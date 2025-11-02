Affenlaute aus dem Publikum: Geschockter Cottbus-Profi Butler spricht über "Schande"

München - Affenlaute gegen Energie Cottbus ' Justin Butler (24): Das Drittliga-Spiel zwischen dem FCE und dem TSV 1860 München wurde von einem Rassismus-Eklat überschattet . Der Stürmer selbst reagiert geschockt auf den Vorfall.

Justin Butler (24, Nr. 31) wurde in München Opfer von rassistischen Beleidigungen. © Heike Feiner/Eibner Pressefoto/dpa

Es gehe ihm "an sich gut, aber ich bin schon sehr aufgewühlt", sagte der 24-Jährige in einer Mitteilung des Vereins.

"Es war ein wirklicher Schockmoment für mich und eine Erfahrung, auf die ich lieber verzichtet hätte", erklärte Butler schwer getroffen: "Es ist erschreckend, dass es in einer aufgeklärten und modernen Welt wie unserer, immer wieder zu solchen Vorfällen kommt."

In der 77. Minute war die Partie beim Stand von 0:2 aus Sicht der Cottbuser für mehrere Minuten unterbrochen worden, nachdem aus dem Publikum Affenlaute zu hören gewesen waren, die gegen den kurz zuvor eingewechselten Butler gerichtet waren.

Weil der betreffende Zuschauer schnell ausgemacht und aus dem Stadion entfernt werden konnte, wurde die Partie gegen den Willen von Trainer Pele Wollitz (60), der mit einem Abbruch ein Zeichen setzen wollte, fortgesetzt.