Julius Frick/dpa

24. Juni, 10 Uhr: Neuer Energie-Cottbus-Blog startet