Er steht schon auf Abruf: Hat Energie Cottbus bald wieder einen Nationalspieler?

Cottbus - Vor vier Monaten war Can Moustfa in Cottbus nur absoluten Insidern ein Begriff . Bald könnte die Energie-Anhänger auf den Youngster besonders stolz sein.

Can Moustfa (20, 1.v.r.) klatscht mit seinen Mitspielern ab, ist fester Teil des Cottbuser Stammkaders. © IMAGO / Fotostand

Wie sein Förderer Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei 1860 München (Samstag, 14 Uhr) verriet, ist Moustfa auf Abruf für die Länderspiele der syrischen Nationalelf im November nominiert.

Kein Wunder angesichts der Raketen-Entwicklung des No-Names. In der Vorsaison kickte er in der semiprofessionellen Oberliga, jetzt ist er fester Bestandteil des Cottbuser Kaders der 3. Liga.

Der 20-Jährige, der in Bonn geboren wurde und Sohn eines Syrers ist, durfte bereits fünfmal für die U23 seines Landes auflaufen. Macht Moustfa so weiter, könnte bald der ganz große Sprung folgen!

Nicht nur unter den Fans ist der Newcomer extrem beliebt, auch bei Wollitz hat Moustfa, der ursprünglich für Spielpraxis in die Regionalliga verliehen werden sollte, mächtig Eindruck hinterlassen:

"Erstmal ist er ein Spieler, der sofort da ist, unbekümmert ist, positiv-frech dann ist wie er spielt", führt sein Förderer aus. Bereits vor wenigen Wochen kürte Wollitz den Top-Joker (drei Torbeteiligungen) zum "Game-Changer".