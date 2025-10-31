Er steht schon auf Abruf: Hat Energie Cottbus bald wieder einen Nationalspieler?
Cottbus - Vor vier Monaten war Can Moustfa in Cottbus nur absoluten Insidern ein Begriff. Bald könnte die Energie-Anhänger auf den Youngster besonders stolz sein.
Wie sein Förderer Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei 1860 München (Samstag, 14 Uhr) verriet, ist Moustfa auf Abruf für die Länderspiele der syrischen Nationalelf im November nominiert.
Kein Wunder angesichts der Raketen-Entwicklung des No-Names. In der Vorsaison kickte er in der semiprofessionellen Oberliga, jetzt ist er fester Bestandteil des Cottbuser Kaders der 3. Liga.
Der 20-Jährige, der in Bonn geboren wurde und Sohn eines Syrers ist, durfte bereits fünfmal für die U23 seines Landes auflaufen. Macht Moustfa so weiter, könnte bald der ganz große Sprung folgen!
Nicht nur unter den Fans ist der Newcomer extrem beliebt, auch bei Wollitz hat Moustfa, der ursprünglich für Spielpraxis in die Regionalliga verliehen werden sollte, mächtig Eindruck hinterlassen:
"Erstmal ist er ein Spieler, der sofort da ist, unbekümmert ist, positiv-frech dann ist wie er spielt", führt sein Förderer aus. Bereits vor wenigen Wochen kürte Wollitz den Top-Joker (drei Torbeteiligungen) zum "Game-Changer".
Can Moustfa ist der Durchstarter von Energie Cottbus, muss aber an seiner Körperlichkeit arbeiten
Für einen Startelfeinsatz in der Liga hat es aber aufgrund eines Makels beim Durchstarter noch nicht gereicht:
"Ich glaube, wenn wir das Spiel von Dienstag nehmen, wo wir dran arbeiten: Körperlichkeit. Diese Robustheit, diese Körpersprache zu haben in den Zweikämpfen im Körperkontakt dementsprechend oben zu bleiben", so Wollitz.
Um das Leichtgewicht stabiler zu machen, hat Energie einen individuellen Trainingsplan ausgearbeitet.
Während Wollitz von einem "längeren Prozess" spricht, hat Moustfa die jüngsten Etappen in Siebenmeilenstiefeln gemeistert und damit längst außerhalb von Cottbus für Aufsehen gesorgt.
Deshalb dürften sich alle Energie-Fans noch mehr über folgende Nachricht freuen: "Er ist noch über den 30.06.2026 hier unter Vertrag, da braucht sich keiner Sorgen machen", beruhigt Förderer Pele Wollitz.
Titelfoto: IMAGO / Fotostand