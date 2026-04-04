Wollitz packt über die 3. Liga aus: "Viele Kollegen bezeichnen sie als 'Kirmes-Liga'"

Cottbus - Schafft es Energie Cottbus am Ostersamstag, gegen den TSV Havelse den Schalter umzulegen? Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) beschäftigen vor dem achtletzten Ligaspiel der Saison diverse Störthemen.

Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) sieht in einigen Regularien der 3. Liga keine einheitliche Linie. © Julius Frick/dpa

Auf der Pressekonferenz packt Wollitz aus: "Also es gibt ganz viele Kollegen, wenn ich mit denen unter vier Augen [rede] oder mit denen telefoniere, die bezeichnen diese 3. Liga als 'Kirmes-Liga'."

Was der erfahrene Trainer meint: Verband und Vereine drehen mitunter sehr eigenwillig an spielentscheidenden Stellschrauben. In einigen Regularien gibt es keine einheitlichen Linien.

Während Cottbus beispielsweise am Samstag im Eilenriedestadion von Hannover 96 auf den TSV Havelse (Anstoß: 14 Uhr) trifft, spielte Hansa Rostock wenige Wochen zuvor in der Heinz-von-Heiden-Arena.

Zudem tauschten zahlreiche Konkurrenten nach dem Winter den Rasen, andere Klubs wie Cottbus (aus finanziellen Zwängen) hingegen nicht. So musste Energie am Aachener Tivoli auf einem arg ramponierten Geläuf "Feuer-Wasser-Sand" spielen. Nach dem Cottbus-Spiel wechselte Aachen den für Profifußball unwürdigen Untergrund aus.

In Hannover werden die Lausitzer wiederum auf einem neu verlegten Rasen spielen, der Anfang März ausgetauscht wurde.