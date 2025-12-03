Legendäres Stadionschild weg! Es lehrte einst Bundesliga-Stars das Fürchten

Cottbus - Im Cottbuser Stadion der Freundschaft endet jetzt endgültig "die Freundschaft". Das legendäre Schild im Spielertunnel unterhalb der Nordwand ist Geschichte.

Dieses Schild prangte einst am Ende des Cottbuser Spielertunnels - und weckte bei Gegenspielern schlimmste Befürchtungen. © TAG24/Lukas Schulze

Und das schon seit Saisonbeginn, wie Energie Cottbus TAG24 wissen ließ. Das von Gästeteams verhasste Objekt fiel der Umgestaltung des Spielertunnels in der Sommerpause zum Opfer.

Lange zählte das Schild ein Stück weit zu den Kultschätzen des seit 2024 namentlich umbenannten LEAG Energie Stadions.

Selbst Bundesliga-Größen berichteten von der Aufschrift, die im krassen Kontrast zum Namen der Spielstätte "Stadion der Freundschaft" stand.

Museumsleiter René Stiller, der seit zig Jahren sämtliche Devotionalen im Energie-Museum konserviert, rettete das geschichtsträchtige Exemplar vor dem Tod.

Gerne nimmt sich Stiller für TAG24 Zeit, gibt einen Rundgang durch die von ihm aufgebauten Traditionsräume. Und siehe da: Das Schild - es hat überlebt!